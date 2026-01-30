  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
27
Равай
40
Пхукет
28
Карон
18
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Вилла Melia Phuket Karon Residences
Карон, Таиланд
от
$744,269
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 320 м²
1 объект недвижимости 1
Ваш собственный кусочек рая Роскошная жизнь в окружении природы Лучший на Пхукете отель-резиденция под международным брендом. Коллекция из 68 апартаментов и вилл с видом на море, вдохновленных природой, расположилась между горами и морем. Насладитесь панорамным видом на Андаманск…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Показать все Вилла Grand Sea Through Luxury
Вилла Grand Sea Through Luxury
Равай, Таиланд
от
$857,398
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Проект, состоящий из четырех эксклюзивных вилл с бассейном Представляем новый проект роскошных вилл с бассейнами, который переосмысливает современное проживание на острове Пхукет. Этот эксклюзивный комплекс включает в себя двухэтажные виллы с захватывающими видами на океан, горы и горо…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Показать все Вилла Belvedere
Вилла Belvedere
Пхукет, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Показать все Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Карон, Таиланд
от
$923,594
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 234–580 м²
9 объектов недвижимости 9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке. О локации: Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Показать все Вилла Kiri Buddha
Вилла Kiri Buddha
Чалонг, Таиланд
от
$951,051
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Погрузившись в Кири Будду Пул Вилла @ Чалонг, добавляет удивительно богатый слой удовольствия в роскошную виллу, в то же время оценивая натуральные достопримечательности острова Пхукет. Расположенный в районе Чалонг, недалеко от Большого Будды, это абсолютно удобно добраться до невероятны…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Показать все Вилла Monetaria
Вилла Monetaria
Равай, Таиланд
от
$661,277
Количество этажей 1
Площадь 274–374 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый проект роскошных вилл в районе Раваи Проект эксклюзивных вилл, расположенных в тихом жилом районе в 800 метрах от прекрасного пляжа, будет завершен в апреле 2025 года. Прекрасная локация в районе Раваи позволяет одновременно ощущать уединение, но и находится в центре социальной ж…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Показать все Вилла Charn Baan Saiyuan
Вилла Charn Baan Saiyuan
Равай, Таиланд
от
$350,356
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Villas in a premium location, just 10 minutes drive to Rawai, Naiharn beach Villas between Nai Harn and Rawai beaches that are being built off-plan, but the developer plans to complete construction by 2025. In the closed area of the complex there are 16 private villas with a swimming p…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Показать все Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Вилла Kata Luxe ( Katalux Beach)
Карон, Таиланд
от
$1,49 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОЕКТ ВИЛЛ НА ПХУКЕТЕ Уникальный проект всего в 500 метрах от пляжа Ката.Всего 3 эксклюзивные виллы с 5-6 спальнями, встроенным лифтом, жилыми пространствами, бассейном, сауной, хаммамом и парковкой. Полный пакет мебели и техники включен в стоимость. Вся инфраструктура отеля…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Показать все Вилла LA VISTA LUXURY
Вилла LA VISTA LUXURY
Чалонг, Таиланд
от
$1,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 453–1 569 м²
4 объекта недвижимости 4
Элитные виллы, расположенные на вершине горы в живописном районе Чалонг Новый проект эксклюзивных роскошных вилл премиум сегмента предлагает на продажу всего 9 эксклюзивных вилл с бассейном. В комплексе на выбор предлагается три различных варианта вилл с бассейном: 4 спальни площадью 453 …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Показать все Вилла Mali Thai Pool
Вилла Mali Thai Pool
Карон, Таиланд
от
$584,076
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Показать все Вилла Sunpao Rawai
Вилла Sunpao Rawai
Равай, Таиланд
от
$491,572
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Villa Sunpao — это уютный бутик-курорт, предлагающий элегантно оформленные частные виллы с бассейном, окруженные природой и зеленью. Наша коллекция тропических домов сочетает современные технологии и экзотические материалы, создавая богатый дизайн в полной гармонии с окружающей средой. Кра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Вилла Quinta Lane by Intira
Равай, Таиланд
от
$461,447
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Показать все Вилла Le Villas Rawai
Вилла Le Villas Rawai
Равай, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
