  2. Черногория
  3. Ljesnica
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Ljesnica, Черногория

2 объекта найдено
Дом 8 спален в Ljesnica, Черногория
Дом 8 спален
Ljesnica, Черногория
Количество спален 8
Продается дом в Добрe Водe – всего в 150 м от пляжа! Предлагается к продаже привлекательн…
$424,555
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Дом 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 225 м²
Этот элегантный дом в Добре Воде предлагает уникальное сочетание комфорта, пространства и пр…
$298,717
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Ljesnica, Черногория

Недорогая
Элитная
