  2. Таиланд
  3. Nong Pla Lai
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Nong Pla Lai, Таиланд

Вилла
Паттайя, Таиланд
от
$100,884
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад! Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
DDA Real Estate
Вилла HORIZON
Паттайя, Таиланд
от
$259,587
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Северной Паттайе! Это идеальный вариант для комфортной жизни и успешных инвестиций. Доходность до 8% в год! Ощутите функциональность пространства и спокойствие в эксклюзивном убежище HORIZON далёком о…
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Паттайя, Таиланд
от
$232,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка! Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе! 15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury! Доходность аренды: 7-9% годовых! Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента! Встроенная мебель и техника включены в цену! Удобства: 5-метровые потолки, витра…
