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Вилла LA VISTA LUXURY

Чалонг, Таиланд
от
$1,13 млн
от
$1,939/м²
;
8 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 24583
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.03.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг

Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 кв.м, 5 спален площадью 786 кв.м или 6 спален площадью 1139 кв.м.

Роскошные виллы расположены в тихом месте на восточном побережье Пхукета с беспрепятственным видом на великолепный залив Чалонг. Благодаря постоянному потоку иностранных туристов местная инфраструктура острова адаптирована для посетителей со всего мира. Здесь есть огромный выбор ресторанов, специализирующихся на европейской и русской кухне, почти все местные жители хорошо говорят по-английски, а во многих ресторанах найдется меню на русском языке.

Всего в десяти минутах езды расположены пляжи Карон, Ката, Патонг, Раваи, а также торгово-развлекательный центр Central Phuket. В пятиминутной доступности расположены супермаркеты Tesco Lotus, Macro и Villa Market. За десять минут можно добраться до международного госпиталя Bangkok Siriroj. Множество международных школ поблизости: Headstart International School, International School of Phuket (ISP), Oak Meadow International school, Buds International School Phuket и др.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 453.0 – 1 569.0
Цена за м², USD 1,426 – 2,585
Цена квартиры, USD 1,15 млн – 3,04 млн

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

Видеообзор вилла LA VISTA LUXURY

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Вилла LA VISTA LUXURY
Чалонг, Таиланд
от
$1,13 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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