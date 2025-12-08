  1. Realting.com
  Таиланд
  Равай
  Новые дома

Новые дома и виллы в Равае, Таиланд

Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Равай, Таиланд
от
$461,447
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Nature's Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Показать все Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Карон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Природа '; S Rest Villa Sai Yuan: современные виллы бассейна возле пляжа Най Харн Представляя очаровательную природу; S Rest Villa Sai Yuan, где современная роскошная жизнь встречается с естественной красотой Пхукета. Природная вилла Сай Юань расположена в непосредственной близости от очар…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Показать все Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Равай, Таиланд
от
$306,210
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 1
Площадь 128–313 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м. Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
Агентство
Tumanov Group
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Показать все Вилла Villa Suksan – Phase 5
Вилла Villa Suksan – Phase 5
Равай, Таиланд
от
$505,352
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 283–468 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Villa Suksan – Phase 5 идеально подходит для тех, кто стремится к роскошной и спокойной жизни на Пхукете. Это место для взыскательных людей, ценящих комфорт и высокие стандарты качества. О локации: Проект расположен вблизи пляжа Раваи, …
Агентство
Tumanov Group
Вилла WamDom Villas
Вилла WamDom Villas
Вилла WamDom Villas
Вилла WamDom Villas
Вилла WamDom Villas
Показать все Вилла WamDom Villas
Вилла WamDom Villas
Равай, Таиланд
от
$419,524
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 255 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 14 зданий, предлагающих 100 уникальных вилл. Виллы доступны с 3-4 спальнями и площадью от 300 до 500 кв.м. Особенности архитектуры включают современные дизайнерские решения и использование натуральных материалов. Внутренняя инфраструктура вклю…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Показать все Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Равай, Таиланд
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 664–803 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете. О локации: Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Показать все Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Равай, Таиланд
от
$491,572
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Villa Sunpao — это уютный бутик-курорт, предлагающий элегантно оформленные частные виллы с бассейном, окруженные природой и зеленью. Наша коллекция тропических домов сочетает современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающей средой. Кра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Показать все Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$331,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 190–234 м²
4 объекта недвижимости 4
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Комплекс состоит из 5 зданий и включает 102 современных юнита. Доступны различные типы юнитов с площадями от 30 до 60 м². Продуманные архитектурные решения и качественные материалы создают комфортное и стильное пространство. Внутренняя инфраструкт…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Показать все Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Равай, Таиланд
от
$661,277
Количество этажей 1
Площадь 274–374 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект роскошных вилл в районе Раваи Проект эксклюзивных вилл, расположенных в тихом жилом районе в 800 метрах от прекрасного пляжа, будет завершен в апреле 2025 года. Прекрасная локация в районе Раваи позволяет одновременно ощущать уединение, но и находится в центре социальной ж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Показать все Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Равай, Таиланд
от
$977,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350–441 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Civetta Grand Villas идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и уединению в одном из самых живописных уголков Пхукета. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. О …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Показать все Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Равай, Таиланд
от
$788,842
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 401–402 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскательных инвесторов, предпочитающих сочетание роскоши, удобства и выгодного расположения. Он привлекателен как для постоянного проживания, так и для отдыха. О локации: Grand Sea Through Luxury Villas ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Показать все Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Вилла Villa Sunpao – Phase 1 Rawai
Равай, Таиланд
от
$369,770
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 190–225 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной и комфортной жизни в окружении тропической природы. Отлично подходит для семей, ценящих спокойствие, и инвесторов, заинтересованных в прибыльном вложении. О локации: Villa Sunpao – Phas…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Показать все Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Равай, Таиланд
от
$857,398
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Проект, состоящий из четырех эксклюзивных вилл с бассейном Представляем новый проект роскошных вилл с бассейнами, который переосмысливает современное проживание на острове Пхукет. Этот эксклюзивный комплекс включает в себя двухэтажные виллы с захватывающими видами на океан, горы и горо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Показать все Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Равай, Таиланд
от
$559,690
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 295–339 м²
7 объектов недвижимости 7
Эксклюзивный проект вилл в 30 метрах от пляжа Раваи Раваи, крупнейший район острова Пхукет, расположенный на юге, является популярным выбором среди эмигрантов и туристов благодаря удобной транспортной доступности. Кроме того, он предлагает близость к прекрасным пляжам, таким как Найхарн, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Показать все Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$350,356
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Показать все Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Равай, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2012
Количество этажей 1
Площадь 90–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Территория окружена пышными садами, обеспечивающими тень и свежесть. Каждая вилла обставлена потрясающей мебелью и имеет собственный бассейн. Виллы предлагают большую гостиную открытой планировки, полностью оборудованную европейскую кухню, зону д…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Показать все Вилла Monetaria Villas
Вилла Monetaria Villas
Равай, Таиланд
от
$490,287
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 274–375 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет роскошную жизнь в тропическом раю и стремится к умным инвестициям в недвижимость. Проект создан для взыскательных людей, ценящих комфорт, элегантность и безопасность. О локации: Расположенные рядом с …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Показать все Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Равай, Таиланд
от
$417,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 1
Площадь 120–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной мебелью из натурального дерева. Планировки от 2 до 4 спален, каждая с собственным бассейном и тропическим садом для атмосферы приватности. Комплекс расположен рядом с ресторанами и магазинами, что обе…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Boondharik II
Вилла Baan-Boondharik II
Вилла Baan-Boondharik II
Вилла Baan-Boondharik II
Вилла Baan-Boondharik II
Показать все Вилла Baan-Boondharik II
Вилла Baan-Boondharik II
Равай, Таиланд
от
$842,779
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 2
Площадь 238–469 м²
10 объектов недвижимости 10
Гарантия доходаО комплексе:Роскошные виллы в современном дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и раздвижными дверьми. Площадь вилл: 323-390 кв.м, участков: 544-758 кв.м. В каждой спальне есть собственная ванная комната, главная спальня с видом на бассейн и сад. Просторная терраса 4х10 м, б…
Агентство
Tumanov Group
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Показать все Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Равай, Таиланд
от
$665,679
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета. Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Показать все Вилла Waranya Villas
Вилла Waranya Villas
Равай, Таиланд
от
$429,818
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 205–374 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Эксклюзивная коллекция из 8 вилл с приватными бассейнами предлагает идеальное сочетание современного комфорта и тропической элегантности. Выбор между виллами на 3 или 4 спальни, каждая спроектирована в современном тропическом концептуальном дизай…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Показать все Вилла The Greens Villas Phuket
Вилла The Greens Villas Phuket
Равай, Таиланд
от
$241,035
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 91–217 м²
10 объектов недвижимости 10
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет комфортное и спокойное проживание в окружении тропической природы, а также для инвесторов, желающих получить высокую доходность от аренды и роста стоимости недвижимости. О локации: The Greens Villas рас…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Показать все Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Равай, Таиланд
от
$413,355
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 313 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивные виллы с 4-3 спальнями, каждая имеет собственный бассейн. Просторные жилые помещения с высококачественной отделкой и современными удобствами, полностью оборудованные кухни, роскошные ванные комнаты и много места для хранения вещей. Возможность внесени…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Показать все Вилла Capella
Вилла Capella
Равай, Таиланд
от
$885,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
В Capella Villas современный комфорт сливается с тропической природой, создавая оазис спокойствия и роскоши. Всего девять вилл, каждая из которых обеспечивает полную конфиденциальность и ощущение исключительности, расположены в непосредственной близости к одному из самых красивых пляжей о…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Вилла Baan - Bua Phase I
Равай, Таиланд
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 332–956 м²
9 объектов недвижимости 9
Готов к заездуО комплексе:Проект включает 5 зданий и 20 юнитов, предлагая высококачественные жилые пространства от 120 до 250 кв.м. Архитектура выполнена в современном стиле с акцентом на гармонию с природой. Обширные зеленые зоны и внутренний двор создают атмосферу уединенности и комфорта. …
