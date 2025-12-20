  1. Realting.com
  Таиланд
  Са Кху
  Новые дома

Новые дома и виллы в Са Кху, Таиланд

Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Вилла Tiara Saku in Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$888,638
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
TIARA Saku, Private Villas in Phuket Live in the Heart of a Hidden Gem. TIARA Saku goes beyond being merely a villa; it’;s a sanctuary where the boundaries between home and nature seamlessly blur, creating an unparalleled lifestyle that celebrates the beauty of living with and within the …
Phuket Property Association
Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Вилла Narinsaya Pool
Са Кху, Таиланд
от
$234,791
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Обзор 12 Эксклюзивных бассейн -виллов Размеры земельных участков: 140 - 250 кв. М. Общая застроенная область: 120 - 230 кв. Carports. Протокол Пляж Май Кхао - 16 минут Най Тон -Бич - 18 минут больница Таланга - 20 минут Международная школа UWC - 20 минут Lotus Tesco - 24 мин…
Phuket Property Association
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Вилла Vista Del Mar
Са Кху, Таиланд
от
$949,024
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 360–700 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивные виллы в 600 метрах от пляжа Проект из 20 эксклюзивных вилл, 10 из которых доступны для приобретения всего в 600 метрах от пляжа Найтон, на востребованном северо-западном побережье Пхукета. Найтон — это изумительный пляж длиной чуть более километра, с белым «поющим» песком …
Phuket Property Association
OneOne
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Вилла Cerulean
Са Кху, Таиланд
от
$461,780
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Современные тропические виллы в Пхукете, Таиланд , расположенный среди зеленых объятий гор, этот проект виллы тщательно предназначен для гармонизации с природой. Концепция открытого пространства плавно связывает внутреннюю и наружную площадь, приглашающая мягкую ласку бриза и мягкое свечен…
Phuket Property Association
Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Вилла Phuvista Naithon
Са Кху, Таиланд
от
$1,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
История Phuvista. Первое значение происходит от названия Пхукет, второе значение с тем же звучанием, что и гора на тайском языке - Phukhao, а Vista означает захватывающий пейзаж. Таким образом, все три значения можно объединить в прекрасную гору Пхукета. Phuvista находится на пляже Най Тон. …
Phuket Property Association
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Вилла SRA
Са Кху, Таиланд
от
$384,043
Варианты отделки С отделкой
Добро пожаловать на Sra villas Мы с гордостью представляем, что жизнь всегда связана с Sra Villas. Придавая значение функциональному в помещении и на открытом воздухе, наши современные и тропические жилые помещения с 5-го обмена поставляются с окружающими видами на горы и океанским бризом.…
Phuket Property Association
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Вилла Phuvista 3 Naiyang Pool
Са Кху, Таиланд
от
$540,910
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Phuvista 3 - пляж Найян. Современная балийская роскошная вилла для бассейна для вас. Откройте для себя красоту современной балийской роскошной бассейной виллы, сочетающей в себе эледочную эстетику и высокопоставленные удобства для оптимального удобства жизни. Эти новые виллы для бассейна дл…
Phuket Property Association
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Вилла Cocoon
Са Кху, Таиланд
от
$745,249
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Phuket Property Association
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Phuket Property Association
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Вилла Sun Sea by Chao Wilai
Са Кху, Таиланд
от
$177,136
Скрытый драгоценный камень на красивом тропическом острове В Chao Wilai мы считаем, что комфорт и сжимаемость идет рука об руку. Наша цель - обеспечить наше сообщество удивительным опытом в лучшей цене. Расположенный всего в нескольких минутах от прекрасного пляжа Найян- мы считаем, что л…
Phuket Property Association
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Са Кху, Таиланд
от
$384,502
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Это – шестая фаза комплекса Aileen Nai thon, которая находится между Най Тон и Най Янг. Виллы на этом этапе будут построены на пологом склоне холма, окруженном тропической растительностью, и находятся всего в нескольких минутах езды от песчаных берегов Най Тон и Най Янг, а также междунаро…
Phuket Property Association
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Вилла Amrits Luxury
Са Кху, Таиланд
от
$534,442
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
