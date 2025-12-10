  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Патонге, Таиланд

Патонг
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Показать все Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Патонг, Таиланд
от
$294,231
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Seaview Коттеджи Patong Bay Sea View уже вызывают много шума вокруг острова Пхукет. С стратегическим, безмятежным местоположением в частной долине, спрятанной в Хилл Нанай, коттеджи Патонг -Бэй -Вид доступны по цене, но роскошны. Коттеджи установили эталон для владени…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
$172,724
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти