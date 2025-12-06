  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Новые дома

Новые дома и виллы в Катху, Таиланд

Патонг
2
Патонг
2
Вилла THE REGENT
Вилла THE REGENT
Вилла THE REGENT
Вилла THE REGENT
Вилла THE REGENT
Вилла THE REGENT
Камала, Таиланд
от
$535,874
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Расположенные рядом с оживленным центром новой пляжной столицы Пхукета, The Regent Villas предлагают исключительную ценность и удобный путь к высокой арендной плате. The Regent Villas — это частное сообщество из 8 вилл в самом сердце Бангтао. Эти стильные двухэтажные виллы предлагают все н…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Вилла Sugar
Камала, Таиланд
Цена по запросу
Количество этажей 1
Sugar Villa — это частная вилла с бассейном, расположенная на тихом склоне холма, примерно в 5 минутах езды на машине от пляжа Камала и главной улицы Камала, где есть множество торговых точек, ресторанов, спорт-баров и торгового центра. До пляжей Патонг и Сурин можно добраться за 15–20 минут…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Показать все Вилла Botanica Montazure
Вилла Botanica Montazure
Камала, Таиланд
от
$1,38 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 450–575 м²
3 объекта недвижимости 3
До моря: 1000 м, Надежный застройщикО комплексе:Комплекс состоит из 16 частных вилл с бассейном, которые сдаются с чистовой отделкой, встроенной сантехникой, мебелью и системой кондиционирования. Работает круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Полный мебельный пакет приобретается за дополн…
Агентство
Tumanov Group
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Вилла The Pano Baan Suan Loch Palm
Кату, Таиланд
от
$815,719
THE PANO BAAN SUAN LOCH PALM «Ощутите непревзойденную роскошь жизни на частной вилле с бассейном среди очаровательных природных окрестностей, которые приветствуют вас как дома» Представляем The Pano — роскошную и частную виллу с бассейном, расположенную в самом сердце пышной зеленой приро…
Ассоциация
Phuket Property Association
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Коттедж Ocean View Cottages
Патонг, Таиланд
от
$172,724
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
Агентство
DDA Real Estate
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Вилла The Priva Golf Course
Кату, Таиланд
от
$980,435
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 532–817 м²
4 объекта недвижимости 4
Гарантия доходаО комплексе:Виллы предлагают 5 спальных комнат, включая большую мастер спальню с террасой, ванной и рабочим пространством. Просторная гостиная с панорамными окнами, столовая и европейская кухня. Дополнительная гостиная на нижнем уровне. Полная чистовая отделка с сантехникой, к…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Вилла Goldena Twin
Камала, Таиланд
от
$342,364
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Стильные таунхаусы недалеко от моря С этим проектом ваша мечта о жизни в собственном доме в шаговой доступности от моря может стать реальностью,комплекс таунхаусов совмещает в себе удобство жизни в собственном просторном доме. Камала имеет славу семейного района, здесь спокойствие и разме…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Вилла Waterfall Cove
Камала, Таиланд
от
$14,13 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 1 560–2 500 м²
3 объекта недвижимости 3
Гарантия доходаО комплексе:Роскошная вилла с живописными видами на море, горы и сад находится на знаменитом Миллионерской Миле в Камале, Пхукет. Прекрасный бассейн и собственный спортзал дополняют комфорт проживания. Просторная вилла расположена в 3,8 км от пляжа Камала. Вилла сочетает совре…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Вилла Patong Bay Seaview Cottages
Патонг, Таиланд
от
$294,231
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Коттеджи Patong Bay Seaview Коттеджи Patong Bay Sea View уже вызывают много шума вокруг острова Пхукет. С стратегическим, безмятежным местоположением в частной долине, спрятанной в Хилл Нанай, коттеджи Патонг -Бэй -Вид доступны по цене, но роскошны. Коттеджи установили эталон для владени…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Priva
Вилла The Priva
Вилла The Priva
Вилла The Priva
Вилла The Priva
Вилла The Priva
Кату, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Вдохновленный итальянским словом «Конфиденциальность», PRIVA воплощает в себе три основные ценности приверженности.Привилегированные награды за ваши достижения. Наша непоколебимая приверженность качеству и дизайну гарантирует, что ваш дом отражает ваши достижения, обеспечивая исключительный …
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Вилла The Exclusive sky
Камала, Таиланд
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Купите недвижимость в эксклюзивном кондоминиуме Sky на Пхукете!Эксклюзивное небо - новый бутик-кондоминиум для продажи на Пхукете. Эксклюзивный кондоминиум Sky предлагает апартаменты в стиле виллы, что является очень редкой возможностью. Эксклюзивное небо состоит из 3 зданий кондоминиумов дв…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Вилла Wallaya Hill
Камала, Таиланд
от
$979,474
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Wallaya была основана с целью предоставления качественных инвестиционных возможностей в сфере недвижимости на Пхукете, Таиланд. С тех пор компания быстро развивалась, предоставляя услуги широкому кругу клиентов со всего мира. Мы стремимся предоставлять надежные и заслуживающие доверия услуги…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Samsara
Вилла Samsara
Вилла Samsara
Вилла Samsara
Вилла Samsara
Вилла Samsara
Камала, Таиланд
от
$5,69 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2011
Количество этажей 4
Площадь 700–1 610 м²
11 объектов недвижимости 11
Полная меблировка, Гарантия доходаО комплексе:Шедевр современной азиатской архитектуры на берегу моря. Просторные виллы с 4, 5 или 6 спальнями, гостиные открытой планировки, широкие террасы и пейзажные бассейны. Виллы оснащены роскошной мебелью и расположены в гармонии с природой. Панорамный…
Агентство
Tumanov Group
Вилла Layalina Hill Villas
Вилла Layalina Hill Villas
Вилла Layalina Hill Villas
Вилла Layalina Hill Villas
Вилла Layalina Hill Villas
Вилла Layalina Hill Villas
Камала, Таиланд
от
$654,630
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 341 м²
3 объекта недвижимости 3
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Layalina Hill Villas — идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и спокойствия на фоне природных красот. Подходит как для личного проживания, так и для инвестиций благодаря уникальному расположению и высокому качеству отделки. …
Агентство
Tumanov Group
Вилла D’CHATEAU
Вилла D’CHATEAU
Вилла D’CHATEAU
Вилла D’CHATEAU
Вилла D’CHATEAU
Вилла D’CHATEAU
Кату, Таиланд
от
$531,473
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
D'Chateau Villas Kathu - это новый проект, расположенный всего в нескольких минутах езды от основных достопримечательностей, таких как гольф-клуб Loch Palm, гольф-клуб Red Mountain, международная школа BISP, Boat Lagoon, пристани RPM и город Пхукет с его рынками, магазинами, закусочными и то…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Goldena Hillside
Вилла Goldena Hillside
Вилла Goldena Hillside
Вилла Goldena Hillside
Вилла Goldena Hillside
Вилла Goldena Hillside
Камала, Таиланд
от
$341,449
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
The villas are just a short drive from the famous Kamala Beach, making it an ideal retreat for those seeking a blend of tranquility and convenience. Scheduled for completion in November 2026, the Golden Hillside Villas development features 33 units, each offering spacious living areas ran…
Ассоциация
Phuket Property Association
Вилла Sugar Villa
Вилла Sugar Villa
Вилла Sugar Villa
Вилла Sugar Villa
Вилла Sugar Villa
Вилла Sugar Villa
Камала, Таиланд
от
$1,97 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 396–1 156 м²
9 объектов недвижимости 9
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание роскоши и уединения в Пхукете. Sugar Villa подходит для взыскательных клиентов, желающих инвестиции с высокой отдачей и премиальный уровень жизни. О локации: Расположен на склоне холма в район…
Агентство
Tumanov Group
