Вилла NATURALE POOL VILLAS

Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Банг Тао на Пхукете!

Доступна рассрочка!

Naturale Pool Villas — это резиденция в самом сердце Банг Тао, в 5 минутах от Порто де Пхукет и Blue Tree. У нас есть ограниченное количество из 13 частных вилл, состоящих из 3 и 4 спален плюс комната для прислуги.

Удобства: частный бассейн, терраса у бассейна, хранилище, сад, крытый навес на 2-3 машины, система «умный дом», кондиционеры, гардеробная, комната для прислуги, импортные материалы из США, Европы и Азии на всей территории, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Локация:

- комплекс находится примерно в 10 минутах езды от прекрасного песчаного пляжа Бангтао;

- расположен недалеко от множества удобств, включая торговые центры, магазины, разнообразные рестораны и бары;

- близлежащие достопримечательности включают Порто де Пхукет и курортный комплекс Phuket Laguna, последний из которых может похвастаться потрясающим полем для гольфа на 18 лунок;

- до нетронутых пляжей Сурин и Лаян также легко добраться примерно за 15 минут на машине;

- международный аэропорт Пхукета находится в управляемых 30 минутах езды от этого тропического жилого комплекса.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.