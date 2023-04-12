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Купить дом в Черногории

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4 381 объект найдено
Виллав Добра Вода, Черногория
Вилла
Добра Вода, Черногория
Количество этажей 2
€ 380,000
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Двухэтажная вилла общей площа…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Вилла 3 спальнив Херцег-Нови, Черногория
Вилла 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
232 м²
Цена по запросу
Дом 4 спальнив Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
5 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 180,000
Продается дом в поселке Сутоморе, Барская ривьера. Дом площадью 180м2 расположен на участ…
Дом 5 спаленв Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
8 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 200,000
Продается большой дом в Сутоморе, Барская ривьера. Дом общей площадью 250м2, 2013 года по…
Домв Круче, Черногория
Дом
Круче, Черногория
€ 110,000
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен н…
Домв Шушань, Черногория
Дом
Шушань, Черногория
Количество этажей 2
€ 190,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Дом площадью 220 м2 расположен на уастке…
Дом 3 спальнив durici, Черногория
Дом 3 спальни
durici, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 290,000
Продается дом в поселке Каменари, на берегу моря. Дом площадью 140 м2 расположен на участ…
Дом 4 спальнив Шушань, Черногория
Дом 4 спальни
Шушань, Черногория
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается дом в поселке Шушань, Барская ривьера. Двухэтажный дом площадью 135м2 расположе…
Коттедж 4 спальнив Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни
Тиват, Черногория
5 Количество комнат 3 ванных комнат 376 м² Количество этажей 2
€ 480,000
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 107 м²
€ 275,000
Продается дом в городе Петровац, Будванская Ривьера. В двухэтажном доме 107 м2, есть гост…
Вилла 5 спаленв Rijeka-Rezevici, Черногория
Вилла 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 311 м²
€ 1,250,000
Будва, Катунь Режевичи - аутентичная каменная вилла с бассейном и панорамным видом на море. …
Вилла 5 спаленв Пржно, Черногория
Вилла 5 спален
Пржно, Черногория
7 Количество комнат 3 ванных комнат 392 м²
€ 1,850,000
Предлагаем на продажу одну из лучших вилл на всем побережье Черногории. Уникальное предложен…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…
Вилла 3 спальнив Петровац, Черногория
Вилла 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 3 ванных комнат 217 м²
€ 750,000
Будва, Скочичевойка - трехэтажная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Недавно п…
Вилла 3 спальнив Свети-Стефан, Черногория
Вилла 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 635,000
Продается великолепная вилла 130 кв. м. на участке 350 кв. м. в Будванской Ривьере. Вилла…
Виллав Петровац, Черногория
Вилла
Петровац, Черногория
466 м²
€ 945,000
Красивая, аутентичная вилла с бассейном и невероятным видом на море в пригороде Петроваца. …
Вилла 3 спальнив Пржно, Черногория
Вилла 3 спальни
Пржно, Черногория
5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 700,000
Два каменных дома расположены в поселке Куляче на высоте 700 метров над уровнем моря. Знамен…
Дом 3 спальнив Черногория, Черногория
Дом 3 спальни
Черногория, Черногория
4 Количество комнат 200 м² 5/5 Этаж
€ 475,000
Продается пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Кварти…
Дом 2 спальнив Markovichi, Черногория
Дом 2 спальни
Markovichi, Черногория
64 м²
€ 500,000
Продается комплекс домов с бассейном в Марковичах, недалеко от Будвы. Комплекс состоит из 5 …
Дом 2 спальнив Бар, Черногория
Дом 2 спальни
Бар, Черногория
106 м²
€ 130,000
Продаётся дом в Баре с двумя отдельными квартирами. Общая площадь дома составляет 106 квадра…
Дом 3 спальнив Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
175 м²
€ 335,000
На продажу предлагается абсолютнго новый дом в Зелёном Поясе города Шушань с разрешением на …
Дом 4 комнатыв Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
4 Количество комнат 145 м²
€ 95,000
Двухэтажный дом в c просторным участком в Сутоморе - двухэтажный дом общей площадью 145 м…
Дом 3 комнатыв Бар, Черногория
Дом 3 комнаты
Бар, Черногория
3 Количество комнат 147 м²
€ 210,000
Двухэтажный дом с видом на море в Зеленом Поясе, Бар Площадь дома 147м2 Площадь земельного у…
Дом 3 спальнив Бар, Черногория
Дом 3 спальни
Бар, Черногория
175 м²
€ 335,000
NUM 5201 Продается новый дом в Зеленом поясе города Шушан с разрешением на строительство и б…
Домв Община Котор, Черногория
Дом
Община Котор, Черногория
174 м²
€ 550,000
Продажа двухквартирного дома с общим садом, Доброта Площадь: 174м2 Спальни: 3 Ванные комн…
Вилла 4 спальнив Троица, Черногория
Вилла 4 спальни
Троица, Черногория
3 ванных комнат 317 м²
€ 1,750,000
Жилая площадь: 317 кв.м. Общая площадь с террасами и под землей: 480 кв.м.  Участок: …
Таунхаус 3 спальнив Троица, Черногория
Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
2 ванных комнат 130 м²
€ 265,000
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…

Регионы с недвижимостью на продажу

Бар
Свети-Стефан
Тиват
Прчань
Будва
Подгорица
Херцег-Нови
Zelenika-Kuti
Котор
Доброта
Lustica
Пераст
Жабляк
Петровац
Ljesnica
Биела
Nedakusi
Potkrajci
Ratisevina-Suscepan-Trebesin
Рисан

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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элитное

Почему стоит купить недвижимость на берегу Черногории

Черногория особенно привлекательна для граждан стран СНГ, которые хотят приобрести комфортабельную недвижимость с видом на море. Причин тому немало — чистые пляжи, живописные пейзажи, развитая инфраструктура, налаженное авиасообщение. Также интерес к Черногории связан с тем, что для резидентов некоторых государств здесь действует безвизовый режим. 

Во сколько обойдется покупка дома на побережье Черногории

Купить дом у моря в Черногории можно по цене от 20 тыс. евро. Самое бюджетное жилье в населенных пунктах Сутоморе, Добра вода, Улцинь, Община Бар. По самому дешевому прайсу можно найти дома старой постройки в удаленности от моря. 

Цены на дома в Черногории в таких крупных городах, как Котор, Тиват, Пераст, Херцег-Нови стартуют от от 2 до 2,5 тыс. евро/м². Окончательная стоимость зависит от месторасположения, площади самого здания и придомовой территории, наличия ремонта и мебели. 

Кому стоит рассмотреть Черногорию для покупки недвижимости

Продажа домов в Черногории с каждым годом становится все более актуальной среди покупателей любого возраста. Живописная балканская местность привлекает как молодежь, так и пожилых людей, находящихся в поисках уютного уголка на морском побережье. Также покупка недвижимости в Черногории — это отличный вклад в будущее. Стоимость жилья в курортной местности стремительно растет. При желании дом можно сдавать в аренду туристам и получать стабильный доход. 

Иностранные граждане могут приобрести дом в Черногории на земельном участке площадью до 5000 кв. м. без каких-либо ограничений. Наличие собственной недвижимости дает право на получение ВНЖ вне очереди.

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