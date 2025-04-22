Вилла LA VISTA LUXURY

Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг



Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 кв.м, 5 спален площадью 786 кв.м или 6 спален площадью 1139 кв.м.

Роскошные виллы расположены в тихом месте на восточном побережье Пхукета с беспрепятственным видом на великолепный залив Чалонг. Благодаря постоянному потоку иностранных туристов местная инфраструктура острова адаптирована для посетителей со всего мира. Здесь есть огромный выбор ресторанов, специализирующихся на европейской и русской кухне, почти все местные жители хорошо говорят по-английски, а во многих ресторанах найдется меню на русском языке.

Всего в десяти минутах езды расположены пляжи Карон, Ката, Патонг, Раваи, а также торгово-развлекательный центр Central Phuket. В пятиминутной доступности расположены супермаркеты Tesco Lotus, Macro и Villa Market. За десять минут можно добраться до международного госпиталя Bangkok Siriroj. Множество международных школ поблизости: Headstart International School, International School of Phuket (ISP), Oak Meadow International school, Buds International School Phuket и др.