le villa & Residence 88/96 MOO.1 Rawai, Muang, Phuket 83130 Условия оплаты Депозит бронирования: 200 000 thb 30% - главный контракт (бронирование вычета) 70% - после окончания фундамента После завершения стен и крыши После отделки пола и интерьера Headover & Transfer P…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Показать все Вилла VIP Galaxy
Вилла VIP Galaxy
Равай, Таиланд
от
$665,679
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
VIP Galaxy - это роскошное сообщество виллы, расположенное рядом с пляжами Равай и Най Харн на юге Пхукета. Выберите между 4 различными стилями вилл на продажу с 2 - 3 спальнями и 206 - 272 квадратными метрами в помещении и на открытом воздухе. Каждая вилла поставляется с частным бассейно…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Показать все Вилла VIP Space Odyssey
Вилла VIP Space Odyssey
Равай, Таиланд
от
$624,735
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Найн Харн и Раваи. Помимо прекрасных пляжей недалеко от комплекса находятся объекты инфрастуктуры — торговые центры, рестораны, международные школы. Комплекс — 4 зданий и виллы. Площадь равна 25,60…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Показать все Вилла Veranda & Suites
Вилла Veranda & Suites
Wichit, Таиланд
от
$3,50 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Veranda Villas & Suites Phuket — это эксклюзивный частный жилой курорт, который переосмысливает прибрежное наслаждение своим гармоничным сочетанием современной элегантности и традиционной тайской эстетики. Расположенный среди пышных изумрудных холмов и лазурных вод живописного региона Панва …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Вилла The Greens
Показать все Вилла The Greens
Вилла The Greens
Равай, Таиланд
от
$279,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 210–217 м²
2 объекта недвижимости 2
Уединенный комплекс из 18 роскошных, но доступных вилл с бассейном Представляем коллекцию из 18 новых вилл с бассейном в тихом районе Раваи на юге Пхукета. Этот уединенный комплекс, расположенный в тихом анклаве, предлагает виллы с 2 и 3 спальнями и бассейном. Роскошные и доступные по цен…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Вилла Capella
Показать все Вилла Capella
Вилла Capella
Равай, Таиланд
от
$885,680
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
В Capella Villas современный комфорт сливается с тропической природой, создавая оазис спокойствия и роскоши. Всего девять вилл, каждая из которых обеспечивает полную конфиденциальность и ощущение исключительности, расположены в непосредственной близости к одному из самых красивых пляжей о…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Показать все Вилла Aurora Kata
Вилла Aurora Kata
Карон, Таиланд
от
$1,83 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Positioned in the heart of Kata, this exclusive club for owners features a modern, curved design and extensive use of glass, ensuring you are always connected with nature and enjoying panoramic sea views. The multifunctional indoor area offers Western food, coffee, and drinks, providing a pe…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Вилла Larimar
Показать все Вилла Larimar
Вилла Larimar
Ban Nai Trok, Таиланд
от
$506,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Larimar Villas - комплекс вилл на острове Пхукет в Таиланде. Рядом есть магазины, детский сад, школа. На территории будут работать фитнес-центр, пекарня, гольф-клуб. В домах спроектированы терраса, бассейн, парковка на 2 машины. Купить виллы в Larimar Villas можно с отделкой под ключ. Сдать …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Показать все Вилла Hightone Karon & gardens
Вилла Hightone Karon & gardens
Карон, Таиланд
от
$1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Компания Phuket9 представляет собой элитную деревню вилл с видом на море, расположенную в 1 км от пляжа Карон в Пхукете. Hightone - это продуманное, экологичное и комфортное сообщество, полностью ориентированное на долгосрочное проживание или отдых гостей и владельцев с большой семьей.При ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Показать все Вилла Mouana Residence KO KAEO
Вилла Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Добро пожаловать в резиденцию Муаны Ко Кэо, великолепная смесь современной роскоши и природного безмятежности со стороны современного 79. С более чем 15 -летним созданием исключительных жилых помещений, резиденция Муаны Ко Кэо - ваше обещание исключительной жизни. Это больше, чем резиденция;…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Nature's Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Показать все Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Вилла Nature’s Rest Sai Yuan
Карон, Таиланд
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Природа ’; S Rest Villa Sai Yuan: современные виллы бассейна возле пляжа Най Харн Представляя очаровательную природу; S Rest Villa Sai Yuan, где современная роскошная жизнь встречается с естественной красотой Пхукета. Природная вилла Сай Юань расположена в непосредственной близости от очар…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Вилла Avirodha
