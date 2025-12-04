  1. Realting.com
  Таиланд
  Тхаланг
  Новые дома

Новые дома и виллы в Тхаланге, Таиланд

Si Sunthon
270
Чонг Тале
147
Теп Красатти
55
Са Кху
23
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Вилла Amrits Luxury Villas
Са Кху, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 270 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и спокойное проживание в окружении природы, а также для инвесторов, заинтересованных в высокодоходной недвижимости в популярном туристическом месте. О локации: Расположенный возле живописног…
Tumanov Group
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Вилла Akra Residences Layan Valley Villas
Чонг Тале, Таиланд
от
$808,016
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 360–365 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для ценителей роскошной жизни, гармонии с природой и инвесторов, ищущих престижные объекты на Пхукете с высоким потенциалом доходности. О локации: Расположенные в окружении тропических лесов, Akra Residences Layan Vall…
Tumanov Group
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Вилла Botanica Forestique
Thalang, Таиланд
от
$1,34 млн
Количество этажей 1
Новый проект с современным дизайном в сердце района Бангтао Botanica Forestique - это уникальное сочетание городской жизни, здорового образа жизни и природной красоты. 65 вилл в современном роскошном дизайне с площадью участка от 674 до 1 168 кв.м. и площадью застройки от 424 до 567 кв…
Phuket Property Association
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Вилла Viriya Green
Thalang, Таиланд
от
$621,118
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Название проекта: viriya green Застройщик: Viriya Property and Development Co., Ltd. Общая площадь земли: 15 017,60 кв. М Количество единиц: 21 Название устройства: Freehold/Lease Hold Вилла Тип: 3-5 спальни бассейна Размер участка: 360.00 - 748,85 кв. М Размер конструкции:…
Phuket Property Association
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Вилла Walai Layan Villas Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$627,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 267–600 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто жаждет роскошной жизни у моря, ценит удобство и хочет инвестировать в престижный недвижимость. Проект создан для семей, инвесторов и всех, кто хочет сбежать от будничной суеты в райский уголок. О локации: Ра…
Tumanov Group
Вилла Manisa Villas – Pasak
Вилла Manisa Villas – Pasak
Вилла Manisa Villas – Pasak
Вилла Manisa Villas – Pasak
Вилла Manisa Villas – Pasak
Вилла Manisa Villas – Pasak
Си Сунтон, Таиланд
от
$588,893
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 269–357 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и уединения в тропическом раю. Прекрасный выбор как для личного проживания и отдыха, так и для инвестиций. О локации: Проект расположен в сердце Таланг, одной из самых живопис…
Tumanov Group
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Вилла Bougainvillea Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 333 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для требовательных инвесторов, ценящих роскошную и спокойную жизнь в сердце Пхукета. О локации: Bougainvillea Villas расположен рядом с живописным пляжем Бангтао на западной стороне Пхукета. Прекрасное расположение обе…
Tumanov Group
Вилла Naturale Cherng Talay
Вилла Naturale Cherng Talay
Вилла Naturale Cherng Talay
Вилла Naturale Cherng Talay
Вилла Naturale Cherng Talay
Вилла Naturale Cherng Talay
Choeng Thale, Таиланд
от
$756,997
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 357–511 м²
6 объектов недвижимости 6
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе: Роскошные виллы с 3 и 4 спальнями, каждая с собственным бассейном, общей площадью от 357.4 до 511 кв.м и земельными участками от 423 до 693 кв.м. Уникальная архитектура с максимальной вентиляцией, просторные интерьеры и современные удобства, вклю…
Tumanov Group
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Вилла Proxima Phuket Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$438,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 227–257 м²
6 объектов недвижимости 6
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс предлагает для продажи 14 премиальных вилл с современным дизайном и бассейнами, площадью от 228 до 257 кв.м. Каждая вилла имеет 3 спальни и 3 ванные комнаты, оснащается системой умный дом и сдаётся с чистовой отделкой, установленной сантехникой и кухней.…
Tumanov Group
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Вилла Botanica Hillside
Си Сунтон, Таиланд
от
$919,448
