  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Паттайе, Таиланд

Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Паттайя, Таиланд
от
$80,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Виллы SABAI HOME 8 в районе Bang Lamung, Паттайя! Привлекательная инвестиция в Ваше будущее! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Каждая резиденция может похвастаться щедрой планировкой, которая обеспечивает как комфорт, так и удобство для жильцов. Для тех, кто ищет гармоничное сочетание …
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Вилла ELEMENT
Паттайя, Таиланд
от
$207,964
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы ELEMENT! Рассрочка! Откройте для себя дом своей мечты в Patta Element. Коллекция из более чем из 5 различных проектов домов позволит вам легко найти идеальный вариант, который соответствует вашему уникальному стилю. Проект уделяет внима…
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Вилла NARITA VILLA с оригинальным дизайном
Паттайя, Таиланд
от
$232,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Narita Villa - это новый комплекс, состоящий из вилл, который расположен в Паттайе. Комплекс имеет современный дизайн в японском стиле. Поездка до пляжа Джомтьен или района Южной Паттайи займет всего 10-15 минут! Локация: Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, м…
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Вилла VILLA ASIATIC PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$182,890
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Отличный вариант для инвестирования! Стильные виллы в Паттайе от застройщика FED PROPERTY! Рассрочка! VILLA ASIATIC PATTAYA - это совершенно новый поселок, предлагающий европейский образ жизни с азиатским оттенком в идеальном месте. Тайский образ жизни — жизнерадостный, сельская местность в…