Чалонг, Таиланд
от
$727,138
Варианты отделки С отделкой
БЕСКОНЕЧНОЕ СПОКОЙСТВИЕ И ТРОПИЧЕСКИЙ ОТДЫХ Виллы Avirodha Palai, расположенные в тихом, но развивающемся районе Палай на северной оконечности залива Чалонг, всего в 800 метрах от моря, сочетают в себе современную архитектуру и тропический дизайн крыши. Эти виллы идеально подходят для самых…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Показать все Вилла Lavish Estates
Вилла Lavish Estates
Чалонг, Таиланд
от
$1,18 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 571–827 м²
3 объекта недвижимости 3
"Lavish Estates" - гордость Elite Manor и первый девелоперский проект элитной недвижимости на Пхукете Особое внимание уделяется инновационному и функциональному дизайну, который отвечает исключительно потребностям клиентов. По понятным причинам, он идеально подходит для проживания и досто…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
571.5
47,43 млн
Квартира 5 комнат
751.4 – 827.2
64,42 млн – 64,90 млн
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Показать все Вилла Khram at Karon
Вилла Khram at Karon
Карон, Таиланд
от
$2,67 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Храм Пхукет - роскошная недвижимость для продажи в Пхукете. Расположенный в двух разных основных местах, все на просторных земельных участках и уникально спроектированные в смеси современного стиля. ' Khram ' предлагает именно это. Вилла находится всего в нескольких минута…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Показать все Вилла Wamdom
Вилла Wamdom
Равай, Таиланд
от
$446,561
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 237–258 м²
2 объекта недвижимости 2
Проект элегантных вилл в одной из самых популярных локаций на юге острова Проект, состоящий из 4 таунхаусов и 3 роскошных вилл расположен в одной из самых популярных локаций на юге Пхукета, в пешей доступности от известной набережной Раваи и нескольких минутах езды от пляжей Януй и Най Ха…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
258.0
558,036
Квартира 3 комнаты
237.0
478,316
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Показать все Вилла Sea Central
Вилла Sea Central
Чалонг, Таиланд
от
$1,59 млн
Sea Central Villas, совершенно новая разработка, может быть найдена во все более популярной, но все еще мирной области, известной как Палай, расположенной в северо-восточном сегменте залива Чалонг. Этот проект находится недалеко от береговой линии и пирса Палай, и это всего лишь быстрая поез…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Показать все Вилла Star Silas
Вилла Star Silas
Чалонг, Таиланд
от
$908,008
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Люксовая вилла с 3 спальнями и частным бассейном в районе Чалонг, Пхукет. Комплекс Star Silas Villas — это место, где вы сможете насладиться комфортом и роскошью в окружении прекрасной природы. Каждая из 16 вилл этого уникального комплекса представляет собой гармоничное сочетание современ…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Показать все Вилла Canopy Hills
Вилла Canopy Hills
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,39 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
A new concept of family life in Phuket We are building spacious and functional villas with incredible view characteristics surrounded by pristine nature A private gated community consisted of 9 spacious and fully-functional villas meticulously designed for families with kids. A picture…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Показать все Вилла BB Horizon Resort
Вилла BB Horizon Resort
Ban Sa Pam, Таиланд
от
$2,55 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BB Horizon Resort - это роскошная недвижимость для комфортного проживания на Пхукете. На территории в 62 346.08 m2 расположены 13 малоэтажных зданий кондоминиума, пятизвездочный отель, виллы, клубный дом, марина для яхт, прогулочные зоны, бассейны и многое другое. В минутной доступности е…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Показать все Вилла Mutti Family
Вилла Mutti Family
Чалонг, Таиланд
от
$335,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 134–289 м²
4 объекта недвижимости 4
Mutti Family Villas - роскошный комплекс вилл, расположенный в самом сердце острова. Проект предлагает отличную инфраструктуру и удобный доступ к ключевым точкам. Наше видение открытого пространства среди потрясающей тайской природы предлагает вам недвижимость: виллу с собственным участко…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Вилла Civetta
Показать все Вилла Civetta
Вилла Civetta
Равай, Таиланд
от
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Вилла Saturdays
Равай, Таиланд
от
$520,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 211 м²
1 объект недвижимости 1
