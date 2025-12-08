Ban Bang Ku, Таиланд

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…