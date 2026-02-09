  1. Realting.com
Вилла Rainpalm

Ban Bang Thao, Таиланд
$774,040
15
ID: 24699
Дата обновления: 20.03.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Rainpalm Villa - это проект, вдохновленный созданием простых зданий, чтобы соответствовать образу жизни всех, кто ищет место, чтобы жить для отдыха или арендовать под концепцией мира и счастья, что является смыслом проекта.

Деревья дождя считаются символами мира, спокойствия, устойчивости и богатства, и они существовали с древних времен. Простые теплые интерьеры часто включают теплые деревянные тона и каменные текстуры. Вилла имеет естественную вентиляцию и свет, проходящий через пространство с двойным объемом, так что оттенки от солнечного света можно восхищаться достопримечательностями и звуками падения дождя. Есть также природа и открытые частные бассейны с садовыми районами внутри виллы.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

