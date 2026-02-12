  1. Realting.com
  Таиланд
  Чонг Тале
  Новые дома

Новые дома и виллы в Чонге Тале, Таиланд

Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Вилла Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Резиденции Grand View,26 современных лофтов в стиле 3-4 спальни две виллы Story. Уникальная концепция роскошных, но доступных вилл в центре Пхукета; удивительная природа с видом на горы и лагуну. Каждая вилла имеет полезную площадь от 404 кв.м до 710 кв.м.С видом на большой частный бассейн и…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Вилла Sunrise Valley
Choeng Thale, Таиланд
от
$416,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Sunrise Valley- это уникальная коллекция из 13 частных вилл с бассейном, расположенных среди живописных ландшафтов Пхукета. Каждая вилла тщательно спроектирована так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и уединение. Благодаря удобному расположению всего в 700 метрах от мини-маркета и в …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Вилла RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$647,717
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 228–406 м²
4 объекта недвижимости 4
Первый и единственный автономный проект в Таиланде RIVERHOUSE представляет новую концепцию строительства в Таиланде, дома будущего от E Land Development Co, первый в Таиланде комплекс с интеллектуальными сетями для устойчивого образа жизни. Это совершенно уникальная энергосистема солнечны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Otium DevelopmentOtium Development
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Вилла Marquis Gardenia ( Marquis Estates )
Чонг Тале, Таиланд
от
$823,253
Варианты отделки С отделкой
Добро пожаловать в наш изысканный комплекс вилл, безмятежную гавань, укрытую среди яркого очарования острова Пхукет. Всего четыре тщательно спроектированные трехуровневые виллы представляют собой уютное убежище с тремя просторными спальнями и собственным бассейном, окруженным крытым оазисн…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Вилла Proxima Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$502,727
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Представляя Proxima Phuket Villas, захватывающий новый жилой проект на очаровательном острове Пхукет. Предлагая для продажи современных частных виллов для бассейна, Proxima Phuket Villas представляет замечательное слияние современности и роскоши. Это эксклюзивное развитие, расположенное неда…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Вилла Urban scapes layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$152,298
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$774,040
Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта. Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Вилла Akra collection Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$821,797
Варианты отделки С отделкой
Погрузитесь в природу; обнимитесь с нашими бутиковыми виллами с бассейном. Где роскошь встречает спокойствие, создавая незабываемые воспоминания среди пышной зелени залива Лаян.Наш бесплатный трансфер до пляжа Лаян работает ежедневно, обеспечивая удобный транспорт до одного из самых нетронут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающий панорамный вид на горы на 360 градусов с каждой виллы абсолютно захватывает дух и не имеет себе равных. Эта отмеченная наградами вилла отражает высочайшее качество роскошной жизни, что является отличительной чертой BOTANICA Luxury. Окруженный пышными холмами и прекрасно благоустр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Вилла Botanica Louvre
Чонг Тале, Таиланд
от
$828,973
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica LouvreРасположенная среди безмятежных пейзажей пляжа Бангтао, вдоль тихой улицы Пасак Сой 8 в Чернгталай, Пхукет, Таиланд, вилла Botanica Luxury Villa является свидетельством современной элегантности и изысканной жизни.Черпая вдохновение в культовом силуэте Лувра в Париже, вилла Bot…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность приобрести роскошные виллы в престижном районе Банг Тао! Доход от 7 %! Рассрочка! Вилла меблирована! ISOLA II — это очень уединенный и престижный поселок недалеко от пляжа Лаян, где выставлены на продажу роскошных виллы с бассейном. Имеет самую большую площадь…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Вилла The Ozone Grand Residences (Phase 4)
Choeng Thale, Таиланд
от
$825,707
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
THE OZONE RESIDENCES ФАЗА IV Насладитесь возвышенным ощущением лучистого тепла и непревзойденного комфорта, исследуя наши отличительные одноэтажные виллы, в которых представлен тщательно подобранный ряд современных роскошных резиденций. Насладитесь чист
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Zenithy Luxe состоит всего из 9 роскошных вилл с частным бассейном с 3 - 4 спальнями в престижном районе Бангтао на северо-западном побережье Пхукета. Наши виллы предлагают уникальное сочетание современного дизайна с потрясающей природной красотой Таиланда. Высокие потолки и обилие окон погр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Вилла 8 Season Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$885,071
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Elite Innovative Collection от Season Luxury Villas Где мы поднимаем роскошную жизнь на новую высоту. Каждая вилла в нашей коллекции представляет собой настоящий шедевр, тщательно разработанный, чтобы предложить наследие исключительной богатства. Наши свойства плавно со…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Вилла Pavara Vhana
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,52 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Коллекция Pavara Vhana: непревзойденный опыт роскошной жизни на Пхукете Расположенный в тихом и престижном месте Чонг Тале, округ Таланг, Пхукет, Pavara Vhana Collection предлагает непревзойденный жизненный опыт, сочетающий роскошь, уединение и комфорт. Проект расположен на участках площа…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Teak
Вилла The Teak
Вилла The Teak
Вилла The Teak
Вилла The Teak
Вилла The Teak
Choeng Thale, Таиланд
от
$867,834
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
С принципами жизни, роскоши и долголетия на переднем крае, каждая из двенадцати виллов для бассейна была разработана с максимальной заботой тех, кто проницательные покупатели, которые ценят устойчивость и уединение, прежде всего. Teakwood, тезка древесина, выбранная для двери виллы, символиз…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Вилла The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$967,550
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 329 м²
1 объект недвижимости 1
Новая фаза роскошных вилл Проект расположился в одном из самых перспективных с точки зрения динамики развития и востребованности районе Пхукета, всего в 5 минутах езды от пляжа Банг Тао и богатой развлечениями инфраструктуры района. Именно здесь сконцентрированы наиболее статусные и прест…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Вилла Bougainvillea
Choeng Thale, Таиланд
от
$724,466
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ABOUT US Sirisa Property Company Limited founded in 2005 to operate property development business, was established to be a company limited on December 22, 2018. Currently, the company operates property development business selling detached house, condominium, serviced apartment, and luxur…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Balco
Вилла Balco
Вилла Balco
Вилла Balco
Вилла Balco
Вилла Balco
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$953,088
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Испытайте босоногая роскошь в лучшем виде в самом сердце Bangtao в великом «Origin Resort World Phuket», роскошном центре в пляжной зоне Пхукета. Откройте для себя изысканную роскошную виллу BALCO, расположенную в этом престижном месте. Bangtao, известный как самый длинный и увлекательный…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Если вы ищете роскошь, уединение, привилегии и отдых, все это и многое другое вы найдете в The Breeze Villas Phuket. Самое главное, вы можете инвестировать с уверенностью, зная, что наша земля полностью принадлежит застройщику.Присоединяйтесь к нам в начале нашего путешествия, наслаждайтесь …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Walai Layan Phase 1
Вилла Walai Layan Phase 1
Вилла Walai Layan Phase 1
Вилла Walai Layan Phase 1
Вилла Walai Layan Phase 1
Вилла Walai Layan Phase 1
Чонг Тале, Таиланд
от
$842,946
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Walai Layan Villas Phuket, расположенный на склоне Лаян, представляет собой совершенно новый проект, предлагающий современные отдельные виллы с бассейном для любителей спокойствия, которые хотят жить среди тропической растительности. В комплексе будет 9 стильно оформленных вилл с бассейно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Wynn
Вилла The Wynn
Вилла The Wynn
Вилла The Wynn
Вилла The Wynn
Вилла The Wynn
Choeng Thale, Таиланд
от
$918,061
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Бесполезно смешивая природу с современным комфортом Наши виллы олицетворяют концепцию современного тропического дизайна. Сочетая эстетическую привлекательность с функциональностью, основной дух состоит в том, чтобы беспрепятственно смешать естественную красоту тропического климата Пхукета …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла QAV Residences
Вилла QAV Residences
Вилла QAV Residences
Вилла QAV Residences
Вилла QAV Residences
Вилла QAV Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$938,184
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 329–552 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект современных вилл на Банг Тао Тщательно продуманные жилища в балийском стиле сочетают в себе биофильный дизайн, который стирает грань между искусственным и природным миром, укрепляя связь с окружающей природой. Между тем, биоклиматические архитектурные элементы функционируют в…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,02 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
испытайте роскошную жизнь в Naturale Cherng Talay, дальновидном проекте в Phuket '; Prime Cherng Talay. Объединяя современную тропическую эстетику с международной элегантностью, это святилище тщательно создано для семейной радости. От приглашающего бассейна с морской водой до утонченных кухо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На охраняемой территории расположено 10 частных вилл, каждая с индивидуальным бассейном. Общая жилая площадь расположена в центре виллы и соединяет в себе гостиную, столовую и кухню. Четыре спальни примыкают с разных сторон, все спальни имеют собственную ванную комнату и гардеробную зону.…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Вилла The Laytin
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,41 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Laytin villa Жизнь в сне в Пхукете на Laytin Villa, высококлассном жилом проекте, расположенном в простом месте Bangtao, обогащает ваш эксклюзивный образ жизни в тропическом острове. Виллы на земельной площадке 2 Rai. Хорошо продуманная с высоким качеством материалов и украшений, вдохновле…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Вилла Punyisa Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Расположенный всего в 7 минутах езды от пляжа Лейн и удобно рядом с столовой и торговыми центрами Boat Avenue и Porto Phuket. Punyisa Layan также предлагает наши три варианта макета подписи. Опыт владельца - это один из полной уединения, но всего в нескольких минутах от всех удобств Лагуны и…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Вилла Dareeya
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$736,230
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Наши виллы расположены в идеальном месте прямо на Bangtao Beach Road в нескольких минутах ходьбы от ресторанов, кафе, пляжных клубов и, естественно, великолепного и нетронутого пляжа Bangtao.Красиво спроектированные виллы в восточном стиле построены в соответствии с самыми высокими специфика…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Вилла 8 Season Luxury Rosewood
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
8 сезона роскошные виллы-сезон Роузвуд-это эксклюзивная коллекция из четырех роскошных частных резиденций возле пляжа Serene Layan на Пхукете; живописное западное побережье. Независимо от того, предназначено ли это в качестве постоянного места жительства или отдыха для отдыха, это развитие п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Вилла Alisa
Choeng Thale, Таиланд
от
$591,295
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Частная вилла с бассейном, сочетающая в себе традиционный тайский и современный стиль. Она создана для тех, кто ищет простое жилье, но изысканные детали, и удивляется тайским ремеслам, гармонично оформленным в этом современном доме.Прекрасная загорелая женщина представляла стиль Алисы. Ее ес…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Вилла Prime Pano
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 25 600 кв.м.Общее количество: 70, 58Клубный клуб, серповидный отель премиум-класса на живописном склоне, парк аттракционов и тропических лесов. "Секретная муравьиная муравьиная трущоба". Потоки горючего воздуха и лучи горючего горючего воздуха и брызгового оцепенения. Универсально-ад…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Вилла Panora Pool
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$584,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Виллы Panora Pool - это 38 роскошных резиденций, которые сочетают в себе преимущества виллы с уникальной инфраструктурой большого кондоминиума. Виллы Panora расположены в нескольких минутах ходьбы от великолепных пляжей Сурин и Бангтао. Сам бренд Panora стал символом успешного и роскошного п…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Вилла ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Таиланд
от
$74,228
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ANSAYA PHUKET станет продолжением Дизайн и интеллект тайского культурного наследия в момент современной и комфортной жизни. Обеспечение восхитительного культурного качества жизни и идентичности как духовно, так и физически во времени.Идея использования вентиляционного эффекта ветра является …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,57 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Вилла Kiara Reserve
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Найдите тропическое великолепие в изысканном островном заповеднике Эксклюзивный островный анклав Изысканная коллекция 46 жидких жильцов на престижном заливе Лейан-Лейн-управляется минорными отелями, разработанными в партнерстве минорно-международными и каджимами. Тропическое убежище для …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Вилла Pavara
Choeng Thale, Таиланд
от
$910,985
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 372 м²
4 объекта недвижимости 4
Роскошные виллы в тайском стиле Проект предлагает потрясающий выбор из 16 эксклюзивных роскошных вилл с бассейном. Расположенные на просторных земельных участках, эти виллы предлагают от 3 до 4 спален. Проект расположен в популярном районе Пасак. Это место с безмятежной и живописной о…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Вилла Sunpao
Чонг Тале, Таиланд
от
$418,707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 225 м²
1 объект недвижимости 1
