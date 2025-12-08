  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Пхукет
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Пхукете, Таиланд

Пхукет
27
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Показать все Вилла Isola Sky с бассейном
Вилла Isola Sky с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$1,98 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Sky - это роскошные виллы с бассейном, которые являются раем для отдыха и спокойствия, с уникальными элементами дизайна и привлекательными материалами, отличающими их от других роскошных домов на острове. Комплекс состоит из трёх эксклюзивных вилл с бассейном, двух вилл с 4 спальням…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Показать все Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$560,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет. Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровы…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Показать все Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Показать все Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
$579,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море. Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство. Комплекс ви…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Показать все Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Вилла BOTANICA THE SKY VALLEY с бассейном
Пхукет, Таиланд
от
$2,26 млн
BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла вкл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Показать все Вилла Aqua Villas Rawai
Вилла Aqua Villas Rawai
Пхукет, Таиланд
от
$748,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Aqua Villas Rawai - это новый проект с потрясающим видом на море, расположенный всего в 150 метрах от пляжа Раваи. Обладая ультра современным дизайном, каждая резиденция может похвастаться частной террасой на крыше с уникальным 12-метровым пейзажным бассейном с прозрачным дном. Проект пр…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Показать все Вилла Fifth Element
Вилла Fifth Element
Пхукет, Таиланд
от
$305,000
Год сдачи 2023
Площадь 585 м²
3 объекта недвижимости 3
В комплексе: Проект занимает земельный участок площадью 7 629 кв.м (4,8 раи). На этой территории располагаются 11 роскошных вилл. Также в комплексе 7 коммерческий шопхаусов в торговом центре Fifth Element Plaza, круглосуточная охрана, частные внутренние дороги, широкий выбор зеленых зон обще…
Застройщик
Art House
Оставить заявку
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Показать все Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Вилла Botanica Forestique с отличной локацией
Пхукет, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Botanica Forestique - это комплекс состоящий 27 вилл в современном роскошном дизайне, с площадью земли от 674 до 1168 м², а застроенная площадь начинается от 424 - 567 м². С 3 и 4 спальнями и 5-6 ванными комнатами. Комплекс расположен в Теп Красаттри, Пхукет. Неподалёку имеется множеств…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Показать все Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Вилла Etherium Luxury Villas с современным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Etherium Luxury Villas - это новый жилой проект с современными частными виллами и бассейном. Виллы имеют уникальный фасад с округлой формой, создающий воздушную планировку вокруг продуманного ландшафтного дизайна. Проект располагает 3 спальнями, телевизором с плоским экраном и спутниковы…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Показать все Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
$391,980
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; -…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Показать все Вилла Botanica Foresta класса люкс
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$1,10 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Botanica Foresta - это крупнейший проект дома и вилл, состоящий из 49 стильных единиц. Роскошная резиденция расположена среди леса, всего в нескольких минутах езды от прекрасного пляжа Лаян и знаменитой лагуны Пхукета! Каждая вилла имеет шикарный интерьер с высокими потолками, гостиной…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Вилла KHIRI COLLECTION
Пхукет, Таиланд
от
$754,804
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Показать все Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Пхукет, Таиланд
от
$88,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Показать все Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Показать все Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Показать все Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Вилла Botanica Modern LoftII с оригинальным дизайном
Пхукет, Таиланд
от
$704,810
Количество этажей 1
Botanica Modern Loft II - это проект роскошных и современных вилл с бассейном, расположенный на пляже Банг Тао в западной части Пхукета. Посёлок расположен в тихом районе, недалеко от развитой инфраструктуры пляжа Банг Тао. Комплекс состоит из 52 квартир и был разработан Botanica Luxur…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Показать все Вилла Kokomo Beach House
Вилла Kokomo Beach House
Пхукет, Таиланд
от
$3,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Kokomo Beach House - это комплекс новых супер-роскошных вилл с бассейном на Пхукете, расположенные на первой береговой линии пляжей Банг Тао и Лаян. Проект предлагает впечатляющие виллы площадью 1022 кв.м, построенные на 2 этажах. Вилла имеет огромное пространство, где каждая комната соз…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Показать все Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Вилла Isola Palms с панорамным видом на море
Пхукет, Таиланд
от
$1,63 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Isola Palms - это роскошный комплекс, состоящий из 8 частных резиденций с бассейном и панорамным видом на море! Каждая вилла имеет 4 спальни и 5 ванных комнат. Комплекс расположен на склоне холма с видом на пляж Лаян на северо-западном побережье Пхукета. Пляж разделен на несколько часте…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Показать все Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Показать все Вилла в экологичном районе
Вилла в экологичном районе
Пхукет, Таиланд
от
$919,255
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Rawayana Beachfront Village - это многофункциональный проект, состоящий из 282 дизайнерских квартир на 4 этажах и 22 ультра-премиальных вилл. Комплекс находится в самом сердце Раваи - города Пхукет, что делает его легко доступным для различных удобств в этом районе! Проект расположен в…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Показать все Вилла MONO PHUKET
Вилла MONO PHUKET
Пхукет, Таиланд
от
$546,122
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Показать все Вилла  Botanica Lakeside ll
Вилла  Botanica Lakeside ll
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Показать все Вилла Botanica Lakeside
Вилла Botanica Lakeside
Пхукет, Таиланд
от
$978,571
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Показать все Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Пхукет, Таиланд
от
$420,816
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Показать все Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Пхукет, Таиланд
от
$825,177
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле. Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей. Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в с…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Показать все Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$800,466
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти