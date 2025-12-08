  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ко Кео
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Ко Кео, Таиланд

квартиры
5
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Показать все Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 565–572 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в тропическом раю, Botanica Majestia – ваш идеальный выбор. Этот проект отлично подходит для семей, ищущих комфорт, инвесторов и тех, кто ценит утонченность и спокойствие. О локации: Botanica Majestia …
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Показать все Вилла Crown Estate
Вилла Crown Estate
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 180–345 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Двухэтажные отдельно стоящие дома размером от 178 м² до 248 м² размещены среди тропической природы и отлично подходят как для маленьких, так и для больших семей. Каждый участок имеет возможность добавить частный бассейн. Комплекс включает клубный дом с общим бассей…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$520,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 400–616 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Показать все Вилла Canopy Hills Villas
Вилла Canopy Hills Villas
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 650–742 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный вариант для семей, стремящихся к роскошной и комфортной жизни в Пхукете. Проект рассчитан на тех, кто ценит просторные помещения, современные удобства и выгодные инвестиции. О локации: Расположенные в живописном районе Кo Кaeo…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Показать все Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Показать все Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$514,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Уникальная вилла на холме Ко Кео! Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%! Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована! ALISHA SEAVIEW, представляющая собой идеальное сочетание роскошного дизайна и живописного вида на море. …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Показать все Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$2,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BB Horizon Resort - это роскошная недвижимость для комфортного проживания на Пхукете. На территории в 62 346.08 m2 расположены 13 малоэтажных зданий кондоминиума, пятизвездочный отель, виллы, клубный дом, марина для яхт, прогулочные зоны, бассейны и многое другое. В минутной доступности е…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Показать все Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Добро пожаловать в резиденцию Муаны Ко Кэо, великолепная смесь современной роскоши и природного безмятежности со стороны современного 79. С более чем 15 -летним созданием исключительных жилых помещений, резиденция Муаны Ко Кэо - ваше обещание исключительной жизни. Это больше, чем резиденция;…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Показать все Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Таиланд
от
$112,831
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
3 спальни, 3 ванные комнаты, только 7 единиц Цена начинается с 3,79 миллиона только бат Этот диапазон предварительной продажи на первом месте, выберите до 🏠 Основная область для жилья, дорога шириной 6 метров. Центральный phuket Outlet Mall Британская международная школа 🏠 Ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти