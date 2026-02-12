Choeng Thale, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и комфорта в живописной местности. Подходит как для семейного проживания, так и для инвестиционных возможностей. О локации: Расположен в престижном районе Пхукета, Банг Тао, на западном побер…