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Hillside - это престижный комплекс вилл, расположенный в спокойном районе Си Сунтхон, Тхаланг, Пхукет. В этом роскошном проекте представлено множество 3-4-спальных вилл, каждая из которых может похвастаться просторными планировками площадью от 323 до 479 квадратных метров. Спроектир…
Phuket Property Association
Вилла The Gloria Villa Phuket
Вилла The Gloria Villa Phuket
Вилла The Gloria Villa Phuket
Вилла The Gloria Villa Phuket
Вилла The Gloria Villa Phuket
Вилла The Gloria Villa Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$547,259
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 254–493 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в одном из самых изысканных уголков Пхукета, The Gloria Villa Phuket — ваш выбор. Проект идеально подходит для тех, кто ищет комфорт, уединённость и инвестиционную выгоду. О локации: Расположение в рай…
Tumanov Group
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Вилла Apple House / BTA Invest
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$29,691
Количество этажей 1
Phuket Property Association
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Вилла Akra Collection Layan Phase 2
Чонг Тале, Таиланд
от
$752,349
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 360–468 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 700 м, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе: Жилой комплекс предлагает 28 современных вилл, каждая с уникальной архитектурой и просторными планировками. Виллы варьируются по площади от 436 до 1,130 кв. м, обеспечивая комфортное пространство для жизни и отдыха. Внутренние…
Tumanov Group
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ПРИНЯВАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОМА, ГЛАВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ — ЭТО ОЧАРОВАНИЕ СЧАСТЬЯ Наша миссия — уловить неотразимое очарование сельских домов и черпать вдохновение из мудрости азиатского аборигенного дизайна домов, идеально подходящего для современной жизни. Мы сочетаем красоту природы, чтобы культ…
Phuket Property Association
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Вилла The Wynn Phuket
Thalang, Таиланд
от
$818,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 435 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Для тех, кто ищет сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Замечательный выбор для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и инвестиционную выгоду. О локации: Расположен в престижном районе Таланг, рядом с известными достопри…
Tumanov Group
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Вилла Maison Sky
Тхаланг, Таиланд
от
$647,903
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Maison Sky Villas Phuket Experience luxury redefined with our modern and distinctive Tropical-style Pool Villa, where contemporary design meets the serene beauty of nature. This exclusive property offers sweeping panoramic sea views, allowing you to immerse yourself in the breathtaking surr…
Phuket Property Association
Вилла AYANA
Вилла AYANA
Вилла AYANA
Вилла AYANA
Вилла AYANA
Вилла AYANA
Си Сунтон, Таиланд
от
$638,090
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Роскошная вилла с панорамным видом на горы и озеро! Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 8% ! Есть рассрочка! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Ayana Lu…
DDA Real Estate
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Вилла Nakara Luxury Grand
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,20 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
NAKARA GRAND LUXURY VILLAS - это не просто жилье; это выбор образа жизни. Независимо от того, ищете ли вы уединенное место для отдыха, роскошный дом для расслабления или выгодное инвестиционное предложение, этот проект предлагает все. Благодаря своему первоклассному расположению, выдающемуся…
Phuket Property Association
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Вилла Rovana Rhea Villa Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 713–1 181 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и спокойное место для жизни или инвестирования на Пхукете. Подходит как для семей, так и для тех, кто ценит приватность и доступ к удобствам высокого класса. О локации: Расположенный в сердцев…
Tumanov Group
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Вилла Infinity Life Club
Па Хлок, Таиланд
от
$107,145
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Infinity Life Club - это уникальный комплекс для комфортной и беззаботной жизни на лоне природы на Пхукете. Проект предлагает не только апартаменты, но и виллы с частными бассейнами, сочетая современный комфорт с высококлассной медицинской помощью и оздоровительными услугами. Жители могут…
Phuket Property Association
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Теп Красатти, Таиланд
от
$460,350
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Allthai Village - новый проект, включающий 60 роскошных вилл с 2-4 спальнями, расположенный в центре Пхукета в окружении тропических лесов, между Май Кхао и Бангтао, данный район называется Пхукетская Рублевка. На территории участка расположены частные бассейны 4х6 метров, парковка для 2 авт…
Phuket Property Association
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Вилла QAV Residence
Choeng Thale, Таиланд
от
$757,261
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 329–789 м²
12 объектов недвижимости 12
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеален для тех, кто ищет наивысший уровень роскоши и комфорта в одном из самых престижных районов Пхукета. Прекрасный выбор для семей и долгосрочных проживания, благодаря запрету на краткосрочную аренду. О локации: QAV Residence находи…
Tumanov Group
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$590,855
Варианты отделки С отделкой
Представление роскошных виллов Botanica: где роскошь встречается спокойно возле UWCI и Thanyapura Sports Hotel. расположены в нескольких минутах от известной международной школы UWCI и престижного спортивного отеля Thanyapura, нашего последнего развития, Botanica Wisdom, предлагает непреодо…
Phuket Property Association
Вилла THE TALES
Вилла THE TALES
Вилла THE TALES
Вилла THE TALES
Вилла THE TALES
Вилла THE TALES
Тхаланг, Таиланд
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Инвестируйте в эксклюзивные виллы от Sansiri в самом желанном месте Пхукета! The Tales - виллы, вдохновленные волнами, нежно набегающими на белоснежные берега, и воплощенные в жизнь посредством неподвластной времени региональной архитектуры, воплощающей элегантность и самобытность, которые …
DDA Real Estate
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Вилла Trisara
Чонг Тале, Таиланд
от
$3,60 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 1
Площадь 630–2 077 м²
9 объектов недвижимости 9
До моря: 150 м, Гарантия доходаО комплексе:В уединенной бухте Пхукета расположены 37 частных вилл класса люкс, каждая из которых имеет потрясающий вид на море. Виллы предлагают просторные жилые помещения внутри и снаружи, а также частные бассейны, гармонично сочетающие экзотические натуральн…
Tumanov Group
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Вилла Botanica Foresta 2
Thalang, Таиланд
от
$1,26 млн
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Симфония безмятежности среди леса О нас Спокойный среди природы, где вы можете чувствовать себя полностью расслабленным. Сад водопада, который приведет вас к середине природы, но, тем не менее, роскошный и удобный с современным роскошным дизайном с общей областью, где вы можете наслаждать…
Phuket Property Association
Вилла Botanica Pru Jamрa
Вилла Botanica Pru Jamрa
Вилла Botanica Pru Jamрa
Вилла Botanica Pru Jamрa
Вилла Botanica Pru Jamрa
Thalang, Таиланд
от
$474,766
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 280 м²
2 объекта недвижимости 2
Готов к заезду, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Роскошный жилой комплекс на Пхукете включает 15 просторных вилл, идеально подходящих для комфортного проживания и отдыха. Архитектура сочетает современные и тайские элементы. Виллы предлагают площади от 390 кв.м до 553 кв.м, с…
Tumanov Group
Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Вилла Botanica Modern loft 2
Си Сунтон, Таиланд
от
$764,549
Количество этажей 1
«Принятие современного роскошного образа жизни на лоне природы в Botanica Modern Loft II» Botanica Modern Loft II, последовавшая за проектом с огромным успехом Botanica Modern Loft, представляет собой виллу в стиле лофт, которая отвечает потребностям нового поколения, которое хочет удобства…
Phuket Property Association
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Вилла The T Forest – Pool Villas
Па Хлок, Таиланд
от
$246,239
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 150–440 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The T Forest идеально подходит для элитных инвесторов, пенсионеров и владельцев домов для отдыха, ценящих уединение, комфорт и инвестиционную привлекательность. О локации: The T Forest расположен на тихом восточном побережье Пхук…
Tumanov Group
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Вилла The Ozone Luxury Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,38 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 525 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскоши и комфорта в живописной местности. Подходит как для семейного проживания, так и для инвестиционных возможностей. О локации: Расположен в престижном районе Пхукета, Банг Тао, на западном побер…
Tumanov Group
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Вилла Punyisa Luxury Villas Bang Jo
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 528–684 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию роскоши и уединения. Punyisa Luxury Villas Bang Jo подходит как для постоянного проживания, так и для высокодоходных инвестиций. О локации: Расположен в престижном районе Бангтао, Пхуке…
Tumanov Group
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Вилла 8 Season Luxury Autumn
Чонг Тале, Таиланд
от
$741,114
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности, комфорта и функциональности на 8 сезонных роскошных виллах-осень, ведущее жилое развитие, расположенное в безмятежном и востребованном районе Лейна, Пхукет. Эти виллы переопределяют современную роскошь, предлагая просторную жизнь в гармонии…
Phuket Property Association
Вилла The Villas Overlooking Layan
Вилла The Villas Overlooking Layan
Вилла The Villas Overlooking Layan
Вилла The Villas Overlooking Layan
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2016
Количество этажей 3
Площадь 455–900 м²
6 объектов недвижимости 6
До моря 1600 м, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивный закрытый комплекс представительских вилл с прекрасным видом на море предлагает роскошное размещение с частными пейзажными бассейнами. Виллы с 3-6 спальнями и основной гостиной. Расположен в живописном районе Лаян, в 1,6 км от пляжа и в …
Tumanov Group
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Вилла Island Collection
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,91 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 907 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в гармонии с природой. Подходит для инвесторов, семей и взыскательных покупателей, ищущих уникальное сочетание комфорта и экзотики. О локации: Island Collection находится рядом с …
Tumanov Group
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
На охраняемой территории расположено 10 частных вилл, каждая с индивидуальным бассейном. Общая жилая площадь расположена в центре виллы и соединяет в себе гостиную, столовую и кухню. Четыре спальни примыкают с разных сторон, все спальни имеют собственную ванную комнату и гардеробную зону.…
Phuket Property Association
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Вилла Layan Lucky
Thalang, Таиланд
от
$863,423
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 462–593 м²
2 объекта недвижимости 2
Уникальный проект роскошных и комфортных вилл Новый проект вилл для жизни, где всё продумано до мельчайших деталей. Он состоит из 18 роскошных вилл с 3 или 4 спальнями. Это умные и комфортные виллы, оборудованные всем необходимым для жизни и отдыха. Так же статус вилл определяет их соврем…
Phuket Property Association
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Вилла Utopia Mai Khao (UBM)
Тхаланг, Таиланд
от
$353,968
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 148–220 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеален для любителей роскошной жизни в окружении природы, а также для инвесторов, ищущих стабильный доход от аренды. Отличный выбор для семей с высокими требованиями к комфорту и престижу. О локации: Utopia Maikhao (UBM) ра…
Tumanov Group
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Вилла Botanica Grand Avenue
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Единение с природой Botanica Grand Avenue - это уникальный проект возле озера, где кроны вековых деревьев позволяют почувствовать единение с природой в центре оживлённого района Банг Тао. Ландшафтный дизайн выполнен ведущими архитекторами. Проект GRAND AVENUE выполнен в 4 различных стиля…
Phuket Property Association
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Вилла The Residence Resort and Spa Retreat
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,33 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 400–499 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1700 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Роскошный курорт, расположенный в самом сердце пляжа Банг Тао на Пхукете. Всего в 1,7 км от пляжа, окружен пышными зелеными пейзажами. Комплекс включает коллекцию вилл с одной или тремя спальнями. Виллы оснащены бассейнами, элегант…
Tumanov Group
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Вилла Erawana Grand
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 533–606 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Erawana Grand идеально подходит для взыскательных покупателей, стремящихся к роскошной жизни и выгодным инвестициям. Этот комплекс работает на обеспечение максимального комфорта и приватности. О локации: Erawana Grand находится в…
Tumanov Group
Вилла ZENITHY LUXE
Вилла ZENITHY LUXE
Вилла ZENITHY LUXE
Вилла ZENITHY LUXE
Вилла ZENITHY LUXE
Вилла ZENITHY LUXE
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,11 млн