Доступная роскошь от надежного застройщика В одном из самых любимых жителями острова районе Пхукета - Раваях стартовал уникальный проект роскошных вилл по доступным ценам. Застройкой займется надежный и известный на острове девелопер, что гарантирует надежность инвестиции и высочайшее кач…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Показать все Вилла UNIQUE KATA
Вилла UNIQUE KATA
Карон, Таиланд
от
$502,274
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Unique Villa Kata, with its completion expected in Q4 2025, is an exquisite hillside villa project currently in the pre-sale stage This development comprises 4 residential villas, each thoughtfully designed to provide a serene and luxurious living experience. Unique Villa Kata offers 3…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Показать все Вилла Rawayana
Вилла Rawayana
Равай, Таиланд
от
$559,690
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 295–339 м²
7 объектов недвижимости 7
Эксклюзивный проект вилл в 30 метрах от пляжа Раваи Раваи, крупнейший район острова Пхукет, расположенный на юге, является популярным выбором среди эмигрантов и туристов благодаря удобной транспортной доступности. Кроме того, он предлагает близость к прекрасным пляжам, таким как Найхарн, …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Показать все Вилла D'Architecte Aela
Вилла D'Architecte Aela
Равай, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Добро пожаловать в новую разработку в Пхукете, где пространство для дыхания и жизнь с низкой плотностью лежит в основе нашей философии. Вилла, чтобы дышать разблокировать сущность жизни для просторной души Расположен в спокойной и удобной зоне Палай, с 5 минутами »; Поездка из Виллы А…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$534,966
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Уникальные виллы Eco Viva расположены недалеко от менее загруженного предгорья лесистой горы в Чалонге. Он находится в нескольких минутах езды от семейных и других удобств, таких как международная школа BCIS, детские сады, больницы, Lotus's Chalong, Villa Market и торговый центр Robinson Lif…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Показать все Вилла Suksan Rawai
Вилла Suksan Rawai
Равай, Таиланд
от
$759,703
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Показать все Вилла The Passion Residence Lagoon
Вилла The Passion Residence Lagoon
Pa Khlok, Таиланд
от
$112,831
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
3 спальни, 3 ванные комнаты, только 7 единиц Цена начинается с 3,79 миллиона только бат Этот диапазон предварительной продажи на первом месте, выберите до 🏠 Основная область для жилья, дорога шириной 6 метров. Центральный phuket Outlet Mall Британская международная школа 🏠 Ра…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Показать все Вилла Baan Pattama
Вилла Baan Pattama
Карон, Таиланд
от
$522,133
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Показать все Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Вилла Nai Harn Baan Bua Pattama
Равай, Таиланд
от
$306,210
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 1
Площадь 128–313 м²
12 объектов недвижимости 12
Гарантия дохода, Полная меблировкаО комплексе:На частной территории с охраной и видеонаблюдением расположено всего 15 вилл с 1, 2 и 3 спальнями, общей площадью от 120 до 305 кв.м. и земельными участками от 195 до 520 кв.м. Все комнаты светлые, хорошо вентилируемые, с высокими потолками, сте…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Показать все Вилла Katamanda
Вилла Katamanda
Карон, Таиланд
от
$702,316
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2003
Количество этажей 3
Площадь 234–1 074 м²
15 объектов недвижимости 15
До моря 300 мО комплексе:Эксклюзивное поместье на живописном склоне холма с видом на Андаманское море предлагает частные виллы, окружённые джунглями и садами. Комплекс включает 3-6 спальни, круглосуточную охрану, теннисный корт, тренажёрный зал и общий бассейн. Виллы уникальны и комфортны, с…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Показать все Вилла Baannaraya
Вилла Baannaraya
Равай, Таиланд
от
$417,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2014
Количество этажей 1
Площадь 120–350 м²
12 объектов недвижимости 12
Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Виллы декорированы в азиатском стиле с изящной мебелью из натурального дерева. Планировки от 2 до 4 спален, каждая с собственным бассейном и тропическим садом для атмосферы приватности. Комплекс расположен рядом с ресторанами и магазинами, что обе…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Показать все Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Вилла Veranda Villas and Suites Phuket
Wichit, Таиланд
от
$643,674
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 142–1 550 м²
6 объектов недвижимости 6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Veranda Villas and Suites Phuket идеален для тех, кто ищет эксклюзивное жилье в гармонии с природой и мечтает о роскошной жизни у моря. Подходит для семейного отдыха и инвестиций. О локации: Veranda Villas and Suites расположен в потряс…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Вилла Proxima Villas
Пхукет, Таиланд
от
$439,367
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Показать все Вилла Sri Panwa Phuket
Вилла Sri Panwa Phuket
Ви Чит, Таиланд
от
$4,93 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2019
Количество этажей 3
Площадь 1 275–1 600 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на одной из самых красивых береговых линий мира. Это жилье для взыскательных покупателей, ценящих высочайший уровень комфорта и приватности. О локации: Расположенный на…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Показать все Вилла Ao Yon Beach Villas
Вилла Ao Yon Beach Villas
Wichit, Таиланд
от
$1,94 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 274–453 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных людей, ценящих роскошь, спокойствие и уникальные природные виды. Эти виллы — прекрасный выбор как для постоянного проживания, так и для прибыльных инвестиций. О локации: Ao Yon Beach Villas расположен…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Показать все Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Вилла Grand Sea Through Luxury Villas
Равай, Таиланд
от
$788,842
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 401–402 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для взыскательных инвесторов, предпочитающих сочетание роскоши, удобства и выгодного расположения. Он привлекателен как для постоянного проживания, так и для отдыха. О локации: Grand Sea Through Luxury Villas ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Показать все Вилла Khram Villas – Karon
Вилла Khram Villas – Karon
Карон, Таиланд
от
$2,47 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 1 847 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Khram Villas – Karon подходит для тех, кто стремится к уникальной роскоши и уединению, идеально подойдет для семейного отдыха или как инвестиция с высоким потенциалом дохода. О локации: Виллы расположены в живописной зоне рядом с пляжам…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Вилла Botanica Ocean Valley в современном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$2,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Botanica Ocean Valley - это проект роскошных вилл с бассейном, спроектированные одним из очень успешных застройщиков вилл на Пхукете. Комплекс находится по адресу: Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, недалеко от пристани Ао Пор Гранд Марина. На территории комплекса расположен…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Вилла Alisha Seaview
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$520,417
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 400–616 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ценит роскошь и спокойствие на острове. Подходит как для постоянного проживания, так и для выгодных инвестиций. О локации: Alisha Seaview находится в Ko Kaeo, Пхукет, Таиланд. Этот район на восточном побереж…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Показать все Вилла Unique Villa Kata
Вилла Unique Villa Kata
Карон, Таиланд
от
$462,897
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 290–460 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы ищете сочетание роскоши, комфорта и исключительной природы, Unique Villa Kata — идеальный выбор. Проект подходит для семей, желающих обзавестись уютным домом, и для инвесторов, которые ищут прибыльные возможности. О локации: Про…
Агентство
Tumanov Group
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Показать все Вилла BOTANICA PRESTIGE
Вилла BOTANICA PRESTIGE
Пхукет, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Вилла Crescent Bay Beachfront
Ви Чит, Таиланд
от
$3,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 908–1 743 м²
2 объекта недвижимости 2
До моря: 50 м, Гарантия дохода: 3%, Надежный застройщикО комплексе:Шесть роскошных прибрежных резиденций с панорамными видами на море и просторными земельными участками. Каждая вилла дополнена изысканным бассейном и спроектирована в гармонии с природой. Все комнаты имеют вид на море, линии д…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Показать все Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Вилла The Avenue President Pool Villa – Phuket
Чалонг, Таиланд
от
$383,191
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 193 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто стремится к роскошной жизни в спокойном уголке Пхукета. Идеально подходит для семей или инвесторов, ценящих комфорт, удобства и перспективу высокого дохода от аренды. О локации: The Avenue President Pool Vil…
Агентство
Tumanov Group
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Показать все Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Пхукет, Таиланд
от
$825,177
BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле. Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей. Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в с…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Показать все Вилла Baan-Bua Phase II
Вилла Baan-Bua Phase II
Равай, Таиланд
от
$1,07 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2004
Количество этажей 2
Площадь 300–956 м²
21 объект недвижимости 21
Готов к заезду, Надежный застройщикО комплексе:Роскошные тайско-балийские виллы с частными бассейнами в популярном районе Най Харн на юге Пхукета. Участки от 800 до 1,807 кв.м, жилая площадь от 400 до 950 кв.м. Особенности: уникальный сад с большими старыми деревьями, зеленая стена для прива…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Показать все Вилла Two Villas Kokyang II
Вилла Two Villas Kokyang II
Равай, Таиланд
от
$335,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 152–311 м²
8 объектов недвижимости 8
Гарантия доходаО комплексе:Замечательные виллы с собственным бассейном в тихом районе Раваи - Най Харн. Постройки в восточном стиле выделяются высокими потолками гостиной. До пляжа Най Харн — 2,7 км. Из вилл открывается вид на бассейн и сад. Район славится развитой инфраструктурой и популярн…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Показать все Вилла Botanica Majestia
Вилла Botanica Majestia
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$1,35 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 565–572 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Если вы мечтаете о роскошной жизни в тропическом раю, Botanica Majestia – ваш идеальный выбор. Этот проект отлично подходит для семей, ищущих комфорт, инвесторов и тех, кто ценит утонченность и спокойствие. О локации: Botanica Majestia …
Агентство
Tumanov Group
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Показать все Вилла LARIMAR VILLA
Вилла LARIMAR VILLA
Ban Nakok, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность 7%! Рассрочка! Вблизи пляжей и г. Пхукет!
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Показать все Вилла Kamala Garden View
Вилла Kamala Garden View
Пхукет, Таиланд
от
$391,980
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Зарубежная недвижимость от 40 000$.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Показать все Вилла Phutong Pool Villa
Вилла Phutong Pool Villa
Карон, Таиланд
от
$862,796
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 279 м²
2 объекта недвижимости 2
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Phutong Pool Villa идеально подойдет всем, кто стремится к роскошной жизни на Пхукете, ценя при этом личное пространство и великолепные виды на море. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. О локации: Распол…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Показать все Вилла Quinta Lane
Вилла Quinta Lane
Равай, Таиланд
от
$413,355
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 313 м²
3 объекта недвижимости 3
Полная меблировкаО комплексе:Эксклюзивные виллы с 4-3 спальнями, каждая имеет собственный бассейн. Просторные жилые помещения с высококачественной отделкой и современными удобствами, полностью оборудованные кухни, роскошные ванные комнаты и много места для хранения вещей. Возможность внесени…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Показать все Вилла Baan-Boondharik I
Вилла Baan-Boondharik I
Равай, Таиланд
от
$755,693
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2013
Количество этажей 1
Площадь 241–471 м²
18 объектов недвижимости 18
Гарантия доходаО комплексе:Современные виллы расположены на юге Пхукета и выполнены в дзен-дизайне с высокими потолками (3 м) и большими раздвижными дверьми. Виллы имеют площадь от 323 до 390 кв.м. на участках от 544 до 758 кв.м. В каждой спальне своя ванная комната с утопленной ванной, а гл…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Показать все Вилла Laguna Park 2
Вилла Laguna Park 2
Пхукет, Таиланд
от
$800,466
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Laguna Park 2 - это проект таунхауса и виллы в современном стиле, состоящий из 53 жилых единиц - 28 таунхаусов и 25 вилл. Проект расположен по адресу: 390/1 ถนน ศรีสุนทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Таиланд, среди тропической зелени. Проект находится рядом с кур…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Показать все Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Вилла Kiri Buddha Pool Villa
Чалонг, Таиланд
от
$509,461
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 192–498 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет роскошное уединение с максимальными удобствами в тропическом раю. Подходит для семей с детьми, а также для тех, кто рассматривает возможность инвестиций. О локации: Расположен в Чалонг Бей, одном из самых прив…
Агентство
Tumanov Group
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Показать все Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
$1,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Показать все Вилла Khram Villas – Chalong
Вилла Khram Villas – Chalong
Чалонг, Таиланд
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 731 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет роскошное и приватное жилье с великолепными видами и современными удобствами в тихом уголке Пхукета. Подходит для семей, инвестиционных покупателей и людей, ценящих спокойствие и эксклюзивность. О локац…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Показать все Вилла Civetta Grand Villas
Вилла Civetta Grand Villas
Равай, Таиланд
от
$977,836
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 350–441 м²
4 объекта недвижимости 4
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Civetta Grand Villas идеально подходит для тех, кто стремится к роскоши и уединению в одном из самых живописных уголков Пхукета. Проект создан для взыскательных покупателей, ценящих комфорт и высокую инвестиционную привлекательность. О …
Агентство
Tumanov Group
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Показать все Вилла Saiyuan Estate
Вилла Saiyuan Estate
Равай, Таиланд
от
$293,668
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2012
Количество этажей 1
Площадь 90–154 м²
4 объекта недвижимости 4
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Территория окружена пышными садами, обеспечивающими тень и свежесть. Каждая вилла обставлена потрясающей мебелью и имеет собственный бассейн. Виллы предлагают большую гостиную открытой планировки, полностью оборудованную европейскую кухню, зону д…
Агентство
Tumanov Group
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Показать все Вилла ALISHA SEAVIEW
Вилла ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Таиланд
от
$514,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Уникальная вилла на холме Ко Кео! Выгодные инвестиции в жилье с прекрасным видом на море и в окружении пышной зелени. Доход от 7%! Дом сдан! Готов к заселению! Вилла меблирована!
Агентство
DDA Real Estate
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Показать все Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Вилла LuxPride в современном архитектурном стиле
Пхукет, Таиланд
от
$560,530
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
LuxPride - это 11 стильных вилл категории люкс от застройщика Andaman Asset, который зарекомендовал себя как один из лучших застройщиков премиум недвижимости на острове Пхукет. Отличные современные виллы с бассейном сочетают в себе современную минималистскую архитектуру с изящными кедровы…
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Показать все Вилла Allthai Village
Вилла Allthai Village
Пхукет, Таиланд
от
$88,085
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Показать все Вилла Amber Villas
Вилла Amber Villas
Карон, Таиланд
от
$861,817
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 452–460 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря 600 мО комплексе:Уникальный комплекс из 8 просторных частных вилл с бассейном, расположенных всего в 600 м от пляжа Ката. Виллы имеют 2 варианта планировок: все с 4 спальнями и 5 ванными комнатами. Исключительное сочетание современной архитектуры и традиционных тайских элементов. Вну…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Показать все Вилла Baan-Nalin
Вилла Baan-Nalin
Равай, Таиланд
от
$1,16 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 664–803 м²
7 объектов недвижимости 7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально для тех, кто ищет сочетание роскошного жилья, приватности и возможности долгосрочного проживания на Пхукете. О локации: Бан-Налин расположен около пляжа Най Харн на юге Пхукета, в уютной деревушке с расслабленной атмосферой. Ра…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Показать все Вилла Unique Eco Viva
Вилла Unique Eco Viva
Чалонг, Таиланд
от
$493,027
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 328–415 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для взыскательных инвесторов, ищущих сочетание роскоши и экологичности в сердце Пхукета. Отлично подходит для семей и тех, кто ценит комфорт и экологичность. О локации: Расположенный в Чалонге, проект окружен ресторана…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Показать все Вилла Ozone Grand Residences
Вилла Ozone Grand Residences
Пхукет, Таиланд
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$.
Агентство
DDA Real Estate
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Вилла Bliss Hideaway
Равай, Таиланд
от
$506,722
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 350–474 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ценит роскошь и спокойствие, а также для инвесторов, ищущих выгодные вложения в недвижимость с высокой доходностью. О локации: Расположен в сердце Равай Бич на Пхукете, регион предлагает удобный доступ к в…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Saturdays Villas