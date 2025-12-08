  1. Realting.com
Вилла NATURALE POOL VILLAS

Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
;
9
ID: 33049
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Инвестиционная возможность с высоким потенциалом дохода: уникальные виллы с частными бассейнами в живописном районе Банг Тао на Пхукете!
Доступна рассрочка!
Naturale Pool Villas — это  резиденция в самом сердце Банг Тао, в 5 минутах от Порто де Пхукет и Blue Tree. У нас есть ограниченное количество из 13 частных вилл, состоящих из 3 и 4 спален плюс комната для прислуги. 
Удобства: частный бассейн, терраса у бассейна, хранилище, сад, крытый навес на 2-3 машины, система «умный дом», кондиционеры, гардеробная, комната для прислуги, импортные материалы из США, Европы и Азии на всей территории, круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Локация:
- комплекс находится примерно в 10 минутах езды от прекрасного песчаного пляжа Бангтао;
- расположен недалеко от множества удобств, включая торговые центры, магазины, разнообразные рестораны и бары;
- близлежащие достопримечательности включают Порто де Пхукет и курортный комплекс Phuket Laguna, последний из которых может похвастаться потрясающим полем для гольфа на 18 лунок;
- до нетронутых пляжей Сурин и Лаян также легко добраться примерно за 15 минут на машине;
- международный аэропорт Пхукета находится в управляемых 30 минутах езды от этого тропического жилого комплекса.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Все новости
