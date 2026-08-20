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Новые дома и виллы в Khao Chi Chan, Таиланд

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Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Таиланд
от
$153,585
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
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Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Таиланд
от
$136,576
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %! Есть рассрочка! Полностью меблиро…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
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