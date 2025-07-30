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Виллы в Gornja Lastva, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Gornja Lastva, Черногория
Вилла 7 комнат
Gornja Lastva, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Площадь: 293 м2Площадь земли: 1100 м2Спальни: 4Ванные комнаты: 3 + 3Эксклюзивное историческо…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Gornja Lastva, Черногория
Вилла
Gornja Lastva, Черногория
Количество спален 4
Площадь 308 м²
Уютная вилла с бассейном и четырьмя спальнями, в греческом стиле в одном из лучших районах Т…
$884,560
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Параметры недвижимости в Gornja Lastva, Черногория

Недорогая
Элитная
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