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Продажа новых домов в Khao Chi Chan, Таиланд

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Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Таиланд
от
€145,299
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Уютная вилла в большом коттеджном комплексе Baan Dusit Pattaya, в 15 км от центра Паттайи и 2,5 км от пляжей. Виллы поступают в продажу в готовности «под ключ», с подключенными коммуникациями. Планировки спроектированы с учетом современных предпочтений. Все дома оснащаются современными системами охранной сигнализации. Удобства: 2 санузла, беседка, парковка, собственный бассейн. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! В радиусе 10 км находятся различные туристические места: два больших аквапарка, дельфинарий Dolphin World Pattaya, огромный тропический сад, гора Золотого Будды - Buddha Mountain, виноградные плантации, стоянка для яхт и катеров Ocean Мarina, фруктовый сад и сад специй, ферма различных животных Greta Farm, китайский храм-музей Вихарасиен, храмовый комплекс Wat Yan Temple, конный комплекс, самый большой элитный гольф-клуб, большой аквариум подводного мира Underwater World, деревня слонов Pattaya Elephant Village. Всего 20 км до международного аэропорта У-Тапао, откуда можно долететь до любого уголка Сиамского залива, к островам с коралловыми рифами и белым песком. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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