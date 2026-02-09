Вилла Rainpalm

Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта.

Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и богатства, и они существовали с древних времен. Простые теплые интерьеры часто включают теплые деревянные тона и каменные текстуры. Вилла имеет естественную вентиляцию и свет, проходящий через пространство с двойным объемом, так что оттенки от солнечного света можно восхищаться достопримечательностями и звуками падения дождя. Есть также природа и открытые частные бассейны с садовыми районами внутри виллы.