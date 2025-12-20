Карон, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Phutong Pool Villa идеально подойдет всем, кто стремится к роскошной жизни на Пхукете, ценя при этом личное пространство и великолепные виды на море. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Распол…