Количество этажей 1
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Комплекс Zenithy Luxe Villas расположен в популярном жилом районе Пасак в Чернг Талай. Этот новый этап успешного развития Zenithy будет состоять из 9 роск…
DDA Real Estate
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Вилла Salila Sol – Pool Villa Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 493–535 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто искренне ценит роскошь, спокойствие и современный тайский стиль, расположенный в одном из самых престижных районов Пхукета. Проект предназначен для взыскательных покупателей, ищущих удобное место для жизни …
Tumanov Group
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Вилла Manor
Си Сунтон, Таиланд
от
$891,313
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Новый проект роскошных вилл в самом сердце острова Пхукет Новый престижный проект вилл стартовал в в самом сердце Пхукета — популярном районе Банг Тао. Расположение комплекса обеспечивает удобный доступ к развитой инфраструктуре района и учитывает потребности покупателя. В 10-12 минута…
Phuket Property Association
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Вилла Lake House
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,69 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 2
Площадь 350 м²
2 объекта недвижимости 2
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:На западной стороне Пхукета расположены 32 роскошные частные виллы в современном тропическом стиле. Виллы имеют участки площадью от 400 до 1200 кв. м и включают 3-4 спальни. Комплекс оборудован системой SmartHome, частными бассейнами с джакузи, п…
Tumanov Group
Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Вилла Villa Qabalah
Си Сунтон, Таиланд
от
$416,334
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 237–617 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное жилье в Пхукете с возможностью пассивного дохода. Этот проект создан для семей и инвесторов, ценящих комфорт и долгосрочные выгоды. О локации: Villa Qabalah расположена вблизи живописного пл…
Tumanov Group
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Вилла Rainpalm
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$774,040
Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта. Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и…
Phuket Property Association
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Вилла The Residence By Andaman Asset
Thalang, Таиланд
от
$699,311
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 3
Площадь 350–352 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошное и комфортное жильё в сердце Пхукета. Проект привлекателен для семей и инвесторов, ценящих уникальный дизайн, современные технологии и близость к лучшим пляжам острова. О локации: The Residen…
Tumanov Group
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Вилла Trichada Essence
Thalang, Таиланд
от
$564,760
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 221–408 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит как для семей, ищущих роскошное постоянное жилье, так и для инвесторов, желающих получить стабильную доходность от аренды на популярном курорте Пхукета. О локации: Trichada Essence расположен в живописном районе Thalan…
Tumanov Group
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalе
Вилла Naturalé
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,02 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
испытайте роскошную жизнь в Naturale Cherng Talay, дальновидном проекте в Phuket '; Prime Cherng Talay. Объединяя современную тропическую эстетику с международной элегантностью, это святилище тщательно создано для семейной радости. От приглашающего бассейна с морской водой до утонченных кухо…
Phuket Property Association
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Вилла The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Концепт-дизайнДля вашего величайшего факта жизни в определенном месте, ЖИЗНЬ предназначена для исключительности во всех аспектах вашей привилегированной жизни. Это больше, чем просто «дом», но драгоценный подарок под названием «совершенство». Конечный в пределах вашей досягаемости. Откройте …
Phuket Property Association
Вилла The Breeze Villas Phuket
Вилла The Breeze Villas Phuket
Вилла The Breeze Villas Phuket
Вилла The Breeze Villas Phuket
Вилла The Breeze Villas Phuket
Вилла The Breeze Villas Phuket
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$908,549
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 408–496 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной жизни в тропическом раю. Проект The Breeze Villas создан для семей и инвесторов, ищущих эксклюзивное жилье с высокими стандартами качества и приватности. О локации: Расположенные рядо…
Tumanov Group
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Вилла Mount Mono
Си Сунтон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 342–477 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет гармонию между минимализмом и роскошью в красивой природной среде. Проект создан для взыскательных людей, ценящих комфорт и уединение. О локации: Расположенные в Манику, Таланг, Пхукет, виллы Mount Mo…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Вилла Gold Chariot
Choeng Thale, Таиланд
от
$751,188
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Gold Cheal Bool Villa, современные и роскошные виллы для бассейна. Мы находимся в частном и тихом районе Чернгталай, Таланг, Пхукет. Расположенный в Пхукете, в 2,4 км от пляжа Bang Tao, Villa Gold Chariot Bool имеет размещение с рестораном, бесплатный Wi-Fi, 24-часовая …
Phuket Property Association
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Вилла Tyssen Yamu
Па Хлок, Таиланд
от
$135,306
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 68–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для инвесторов и семей, ищущих роскошное жилье в тропическом рае, предлагающее высокие стандарты жизни и спокойствие. О локации: Tyssen Yamu находится в живописной местности Яму на востоке Пхукета. Окруженный зеленью и потрясаю…
Tumanov Group
Вилла AILEEN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Вилла AILEEN VILLAS LAYAN
Са Кху, Таиланд
от
$488,771
Количество этажей 2
Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете. Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%! Есть рассрочка! Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. …
DDA Real Estate
Вилла AURORA
Вилла AURORA
Вилла AURORA
Вилла AURORA
Вилла AURORA
Вилла AURORA
Тхаланг, Таиланд
от
$1,76 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с захватывающим видом на море и высокую доходность от аренды! Рассрочка! Полная меблировка! Вид на море! AURORA предлагает 8 эксклюзивных вилл, каждая из которых тщательно спроектирована так, чтобы максимально использовать преимущест…
DDA Real Estate
Вилла Mouana Mai Khao
Вилла Mouana Mai Khao
Вилла Mouana Mai Khao
Вилла Mouana Mai Khao
Вилла Mouana Mai Khao
Вилла Mouana Mai Khao
Тхаланг, Таиланд
от
$545,068
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 404–484 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Mouana Mai Khao идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и уединения в одной из самых престижных локаций Пхукета. Проект рассчитан на взыскательных клиентов и инвесторов, стремящихся к высокому уровню комфорта и уникальным и…
Tumanov Group
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Вилла Marquis Estates – Phuket
Чонг Тале, Таиланд
от
$682,020
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 393 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Marquis Estates – идеальное решение для взыскательных покупателей, ищущих сочетание роскоши и уединения в тропическом раю. Подходит для семей, инвесторов и всех, кто ищет престижное жилье на одном из лучших курортов мира. О локации: Рас…
Tumanov Group
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Вилла THE PEACEFUL
Си Сунтон, Таиланд
от
$532,897
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Площадь 244–324 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект премиальных вилл в уединенной локации Проект премиальных вилл, расположенный в центре Пхукета, в районе Си Сунтон был построен в феврале 2023 года. Неподалеку расположены Porto de Phuket, торговые центр Robinson Thalang и Boat Avenue, а так же международная школа Kajonkiet…
Phuket Property Association
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Вилла The Teak Forestias
Choeng Thale, Таиланд
от
$955,924
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 451–571 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект The Teak Forestias идеально подойдет тем, кто ищет сочетание роскоши и приватности в гармонии с природой. Это идеальное место для семей, людей, предпочитающих уединение, а также ценителей современного дизайна и комфорта. О локаци…
Tumanov Group
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Вилла Anchan Indigo
Thalang, Таиланд
от
$759,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 354 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошный, современный и спокойный образ жизни в живописном районе, а также для тех, кто ценит высококачественные инвестиции. О локации: Anchan Indigo расположен в Таланг, северном районе Пхукета. Местоположен…
Tumanov Group
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Вилла Maya
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,40 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Phuket Property Association
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Вилла Laguna Waters
