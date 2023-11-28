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Дома в Зеленика, Черногория
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20 объектов найдено
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Зеленика, Черногория
6
6
2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
€920,000
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Дом 3 комнаты
Зеленика, Черногория
3
107 м²
Одноэтажная вилла с бассейном рядом с Херцег Нови. Площадь дома 107 м2. Площадь участка 550 …
€250,000
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Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
6
5
200 м²
3
Д11-024. Трехэтажный дом в Зеленике на хорошем местеПродается - Дом с большим двором в Зелен…
€250,000
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Дом 6 спален
Зеленика, Черногория
6
293 м²
НУМ 5356 Продаётся дом в Зеленике, поселении, расположенном в општине - Герцег Нови. Площад…
€430,000
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Дом 2 комнаты
Зеленика, Черногория
2
75 м²
Продаётся квартира в Зеленике. Площадь 60 м2 + 15 м2 терраса. Две спальни, ванная, гостиная…
€65,000
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Дом 4 комнаты
Зеленика, Черногория
4
130 м²
Продаётся дом с великолепным садом в Зеленике. На участке площадью 400 м2 посажено множество…
€215,000
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Дом
Зеленика, Черногория
270 м²
3
ID 568 Продается прекраснейший дом в районе Зеленика, Херцег Нови Трехэтажный дом с т…
€295,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
6
5
650 м²
D11-033. Бизнес дом на продажуПродается бизнес-дом в Зеленике, Герцег Нови. Дом состоит из 1…
€1,000,000
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Вилла 2 спальни с гаражом, с парковка
Зеленика, Черногория
3
2
2
Новый дом доступен в Херецег-Нови, Черногория ( Обновление конструкции: Внешний завершен, ст…
€300,000
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Дом 8 спален
Зеленика, Черногория
8
300 м²
NUM 4102 Продается дом в Зеленике недалеко от города Герцег Нови. Площадь дома составляе…
€450,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Зеленика, Черногория
4
2
176 м²
2
D11-013. Роскошные виллы недалеко от ПортоНовиПродается - Роскошные виллы, расположенные нед…
€1,35 млн
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
5
2
197 м²
3
Продается большой современный дом в поселке Зеленика, Херцег Нови. Просторный дом - три э…
€210,000
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Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3
150 м²
NUM 5196 Продается дом в Зеленике, поселок, расположенный в Опсхине - Герцег Нови. Площадь д…
€340,000
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Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3
207 м²
NUM 5190 Продается дом в Зеленике, деревне, расположенной недалеко от города Герцег-Нови. Ра…
€275,000
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Зеленика, Черногория
5
2
2
Продается современный комфортный дом в поселке Зеленика, Херцег-Нови. Дом площадью 160 м2…
€230,000
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Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Зеленика, Черногория
5
3
300 м²
3
Просто потрясающая недвижимость, доступная для покупки! Этот отдельно стоящий дом состоит из…
€380,000
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Дом 2 спальни
Зеленика, Черногория
2
64 м²
NUM 4518 Продается дом в Герцег-Нови, Зеленика. Площадь дома составляет 64 м2, а площадь…
€170,000
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Дом 3 спальни
Зеленика, Черногория
3
76 м²
NUM 2290 Comfortable house in Zelenika near Herceg Novi. The house area is 76 m2 and th…
€270,000
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Дом 5 спален с парковкой
Зеленика, Черногория
6
2
112 м²
2
D2-1008. Хороший дом в Зеленике, Ривьера Герцег-НовиНицца дом на продажу в Зеленике, & nbsp;…
€150,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с мебелью, с холодильником
Зеленика, Черногория
3
2
86 м²
1/1
D5-115. Два небольших дома на участке в Зеленике Два дома на продажу на участке каскадного у…
€100,000
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