«где не обнаруженная природа встречает роскошь». Имя Amrits коренится из древнего тайского слова «амарит», означающего воду жизни. Хотя наши виллы расположены недалеко от одного из самых прекрасных пляжей Пхукета, он также окружен пышным национальным парком. Наша команда дизайнеров вдо…
Phuket Property Association
Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Вилла Aileen Villas
Са Кху, Таиланд
от
$243,324
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 120–414 м²
5 объектов недвижимости 5
Готов к заездуО комплексе:Эксклюзивное поместье на закрытой территории с 7 роскошными виллами, каждая с частным бассейном. Варианты планировок: 2, 3 и 5 спален. Площадь участков от 217 до 312 м², застроенная площадь от 194 до 415 м². Виллы окружены тропическими садами. Расположение в тихом р…
Tumanov Group
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Са Кху, Таиланд
от
$451,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 206–266 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, спокойствия и удобного расположения рядом с самыми красивыми пляжами Пхукета. Это место для взыскательных покупателей, которые ценят комфорт и хотят вложит…
Tumanov Group
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Са Кху, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 270 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте. О локации: Расположенный возле живописног…
Tumanov Group
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Вилла Wilawan LUXURY VILLAS
Са Кху, Таиланд
от
$643,272
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 240–456 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Wilawan Luxury Villas идеально подходят для семей, стремящихся насладиться спокойствием и комфортом на Пхукете, а также для инвесторов, ищущих высокодоходные активы. О локации: Виллы расположены рядом с пляжами Лаян, Найтон и Найянг в т…
Tumanov Group
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Вилла Orienna Azure Villas
Са Кху, Таиланд
от
$534,112
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 272–441 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Orienna Azure Villas идеально подходят для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и удобство. Это идеальное место для личного проживания, отдыха или выгодных инвестиций в растущий рынок недвижимости Пхукета. О локации: Распол…
Tumanov Group
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 180–205 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто стремится к спокойной и приватной жизни рядом с природой на Пхукете. Aileen Villas Naithon удовлетворит требования взыскательных покупателей, ценящих комфорт и элегантность в каждом аспе…
Tumanov Group
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Вилла Vista Del Mar – Phuket
Са Кху, Таиланд
от
$805,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 300–700 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для тех, кто стремится насладиться роскошью и спокойствием на побережье Пхукета. Отличный выбор для взыскательных покупателей, ценящих высокие стандарты жизни и инвестиционную выгоду. О локации: Vista Del M…
Tumanov Group
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Са Кху, Таиланд
от
$488,771
Количество этажей 2
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете. Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%! Есть рассрочка! Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. …
DDA Real Estate
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Вилла TIARA Saku
Са Кху, Таиланд
от
$876,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 448–585 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Подходит для тех, кто ценит роскошь и комфорт в окружении природы. Идеально для требовательных покупателей, стремящихся к безмятежному проживанию и выгодным инвестициям в Пхукете. О локации: Проект TIARA Saku расположен вблизи пляжа Най…
Tumanov Group
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Вилла Maison Sky Villa
Тхаланг, Таиланд
от
$597,110
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 300–388 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для тех, кто стремится к роскошной жизни с потрясающими видами на море в Пхукете, ценит приватность и исключительное качество. Maison Sky Villa подойдет как для постоянного проживания, так и для инвестиционных целей. …
Tumanov Group
Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Вилла Phuvista Villas Naithon
Са Кху, Таиланд
от
$662,847
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 290–669 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Phuvista Villas Naithon идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия, ценит современную архитектуру и хочет жить в гармонии с тропической природой. Это предложение для взыскательных покупателей, стремящихся …
Tumanov Group