Choeng Thale, Таиланд
от
$2,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2006
Количество этажей 2
Площадь 650 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря 1000 м, Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы на Пхукете предлагают уникальные возможности для отдыха и инвестиций. Просторные современные виллы окружены живописными ландшафтами и озером, расположены всего в 1 км от пляжа Банг Тао. Рядом находятся рестораны, фитнес-залы, спа-ц…
Tumanov Group
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,51 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Потрясающий панорамный вид на горы на 360 градусов с каждой виллы абсолютно захватывает дух и не имеет себе равных. Эта отмеченная наградами вилла отражает высочайшее качество роскошной жизни, что является отличительной чертой BOTANICA Luxury. Окруженный пышными холмами и прекрасно благоустр…
Phuket Property Association
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Вилла Banyan Tree Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,32 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2008
Количество этажей 1
Площадь 345–380 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 500 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс уединенных вилл на побережье Андаманского моря, каждая с отдельным бассейном, гостиной, обеденной зоной и кухней открытой планировки. Просторные спальни оснащены индивидуальными ванными комнатами. Вид…
Tumanov Group
Вилла Celestia Villas
Вилла Celestia Villas
Вилла Celestia Villas
Вилла Celestia Villas
Вилла Celestia Villas
Вилла Celestia Villas
Choeng Thale, Таиланд
от
$972,358
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 467–563 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Celestia Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, уединения и комфорта в живописном Пхукете. Проект для взыскательных людей, ценящих высокое качество жизни и умные инвестиции. О локации: Проект расположен в районе P…
Tumanov Group
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Вилла Aileen Villas Nai Thon
Са Кху, Таиланд
от
$363,588
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 180–205 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Эти роскошные виллы идеально подходят для тех, кто стремится к спокойной и приватной жизни рядом с природой на Пхукете. Aileen Villas Naithon удовлетворит требования взыскательных покупателей, ценящих комфорт и элегантность в каждом аспе…
Tumanov Group
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Вилла Thala Phuket
Си Сунтон, Таиланд
от
$333,135
Варианты отделки С отделкой
THALA VILLASЭтот редкий и нерыночный проект включает в себя 4 роскошные виллы в современном стиле на разделенных участках, принадлежащих непосредственно застройщику. Каждая вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами занимает площадь 254 кв. м и имеет большую террасу с 8-метровым бассейном. Эт…
Phuket Property Association
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Вилла Botanica Sky Valley
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 547–1 142 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошный и спокойный образ жизни на Пхукете. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Расположенный в районе пляжа Бангтао, Botanica Sky Valley предлагает отли…
Tumanov Group
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Вилла Zenithy Luxe
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Zenithy Luxe состоит всего из 9 роскошных вилл с частным бассейном с 3 - 4 спальнями в престижном районе Бангтао на северо-западном побережье Пхукета. Наши виллы предлагают уникальное сочетание современного дизайна с потрясающей природной красотой Таиланда. Высокие потолки и обилие окон погр…
Phuket Property Association
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Вилла LAYAN LUCKY VILLAS II
Чонг Тале, Таиланд
от
$853,199
Количество этажей 1
Современная вилла в жилом комплексе LAYAN LUCKY VILLAS II в районе Таланг. Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Уникальный проект, который предлагает доходность от аренды от 6% годовой доходности! Есть расс…
DDA Real Estate
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Вилла Botanica Four Seasons
Thalang, Таиланд
от
$587,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 305–380 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Прекрасный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойного отдыха в одном из самых живописных мест Пхукета. Идеально для семей, любителей гольфа, активного отдыха и тех, кто ценит высокий уровень комфорта. О локации: Проект Botan…
Tumanov Group
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Вилла Narana Villa Phuket
Тхаланг, Таиланд
от
$757,492
