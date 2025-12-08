  1. Realting.com
Новые дома и виллы в Pa Khlok, Таиланд

Вилла KHANTHASIA EDEN HILL
Вилла KHANTHASIA EDEN HILL
Па Хлок, Таиланд
от
$685,101
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Виллы на склоне холма Каждая вилла тщательно спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность, а также возможность любоваться потрясающими природными пейзажами и чудесными цветами вечернего заката. Проект спроектирован в уникальном и современном архитектур…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
«где не обнаруженная природа встречает роскошь». Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни. Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Тхаланг, Таиланд
от
$597,110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 300–388 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей. …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Вилла Botanica Ocean Valley Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 625–1 341 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Botanica Ocean Valley Villas идеально подходит для тех, кто стремится к жизни в гармонии с природой, не отказываясь от комфорта и роскоши. Это идеальный выбор для семей и инвесторов, ценящих эксклюзивность и умиротворение. О лока…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$912,851
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Anchan Mountain Breeze - это главная вилла в Thep Krasattri, Пхукет, с роскошными виллами с 3-4 спальнями, спроектированными с обширными жилыми помещениями от 473 до 709 кв.м. Эти виллы демонстрируют современную архитектуру, которая гармонирует с природной красотой окрестностей.Каждая вилла …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Па Хлок, Таиланд
от
$135,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 68–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, ищущих роскошное жилье в тропическом рае, предлагающее высокие стандарты жизни и спокойствие. О локации: Tyssen Yamu находится в живописной местности Яму на востоке Пхукета. Окруженный зеленью и потрясаю…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Вилла Ozone Villa Phuket – 8% guarantee – 5 years
Па Хлок, Таиланд
от
$178,037
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 90–525 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и оздоровительного отдыха. Проект подходит как для личного проживания, так и для инвесторов, стремящихся получить стабильный доход от аренды. О локации: Ozone Villa Phuket нах…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Вилла Utopia Thalang – 6% Guaranteed – 3 years
Теп Красатти, Таиланд
от
$136,787
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Площадь 71 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ищет сочетание спокойствия и роскоши на тропическом Пхукете. Это идеальный проект для долгосрочных жителей, экспатов и инвесторов, стремящихся к японскому эстетическому стилю и гарантированному доходу. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Па Хлок, Таиланд
от
$107,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами. Жители могут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Utopia Thalang
Вилла Utopia Thalang
Теп Красатти, Таиланд
от
$163,560
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Utopia Thalang - удачно разработанный проект таунхаусов, подходящей для длительного проживания. Оформленный в чистом японском стиле простоты, минимализма в окружении чистой природы Пхукета. В проекте предусмотрены таунхаусы с 2 и 3 спальнями, гостиными и полноценными кухнями. Новый проект…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Вилла Роскошная вилла в живописном районе Пхукета
Теп Красатти, Таиланд
от
$808,490
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу в живописном районе Пхукеты, где яркость солнца сочетается с природным миром! Рассрочка! Живописные виды гор и садов заповедника Кхао Пра Тео. Расстояние до пляжа: 15 минут до пляжа Най-Янг. В стоимость виллы включены бассейн, ландшаф…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Anchan Mountain Breeze
Вилла Anchan Mountain Breeze
Теп Красатти, Таиланд
от
$906,868
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 473–709 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию в тропическом раю. Проект Anchan Mountain Breeze подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиционной выгоды. О локации: Расположенный в районе Тхаланг, Пхукет,…
Агентство
Tumanov Group
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Таунхаус Anasiri Paklok (Sansiri)
Па Хлок, Таиланд
от
$155,403
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Campus
Вилла The Ozone Campus
Thalang, Таиланд
от
$681,751
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Лучшая жизнь для семьи Представляя виллу озонового кампуса, изысканная коллекция новых бассейнов для продажи на очаровательном острове Пхукет. Этот замечательный жилой проект предлагает роскошный образ жизни, идеально расположенный рядом с известным спортивным центром Thanyapura и UWC Thai…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Са Кху, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 272–441 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета. О локации: Распол…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Ozone Campus Villa
Вилла The Ozone Campus Villa
Thalang, Таиланд
от
$542,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 306–394 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для семей с детьми, активных людей, и инвесторов, желающих приобрести роскошное жилье в престижном районе Пхукета. О локации: Naходится в районе Таланг, на северо-западе Пхукета, The Ozone Campus Villa расположена рядом с Thany…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$590,855
Варианты отделки С отделкой
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$559,044
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 320–340 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$246,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 150–440 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит для элитных инвесторов, пенсионеров и владельцев домов для отдыха, ценящих уединение, комфорт и инвестиционную привлекательность. О локации: The T Forest расположен на тихом восточном побережье Пхук…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Са Кху, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 270 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте. О локации: Расположенный возле живописног…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Prestige Villa Phuket
Вилла Prestige Villa Phuket
Теп Красатти, Таиланд
от
$572,459
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 298–550 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, природы и спокойствия. Этот проект создан для взыскательных личностей, ценящих комфорт и эксклюзивность. О локации: Расположенный в живописном районе Таланг на Пхукете, Prestige Vil…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Вилла Utopia Yamu – 6% Guaranteed – 2 years
Па Хлок, Таиланд
от
$128,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Площадь 68–86 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подойдёт инвесторам, семьям с детьми, а также тем, кто ищет сочетание роскоши и стабильного дохода от аренды. О локации: Utopia Yamu расположен в живописном районе Паклок, Таланг, Пхукет. В трех минутах езды от спокойного пляжа…
Агентство
Tumanov Group