Современные виллы по разумной цене на юге острова Новый проект вилл стартовал в одном из самых востребованных инвесторами и жителями острова районе - Раваи, на юге острова Пхукет. Район обладает хорошо сложившейся богатой социальной и коммерческой инфраструктурой; здесь есть несколько зам…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
225.0
469,997
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Вилла Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Таиланд
от
$77,197
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Вилла Stella Estate
Choeng Thale, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
КОНСЕПТС вдохновением для создания идеального жилья, включающего тропический дизайн дома Юго-Восточной Азии и современные дома из западных стран, чтобы сформировать современную виллу с бассейном, наполненную теплом природы и высокой конфиденциальностью. Эксклюзив только для пяти семей.Дом пр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Чонг Тале, Таиланд
от
$741,114
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности, комфорта и функциональности на 8 сезонных роскошных виллах-осень, ведущее жилое развитие, расположенное в безмятежном и востребованном районе Лейна, Пхукет. Эти виллы переопределяют современную роскошь, предлагая просторную жизнь в гармонии…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Вилла REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Таиланд
от
$952,188
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс вилл на фоне живописного озера в безмятежном районе Чонг Тале — уникальное сочетание спокойствия загородной жизни в условиях городской изысканности. Это не просто дом, а стиль жизни, соединяющий красоту природы и привычный городской комфорт. Добро пожаловать в райский у…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Вилла POETRY
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,66 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 529–561 м²
10 объектов недвижимости 10
В самом центре респектабельного района Банг Тао расположился новый проект Poetry Villas - премиальные виллы с бассейнами - архитектурный ансамбль с вневременным дизайном, подчеркивающим вашу индивидуальность и статус. Каждая вилла в комплексе Poetry Villas обладает собственным стилем и во…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
528.8 – 561.0
2,05 млн – 2,31 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект Ozone Grand Residences на Бангтао разработан успешным застройщиком на Пхукете и расположен в популярном районе рядом с популярным комплексом Laguna Phuket и недалеко от песчаного пляжа Бангтао. Проект будет состоять из 29 вилл с бассейном, каждая из которых будет украшена красивым …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Вилла Above element
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,02 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Над элементом Villas представляет замечательную коллекцию новых бассейнов для продажи в окрестностях пляжа Бангтао, Пхукет. Эта эксклюзивная разработка предлагает сообщество с низкой плотностью, обеспечивая безмятежный и частный опыт жизни. Роскошные виллы с 3 спальнями, доступные для продаж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Вилла The Ozone Luxury
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ozone Luxury Villas, двухэтажная вилла, состоящая из 5 современных частных роскошных вилл, имеет четыре-пять спален со всеми ванными комнатами, гардеробную, гостиную открытой планировки с окном во всю длину и высоким потолком, обеспечивающим прохладный бриз, большую столовую и кухню, террасу…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Чонг Тале, Таиланд
от
$817,622
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Ботаника озера II. Этот красивый проект будет расположен вокруг потрясающего озера, тем самым выведет ваш опыт жизни на следующий уровень. Этот роскошный опыт жизни отражает основные идеалы роскошных вилл Botanica, где дизайн и практичность гармонично объединяются и дополняются прекрасным…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Вилла Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$192,251
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Жилой комплекс Wyndham Grand Phuket Surin Beach представляет собой одно из самых престижных и роскошных мест для жизни на острове Пхукет, Таиланд. Этот жилой комплекс представляет собой идеальное сочетание современного дизайна, высоких стандартов комфорта и первоклассных удобств. Непосред…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Pru Jampa
Вилла Botanica Pru Jampa
Вилла Botanica Pru Jampa
Вилла Botanica Pru Jampa
Вилла Botanica Pru Jampa
Чонг Тале, Таиланд
от
$584,323
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Расположенный недалеко от международного аэропорта Пхукета, наша разработка предлагает спокойствие и удобство как для путешественников, так и для инвесторов pru Jampa » - это больше, чем место; это очаровательный подэтрист, отмечаемый своей спокойной атмосферой и богатым культурным разноо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Вилла Botanica Prestige
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Идеальное сочетание классического дизайна и выгодного местоположения Расположен в самом сердце района Лагуна на Пхукете. После успеха фирменного дизайна популярного тропического балийского стиля. Проект роскошных вилл от Botanica Luxury Villas в знаменитом районе Коке-Таноде, Чернгталай, П…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Вилла Serene Raya