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 516–1 056 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Narana Villa Phuket идеально подходит для взыскательных инвесторов и тех, кто ищет роскошное жилье рядом с Маикхао Бич. Этот проект создан для комфортной жизни, обеспечивающей высокую инвестиционную привлекательность. О локации: Располо…
Tumanov Group
Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Вилла Rainpalm Villas
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$766,930
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 307–350 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться роскошной жизнью на тропическом острове. Проект подходит для семей, любителей природы и инвесторов, ищущих объект с высоким потенциалом доходности. О локации: Расположенные вблизи пляжа Б…
Tumanov Group
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Вилла Aileen Phase 6 Naithon Hills
Са Кху, Таиланд
от
$384,502
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Это – шестая фаза комплекса Aileen Nai thon, которая находится между Най Тон и Най Янг. Виллы на этом этапе будут построены на пологом склоне холма, окруженном тропической растительностью, и находятся всего в нескольких минутах езды от песчаных берегов Най Тон и Най Янг, а также междунаро…
Phuket Property Association
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Вилла The Ozone Grand Residences
Choeng Thale, Таиланд
от
$1,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Проект Ozone Grand Residences на Бангтао разработан успешным застройщиком на Пхукете и расположен в популярном районе рядом с популярным комплексом Laguna Phuket и недалеко от песчаного пляжа Бангтао. Проект будет состоять из 29 вилл с бассейном, каждая из которых будет украшена красивым …
Phuket Property Association
Вилла Botanica Modern Loft II
Вилла Botanica Modern Loft II
Вилла Botanica Modern Loft II
Вилла Botanica Modern Loft II
Вилла Botanica Modern Loft II
Вилла Botanica Modern Loft II
Си Сунтон, Таиланд
от
$701,138
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 288–360 м²
11 объектов недвижимости 11
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто мечтает о роскошной жизни в современном стиле на одном из самых красивых островов мира. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Проект Botanica Modern Loft II рас…
Tumanov Group
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Вилла The Breeze
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Если вы ищете роскошь, уединение, привилегии и отдых, все это и многое другое вы найдете в The Breeze Villas Phuket. Самое главное, вы можете инвестировать с уверенностью, зная, что наша земля полностью принадлежит застройщику.Присоединяйтесь к нам в начале нашего путешествия, наслаждайтесь …
Phuket Property Association
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Вилла Azalea Villas
Теп Красатти, Таиланд
от
$575,899
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 456 м²
2 объекта недвижимости 2
Гарантия дохода 6%О комплексе:Коллекция из 5 изысканно выполненных вилл представляет собой убежище среди природы в престижном районе Пхукета. В каждой резиденции 4 спальни с ванными комнатами, главная спальня 58 м² с гардеробной и гостиной. Виллы оснащены бассейном, садом, встроенными шкафам…
Tumanov Group
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Вилла Botanica Wisdom
Thalang, Таиланд
от
$559,044
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 320–340 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Проект включает в себя 47 уникальных единиц, предлагающих просторные виллы с площадью от 450 до 650 кв.м. Архитектура сочетает современные и традиционные элементы, создавая гармоничное пространство для жизни. В комплекс входит частная зона дл…
Tumanov Group
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Вилла PHUVISTA 3 – Naiyang Beach
Са Кху, Таиланд
от
$451,941
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 206–266 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: PHUVISTA 3 – Naiyang Beach идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши, спокойствия и удобного расположения рядом с самыми красивыми пляжами Пхукета. Это место для взыскательных покупателей, которые ценят комфорт и хотят вложит…
Tumanov Group
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Вилла Layan Lucky Villas – Phase 1
Thalang, Таиланд
от
$984,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 560–600 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет современную роскошь и комфорт в тропическом окружении. Подходит семьям, друзьям и инвестиционным покупателям, ищущим высокотехнологичное и удобное жилье. О локации: Layan Lucky Villas – Phase 1 расположены ряд…
Tumanov Group
Вилла Ansaya Phuket
Вилла Ansaya Phuket
Вилла Ansaya Phuket
Вилла Ansaya Phuket
Вилла Ansaya Phuket