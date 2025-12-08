Тхаланг, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей. …