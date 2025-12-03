  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ви Чит
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Ви Чит, Таиланд

квартиры
14
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Показать все Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Wichit, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 274–453 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и уникальные природные виды. Эти виллы — прекрасный выбор как для постоянного проживания, так и для прибыльных инвестиций. О локации: Ao Yon Beach Villas расположен…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Показать все Вилла The Sky Series
Вилла The Sky Series
Ви Чит, Таиланд
от
$5,45 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 1 225–1 401 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов и ценителей роскоши, стремящихся к эксклюзивности и высокому уровню комфорта. Этот проект создан для тех, кто ценит частную жизнь, элегантность и уникальный дизайн. О локации: Проект находи…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Ви Чит, Таиланд
от
$3,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 908–1 743 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежных резиденций с панорамными видами на море и просторными земельными участками. Каждая вилла дополнена изысканным бассейном и спроектирована в гармонии с природой. Все комнаты имеют вид на море, линии д…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
OneOne
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Показать все Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Wichit, Таиланд
от
$3,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Показать все Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Таиланд
от
$643,674
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 142–1 550 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеален для тех, кто ищет эксклюзивное жилье в гармонии с природой и мечтает о роскошной жизни у моря. Подходит для семейного отдыха и инвестиций. О локации: Veranda Villas and Suites расположен в потряс…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Показать все Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$4,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 3
Площадь 1 275–1 600 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности. О локации: Расположенный на…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти