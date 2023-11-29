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Виллы в Биела, Черногория

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5 объектов найдено
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на мор…
€630,000
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Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается дом в поселке Биела, Херцег Нови. Дом идеально подходит для собственного проживан…
€330,000
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание в Josice, Черногория
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, новое здание
Josice, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Новая вилла расположена поселке Каменари. Из всех окон и с террасы открывается прекрасный ви…
€290,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 спальни в Биела, Черногория
Вилла 4 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 133 м²
NUM 4162 Modern villa Panoramic view of the Bay of Kotor in Bijela, near Herceg Novi. T…
€300,000
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Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Биела, Черногория
Вилла 7 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Биела, Черногория
Количество спален 7
Площадь 710 м²
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Нова…
€3,50 млн
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