Агентство
Tumanov Group
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Показать все Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Равай, Таиланд
от
$506,722
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 350–474 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость с высокой доходностью. О локации: Расположен в сердце Равай Бич на Пхукете, регион предлагает удобный доступ к в…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Показать все Вилла Saturdays Villas
Вилла Saturdays Villas
Равай, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 183–211 м²
5 объектов недвижимости 5
Надежный застройщикО комплексе:Собрание элегантных 2-спальных вилл, всего 8 юнитов, каждый площадью от 190 до 199 кв.м. Впечатляющая архитектура с высокими потолками и панорамными окнами для максимума света и простора. Виллы оснащены частными бассейнами и системой Умного дома. Объект располо…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Показать все Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Равай, Таиланд
от
$446,561
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 237–258 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Ха…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
258.0
549,796
Квартира 3 комнаты
237.0
471,254
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Показать все Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Равай, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
le villa & Residence 88/96 MOO.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 Условия оплаты Депозит бронирования: 200 000 thb 30% - главный контракт (бронирование вычета) 70% - после окончания фундамента После завершения стен и крыши После отделки пола и интерьера Headover & Transfer P…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Равай, Таиланд
от
$520,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 211 м²
1 объект недвижимости 1
Доступная роскошь от надежного застройщика В одном из самых любимых жителями острова районе Пхукета - Раваях стартовал уникальный проект роскошных вилл по доступным ценам. Застройкой займется надежный и известный на острове девелопер, что гарантирует надежность инвестиции и высочайшее кач…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Показать все Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Равай, Таиланд
от
$759,703
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Показать все Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Равай, Таиланд
от
$624,735
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Найн Харн и Раваи. Помимо прекрасных пляжей недалеко от комплекса находятся объекты инфрастуктуры — торговые центры, рестораны, международные школы. Комплекс — 4 зданий и виллы. Площадь равна 25,60…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Показать все Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Равай, Таиланд
от
$335,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 152–311 м²
8 объектов недвижимости 8
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи - Най Харн. Постройки в восточном стиле выделяются высокими потолками гостиной. До пляжа Най Харн — 2,7 км. Из вилл открывается вид на бассейн и сад. Район славится развитой инфраструктурой и популярн…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Показать все Вилла Civetta
Вилла Civetta
Равай, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Показать все Вилла VIP Galaxy Villa
Вилла VIP Galaxy Villa
Равай, Таиланд
от
$624,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 280–565 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: VIP Galaxy Rawai Villas идеально подойдут для тех, кто ищет сочетание роскоши, комфорта и выгодных инвестиций. Этот проект создан для взыскательных владельцев, ценящих высокий уровень жизни и стабильный доход. О локации: Расположенный в…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Вилла Baan-Pratum
Равай, Таиланд
от
$1,11 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2007
Количество этажей 1
Площадь 353–500 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Концепция Canal Village дарит ощущение свежести и спокойствия с высокой конфиденциальностью, в тайско-балийском стиле с тропическим садом. Проект включает 2 и 3 спальни площадью 268-460 кв.м. Неподалёку находятся магазины, рестораны, банки и причал. Расстояние до п…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Показать все Вилла The Greens
Вилла The Greens
Равай, Таиланд
от
$279,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 210–217 м²
2 объекта недвижимости 2
Уединенный комплекс из 18 роскошных, но доступных вилл с бассейном Представляем коллекцию из 18 новых вилл с бассейном в тихом районе Раваи на юге Пхукета. Этот уединенный комплекс, расположенный в тихом анклаве, предлагает виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном. Роскошные и доступные по цен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Показать все Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Равай, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 300–956 м²
21 объект недвижимости 21
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Показать все Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Равай, Таиланд
от
$755,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 241–471 м²
18 объектов недвижимости 18
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и большими раздвижными дверьми. Виллы имеют площадь от 323 до 390 кв.м. на участках от 544 до 758 кв.м. В каждой спальне своя ванная комната с утопленной ванной, а гл…
Агентство
Tumanov Group