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$772,171
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект вилл расположенный в 900 метрах от пляжа Банг Тао Пляж Банг Тао - один из самых длинных пляжей Пхукета с девственно чистым океаном и роскошный курорт, на котором расположились лучшие рестораны острова, элитные пляжные клубы и профессиональные поля для гольфа. Проект располагается н…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Вилла Aileen Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$517,598
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Великолепные виллы по горячей цене в элитном районе острова Новый проект вилл от хорошо зарекомендовавшего себя надежного застройщика стартовал в самом элитном районе Пхукета - недалеко от пляжа Лаян и Банг Тао. В этом престижном районе много ресторанов, полей для гольфа, коммерческой …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Вилла Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$29,691
Количество этажей 1
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Choeng Thale, Таиланд
от
$751,188
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Gold Cheal Bool Villa, современные и роскошные виллы для бассейна. Мы находимся в частном и тихом районе Чернгталай, Таланг, Пхукет. Расположенный в Пхукете, в 2,4 км от пляжа Bang Tao, Villa Gold Chariot Bool имеет размещение с рестораном, бесплатный Wi-Fi, 24-часовая …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Вилла Mono Oxygen Bangtao
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$638,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Современные виллы с бассейном в самом красивом месте Пхукета Расположенный на берегу спокойного пляжа Банг Тао проект является одним из самых востребованных на рынке недвижимости. Район Банг Тао известен хорошо развитой инфраструктурой — огромным выбором ресторанов, супермаркетов, бутиков…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,24 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект люксовых вилл в топовой локации Island Collection - первый новаторский проект, который меняет взгляд на роскошную жизнь на острове. Люкс проект включает 9 роскошных вилл. Island Collection расположен в очень популярном районе Лаян, Пхукет. Эксклюзивное расположение предлагает ко…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Единение с природой Botanica Grand Avenue - это уникальный проект возле озера, где кроны вековых деревьев позволяют почувствовать единение с природой в центре оживлённого района Банг Тао. Ландшафтный дизайн выполнен ведущими архитекторами. Проект GRAND AVENUE выполнен в 4 различных стиля…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Isola 2 – Phuket
Вилла Isola 2 – Phuket
Вилла Isola 2 – Phuket
Вилла Isola 2 – Phuket
Вилла Isola 2 – Phuket
Вилла Isola 2 – Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 465 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Isola 2 – Phuket идеально подходит для любителей роскошного стиля жизни, ценящих сочетание элегантности и природной гармонии. Проект рассчитан на взыскательных людей, ищущих как персональное жилье, так и привлекательную инвестицию. О ло…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Вилла Villoft Zen Living Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$134,213
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 37–158 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальное решение для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и умиротворения в Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Villoft Zen Living расположен в престижной зоне пляжей Банг Тао и Лая…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.4
151,307
Вилла
37.4 – 158.3
151,307 – 741,098
Агентство
Tumanov Group
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$627,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 267–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто жаждет роскошной жизни у моря, ценит удобство и хочет инвестировать в престижный недвижимость. Проект создан для семей, инвесторов и всех, кто хочет сбежать от будничной суеты в райский уголок. О локации: Ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,36 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 60–1 590 м²
19 объектов недвижимости 19
Надежный застройщикО комплексе:Расположенный на 284,800 кв.м, проект предлагает пять стильных вилл, выполненных в современном и балийском стилях. В комплексе представлены одно- и двухэтажные виллы с вариативными планировками и апартаменты с просторными метражами. Идеальная синергия роскошног…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
363,423 – 363,530
Квартира 2 комнаты
88.0
580,223
Вилла
430.0 – 1 590.0
1,53 млн – 5,74 млн
Агентство
Tumanov Group
Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Вилла Sai Taan Villa
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,65 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 256–800 м²
16 объектов недвижимости 16
До моря 1500 м, Готов к заездуО комплексе:На закрытой и охраняемой территории с балийским дизайном, погружающей в атмосферу отдыха, находятся обновленные виллы 2022-2023 года. Расположены виллы в престижном районе рядом с Лагуной и в 1,5 км от пляжа. Площадь вилл от 400 кв.м. Виды на бассейн…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Вилла Dareeya villas
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,34 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 337 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для взыскательных людей, которые ищут сочетание роскоши, современного комфорта и выгодной инвестиции в одно из самых престижных мест Пхукета. О локации: Расположенные всего в 200 метрах от пляжа Бангтао, Dareeya Villas о…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Вилла Alisa Pool Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 255 м²
3 объекта недвижимости 3
Надежный застройщикО комплексе:Проект предлагает 8 эксклюзивных двухэтажных вилл с бассейнами, расположенных недалеко от пляжа Бангтао в Пхукете. В каждой вилле 3 спальни, 4 ванных комнаты, просторные зоны гостиной и столовой, современные кухни и частная терраса с бассейном. Площади вилл вар…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 393 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Подходит для семей, инвесторов и всех, кто ищет престижное жилье на одном из лучших курортов мира. О локации: Рас…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Garden Atlas phase 2
Вилла Garden Atlas phase 2
Вилла Garden Atlas phase 2
Вилла Garden Atlas phase 2
Вилла Garden Atlas phase 2
Вилла Garden Atlas phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 628 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект создан для тех, кто стремится к уникальному сочетанию роскоши и уединения на одном из самых красивых островов Таиланда. Идеален для взыскательных клиентов, ищущих премиум-качество, комфорт и инвестиционную привлекательность. …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Maan Tawan
Вилла Maan Tawan
Вилла Maan Tawan
Вилла Maan Tawan
Вилла Maan Tawan
Вилла Maan Tawan
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 3
Площадь 350–564 м²
8 объектов недвижимости 8
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 5%О комплексе:Предлагаем вашему вниманию премиальные виллы на первой линии пляжа Банг Тао. Это небольшой ухоженный комплекс вилл на закрытой и охраняемой территории с общей атмосферой приватности, которую создают пышные тропические растения. Виллы расположены …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
350.0 – 564.0
823,685 – 2,15 млн
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Luxury Villas (phase 5)
Вилла Botanica Luxury Villas (phase 5)
Вилла Botanica Luxury Villas (phase 5)
Вилла Botanica Luxury Villas (phase 5)
Вилла Botanica Luxury Villas (phase 5)
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 1
Площадь 440–530 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 1000 м, Гарантия дохода 6%О комплексе:Комплекс состоит из 23 премиальных вилл в районе Банг Тао. Доступны 6 типов вилл с 4, 5 и 6 спальнями. Каждая вилла включает приватный бассейн, зону отдыха и сад. Рядом расположены местный рынок, супермаркеты, клубы и рестораны также находятся в…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Laemsingh
Вилла Laemsingh
Вилла Laemsingh
Вилла Laemsingh
Вилла Laemsingh
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$4,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 3
Площадь 500–930 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 650 мО комплексе:Расположен у пляжа Сурин, известного своими потрясающими пятизвездочными курортами и ресторанами. На закрытой охраняемой территории всего 5 просторных вилл с бассейнами, тренажерными залами и частными садами. Уникальный курортный стиль обеспечивает атмосферу свежести…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$438,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 227–257 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает для продажи 14 премиальных вилл с современным дизайном и бассейнами, площадью от 228 до 257 кв.м. Каждая вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, оснащается системой умный дом и сдаётся с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухней.…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,38 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 525 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и комфорта в живописной местности. Подходит как для семейного проживания, так и для инвестиционных возможностей. О локации: Расположен в престижном районе Пхукета, Банг Тао, на западном побер…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Вилла Isola Sky Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Площадь 939–1 186 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит сочетание роскоши, уединения и потрясающих видов на море. Проект для покупателей, ищущих уникальный опыт жизни и инвестиций в Пхукете. О локации: Расположен в элитном районе Лаян Сой 1, рядом с Лаян …
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,924
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 451–571 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The Teak Forestias идеально подойдет тем, кто ищет сочетание роскоши и приватности в гармонии с природой. Это идеальное место для семей, людей, предпочитающих уединение, а также ценителей современного дизайна и комфорта. О локаци…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Вилла Laguna Park
Choeng Thale, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 3
Площадь 130–363 м²
43 объекта недвижимости 43
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подойдет для тех, кто ищет роскошное жилье для отдыха или постоянного проживания в одном из лучших районов Пхукета. Также он привлекателен для инвесторов, желающих вложиться в перспективную недвижимость. О локации: …
Агентство
Tumanov Group
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Choeng Thale, Таиланд
от
$757,261
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 329–789 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет наивысший уровень роскоши и комфорта в одном из самых престижных районов Пхукета. Прекрасный выбор для семей и долгосрочных проживания, благодаря запрету на краткосрочную аренду. О локации: QAV Residence находи…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 333 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для требовательных инвесторов, ценящих роскошную и спокойную жизнь в сердце Пхукета. О локации: Bougainvillea Villas расположен рядом с живописным пляжем Бангтао на западной стороне Пхукета. Прекрасное расположение обе…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Вилла Cendana Villas Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$948,035
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 586–994 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто желает сочетать роскошь и уют в тропическом раю. Подходит для постоянного проживания, отдыха и инвестиций. О локации: Расположенный рядом с пляжем Лаян на западном побережье Пхукета, проект предлагает доступ к лучш…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Вилла Cohiba Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 432–1 000 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для ценителей роскошного и комфортного проживания с потрясающими видами на Пхукете. Подходит для тех, кто ищет выгодные инвестиции в развивающемся регионе. О локации: Расположенные у Лайан Бич, на северном конце пляжа Бангтао н…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Вилла Urban Scapes Layan – Phase 2
Чонг Тале, Таиланд
от
$623,322
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 431 м²
3 объекта недвижимости 3
О комплексе:Элитный проект рядом с пляжем Лаян предлагает роскошные 3-спальные виллы с частными бассейнами и смарт-технологиями. Построенные с площадью 431 кв.м. и частными участками 350 кв.м., жилые пространства сочетают современный минималистичный стиль и природную красоту тропиков. Жители…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,69 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
2 объекта недвижимости 2
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На западной стороне Пхукета расположены 32 роскошные частные виллы в современном тропическом стиле. Виллы имеют участки площадью от 400 до 1200 кв. м и включают 3-4 спальни. Комплекс оборудован системой SmartHome, частными бассейнами с джакузи, п…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Вилла The Teak Phuket – phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,924
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 392–569 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто стремится к роскоши и спокойствию, желая жить или инвестировать в одном из красивейших мест Пхукета. Проект для взыскательных людей, ценящих комфорт, приватность и экологичность. О локации: Расположенный в сердце зе…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Вилла Botanica Lakeside II
Чонг Тале, Таиланд
от
$753,686
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 329–626 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто мечтает о роскошном отдыхе или постоянном проживании в тропическом раю. Проект будет идеальным выбором для семей и людей, желающих инвестировать в престижную недвижимость. О локации: Botanica Lakeside II расположен на краси…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Above Element Villa
Вилла Above Element Villa
Вилла Above Element Villa
Вилла Above Element Villa
Вилла Above Element Villa
Вилла Above Element Villa
Choeng Thale, Таиланд
от
$956,294
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 370–485 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Above Element Villa идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и уединенное проживание в живописном районе, а также для инвесторов, желающих вложить средства в недвижимость высокого класса на Пхукете. О локации: Above Element …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Riverhouse Phuket
Вилла Riverhouse Phuket
Вилла Riverhouse Phuket
Вилла Riverhouse Phuket
Вилла Riverhouse Phuket
Вилла Riverhouse Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$463,775
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 2
Площадь 228–361 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет современное, экологически чистое жилье с высокими технологиями. Подходит как для постоянного проживания, так и для удачной инвестиции благодаря своему расположению и характеристикам. О локации: Проект расположе…
Агентство
Tumanov Group