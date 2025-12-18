  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Сураттхани
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Сураттхани, Таиланд

Ко Самуи
3
Phet Pha ngan
1
Вилла CAYA
Вилла CAYA
Вилла CAYA
Вилла CAYA
Вилла CAYA
Вилла CAYA
Baan Wang Ta Kien, Таиланд
от
$130,749
Год сдачи 2025
Ультрасовременная вилла на острове Ко Панган в непосредственной близости от пляжа! Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Западное побережье - самое красивое и привлекательное для жизни и инвестиций место на Пангане. ROI НА АРЕНДЕ 11%+! Вил…
Вилла CHANDRA VILLA
Вилла CHANDRA VILLA
Вилла CHANDRA VILLA
Вилла CHANDRA VILLA
Вилла CHANDRA VILLA
Вилла CHANDRA VILLA
Ко Самуи, Таиланд
от
$549,844
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Инвестируйте в уникальную виллу, расположенную вблизи пляжа! Доходность от 7%! Отделка "под ключ", апартаменты меблированы! Вблизи пляжа с панорамным видом на море и горы! CHANDRA VILLA - это уникальное и комфортное место для жизни и отдыха. Вилла представляет собой сочетание дереве…
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Вилла SUNRISE RESIDENCE
Ко Самуи, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Идеальная возможность инвестирования в роскошную виллу! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доход от 7 %! Рассрочка! Панорамный вид на море и долины! Расположен на склоне зеленой вершины холма! Отель Sunrise - идиллическое сочетание захват…
Вилла SUNRISE PARK
Вилла SUNRISE PARK
Вилла SUNRISE PARK
Вилла SUNRISE PARK
Вилла SUNRISE PARK
Вилла SUNRISE PARK
Ко Самуи, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестирования в роскошную и современную виллу на захватывающем дух острове Самуи! Рассрочка! Всего в 800 метрах от пляжа Чавенг Ной! Стильный интерьер в мягких тонах! Полностью оборудованная, но не меблирована! SUNRISE PARK предоставляет прекрасную возм…
