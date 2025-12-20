  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Карон
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Кароне, Таиланд

квартиры
56
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Показать все Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Карон, Таиланд
от
$584,076
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Показать все Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Карон, Таиланд
от
$2,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Показать все Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Карон, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Показать все Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Карон, Таиланд
от
$1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Компания Phuket9 представляет собой элитную деревню вилл с видом на море, расположенную в 1 км от пляжа Карон в Пхукете. Hightone - это продуманное, экологичное и комфортное сообщество, полностью ориентированное на долгосрочное проживание или отдых гостей и владельцев с большой семьей.При ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Показать все Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Карон, Таиланд
от
$1,83 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Показать все Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Карон, Таиланд
от
$1,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ПХУКЕТЕ Уникальный проект всего в 500 метрах от пляжа Ката.Всего 3 эксклюзивные виллы с 5-6 спальнями, встроенным лифтом, жилыми пространствами, бассейном, сауной, хаммамом и парковкой. Полный пакет мебели и техники включен в стоимость. Вся инфраструктура отеля…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Показать все Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Карон, Таиланд
от
$923,594
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 234–580 м²
9 объектов недвижимости 9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке. О локации: Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш собственный кусочек рая Роскошная жизнь в окружении природы Лучший на Пхукете отель-резиденция под международным брендом. Коллекция из 68 апартаментов и вилл с видом на море, вдохновленных природой, расположилась между горами и морем. Насладитесь панорамным видом на Андаманск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Показать все Вилла Katalux Beach Villas
Вилла Katalux Beach Villas
Карон, Таиланд
от
$1,37 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 6
Площадь 792–803 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к уединению и роскоши, а также для инвесторов, ищущих стабильный доход от аренды. О локации: Расположенные всего в 500 метрах от великолепного пляжа Kata Beach на острове Пхук…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Mali Thai Pool Villas
Вилла Mali Thai Pool Villas
Вилла Mali Thai Pool Villas
Вилла Mali Thai Pool Villas
Вилла Mali Thai Pool Villas
Показать все Вилла Mali Thai Pool Villas
Вилла Mali Thai Pool Villas
Карон, Таиланд
от
$520,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 220–349 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семейного отдыха или тех, кто ищет роскошное жилье на Пхукете. Проект также привлекательный вариант для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость. О локации: Удобно расположенный вблизи спокойного пляжа Ката, райо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Показать все Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Карон, Таиланд
от
$702,316
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2003
Количество этажей 3
Площадь 234–1 074 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаманское море предлагает частные виллы, окружённые джунглями и садами. Комплекс включает 3-6 спальни, круглосуточную охрану, теннисный корт, тренажёрный зал и общий бассейн. Виллы уникальны и комфортны, с…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Показать все Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Карон, Таиланд
от
$2,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 1 847 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Khram Villas – Karon подходит для тех, кто стремится к уникальной роскоши и уединению, идеально подойдет для семейного отдыха или как инвестиция с высоким потенциалом дохода. О локации: Виллы расположены в живописной зоне рядом с пляжам…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Показать все Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Карон, Таиланд
от
$862,796
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 279 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Phutong Pool Villa идеально подойдет всем, кто стремится к роскошной жизни на Пхукете, ценя при этом личное пространство и великолепные виды на море. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Распол…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Показать все Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Карон, Таиланд
от
$861,817
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 452–460 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 600 мО комплексе:Уникальный комплекс из 8 просторных частных вилл с бассейном, расположенных всего в 600 м от пляжа Ката. Виллы имеют 2 варианта планировок: все с 4 спальнями и 5 ванными комнатами. Исключительное сочетание современной архитектуры и традиционных тайских элементов. Вну…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Kata Rocks
Вилла Kata Rocks
Вилла Kata Rocks
Вилла Kata Rocks
Вилла Kata Rocks
Показать все Вилла Kata Rocks
Вилла Kata Rocks
Карон, Таиланд
от
$1,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 2
Площадь 134–457 м²
7 объектов недвижимости 7
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на склоне холма с видом на спокойное Андаманское море и остров Ко Пу. Комплекс включает 34 виллы с площадью от 134 до 460 кв.м, каждая из которых оборудована частным бассейном. Современный дизайн вилл с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 5 комнат
457.0
3,91 млн
Вилла
134.0 – 324.0
340,543 – 2,66 млн
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Показать все Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Карон, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 290–460 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы ищете сочетание роскоши, комфорта и исключительной природы, Unique Villa Kata — идеальный выбор. Проект подходит для семей, желающих обзавестись уютным домом, и для инвесторов, которые ищут прибыльные возможности. О локации: Про…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Показать все Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Карон, Таиланд
от
$522,133
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Показать все Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Вилла Melia Phuket Karon Residences Pool Villa
Карон, Таиланд
от
$684,759
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь, приватность и потрясающие виды на море. Подходит для семейного отдыха, постоянного проживания и выгодных инвестиций. О локации: Расположенный вблизи прекрасного пляжа Карон, проект Melia Phuke…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти