Почему стоит купить недвижимость на берегу Черногории

Черногория особенно привлекательна для граждан стран СНГ, которые хотят приобрести комфортабельную недвижимость с видом на море. Причин тому немало — чистые пляжи, живописные пейзажи, развитая инфраструктура, налаженное авиасообщение. Также интерес к Черногории связан с тем, что для резидентов некоторых государств здесь действует безвизовый режим.

Во сколько обойдется покупка дома на побережье Черногории

Купить дом у моря в Черногории можно по цене от 20 тыс. евро. Самое бюджетное жилье в населенных пунктах Сутоморе, Добра вода, Улцинь, Община Бар. По самому дешевому прайсу можно найти дома старой постройки в удаленности от моря.

Цены на дома в Черногории в таких крупных городах, как Котор, Тиват, Пераст, Херцег-Нови стартуют от от 2 до 2,5 тыс. евро/м². Окончательная стоимость зависит от месторасположения, площади самого здания и придомовой территории, наличия ремонта и мебели.

Кому стоит рассмотреть Черногорию для покупки недвижимости

Продажа домов в Черногории с каждым годом становится все более актуальной среди покупателей любого возраста. Живописная балканская местность привлекает как молодежь, так и пожилых людей, находящихся в поисках уютного уголка на морском побережье. Также покупка недвижимости в Черногории — это отличный вклад в будущее. Стоимость жилья в курортной местности стремительно растет. При желании дом можно сдавать в аренду туристам и получать стабильный доход.

Иностранные граждане могут приобрести дом в Черногории на земельном участке площадью до 5000 кв. м. без каких-либо ограничений. Наличие собственной недвижимости дает право на получение ВНЖ вне очереди.