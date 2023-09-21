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Продажа новых домов в Бангкок, Таиланд

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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
24 м² 1 ванная
€44,481
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с плитой, с kondicioner
Паттайя, Таиланд
40 м² 1 ванная
€71,664
Кондо 1 спальня с Spalni
Пхукет, Таиланд
34 м²
€116,542
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2 320 м² 8 ванных
€6,547,372
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
2 ванных
€231,007
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
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56 м² 1 ванная
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Паттайя, Таиланд
5 ванных
€231,954
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Пхукет, Таиланд
€130,178
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