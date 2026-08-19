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Виллы в Биеле, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Предлагаем купить виллу на Адриатическом побережье в Боко-Которском заливе в поселке Биела (…
$633,573
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Описание Херцег Нови, район Биела. Вилла с бассейном Расстояние до моря 250м. Вид на море Пл…
$681,127
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Вилла в Биела, Черногория
Вилла
Биела, Черногория
Количество спален 7
Площадь 710 м²
Площадь виллы: 200 м2 Площадь участка: 425 м2 Количество спален: 3 Ванных комнат: 3 Новая ви…
$3,80 млн
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