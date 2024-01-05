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60 объектов найдено
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Столив, Черногория
5
3
381 м²
3
D11-039. Amazing stone villa in the heart of the Perast for sale Villa in the heart of Peras…
€2,50 млн
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Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Столив, Черногория
6
3
Продается гараж площадью 13м2 в привлекательном месте Будвы.Парковка расположена в районе Ро…
€1,64 млн
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты
Пераст, Черногория
4
134 м²
Старинный каменный дом расположен в Перасте, в 50 метрах от моря Согласно записям, дому окол…
€840,000
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Вилла со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
690 м²
Предлагаем на продажу комплекс из двух эксклюзивных вилл на первой линии в Столиве. Уникальн…
€6,30 млн
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 комнат
Столив, Черногория
5
272 м²
Дом на первой линии от моря в Столив, Котор. Площадь дома 272м2. Площадь участка 380м2. Стру…
€580,000
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Дом 4 комнаты
Столив, Черногория
4
585 м²
Вилла расположена в 30 метрах от пляжа в уютном поселке Столив, Которский залив Площадь вилл…
€1,58 млн
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Дом 5 спален
Столив, Черногория
5
272 м²
Код объекта - 4.26.11.11991Большой трехэтажный дом на первой линии от моря в Столив, Котор. …
€580,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
4
4
160 м²
3
D11-037. First line stone house in PerastFor sale - First line stone house property located …
€950,000
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Дом 5 спален с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пераст, Черногория
6
3
184 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу в очаровательном и романтичном городе Пераст, являющем…
€1,000,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 спальни
Столив, Черногория
5
3
125 м²
3
Д11-035. Удивительный дом в самом сердце Пераста Продажа - Дом 125м2 в Перасте, Котор. Дом с…
€320,000
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Дом 3 спальни с парковкой
Пераст, Черногория
4
3
104 м²
3
Д11-036. Дом в Перасте с видом на море Продается - Прекрасный каменный дом, расположенный в …
€570,000
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Дом 6 спален
Kostanjica, Черногория
6
29 662 м²
Добро пожаловать на виллу мечты, где вас ждут 3 этажа роскошного пространства и впечатляющий…
€980,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
7
350 м²
Продается вилла рядом с элитным комплексом Blue Bay в Столове, в 250 метрах от пляжа. Вилла…
€850,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
4
235 м²
Великолепная вилла на три этажа общей площадью 235 квадратных метров, на участке 400м2, идеа…
€680,000
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Дом 3 спальни с видом на море
Столив, Черногория
4
2
95 м²
3
D11-016. Каменный дом в самом сердце Пераста Продается - прекрасный каменный дом в центре Пе…
€495,000
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Вилла 4 спальни
Столив, Черногория
4
325 м²
Код объекта - 7.26.728.11457 Вилла в Столиве. Возможна оплата в России в рублях! - стоимость…
€1,35 млн
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Дом 7 комнат
Столив, Черногория
7
260 м²
Дом под реконструкцию на первой линии в Столив, площадь дома 260 кв.м., площадь участка 300…
€315,000
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Вилла 3 спальни
Пераст, Черногория
3
206 м²
NUM 5153 Мы предлагаем на продажу роскошную виллу в столь же красивом городе Пераст, который…
€1,35 млн
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Вилла 6 спален у моря
Столив, Черногория
6
240 м²
Бока Которская бухта, район Столив. Вилла с бассейном и шестью спальнями. Расстояние до…
Цена по запросу
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Столив, Черногория
6
6
277 м²
Расположение: Столив, Котор Площадь участка: 2.600 м2 Жилая площадь: 277,52 м2 (116,97 м2 …
€1,20 млн
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First Realty
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Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пераст, Черногория
3
2
160 м²
Локация: Пераст, Черногория Площадь дома: 160 кв. метров Площадь участка: 150 кв. метров …
€740,000
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First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 4 комнаты
Пераст, Черногория
4
124 м²
Красивый отремонтированный каменный дом в непосредственной близости от моря, Пераст, Котор. …
€700,000
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Дом 3 ванных с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
3
Предлагаем вашему вниманию уникальный объект — дом под реставрацию на 1 линии моря с большим…
€485,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море
Kostanjica, Черногория
5
250 м²
3
D5-145. Люкс вилла в КостаньицеПродается вилла. Вилла включает 3 этажа, 4 спальни, 2 ванны…
€950,000
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Дом 5 спален
Столив, Черногория
5
249 м²
Код объекта - 7.26.11.10638Дом 249м2 в Столиве, на второй линии от моря (расстояние 30 м).Во…
€550,000
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Дом 5 спален
Столив, Черногория
5
300 м²
NUM 1454 Beautiful house for sale in Stoliv, Kotor. House area is 300 m2, and the plot a…
€1,50 млн
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Дом 4 спальни
Столив, Черногория
4
294 м²
NUM 3580 Modern house in Stoliv, Kotor. The area of the house is 294 m2, and the area…
€1,50 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Kostanjica, Черногория
6
5
370 м²
D2-1093. Просторная вилла с бассейном в Костанице на берегу Бокского залива Которска. Вилла …
€950,000
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Дом 3 ванных с видом на море, с бассейном
Столив, Черногория
3
Чудесный дом на 1 линии моря в пос. Столив — крайне выгодная инвестиция. Дом отлично подойде…
€420,000
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Дом
Пераст, Черногория
93 м²
Продаются руины в Перасте. Дом имеет 3 уровня, 93 кв.м. Площадь участка 279 кв.м. Вид на море
€400,000
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