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Виллы с бассейном в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
3
Kassandra Municipality
493
Pallini Municipal Unit
251
Kassandra Municipal Unit
244
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11 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Вилла 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Bиллы Халкидики, Кассандра в популярнoм и живопиcном меcте, в oбoсoбленнoм кoмплeкce. Каждая…
$366,931
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 10 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
вилла всего в 900 м. вдали от Полихроно с высококачественными материалами в современных лини…
$1,76 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Вилла в Скала Фоуркас, Греция
Вилла
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Вилла с частным садом площадью 500 м2 и частным бассейном в Криопиги, Кассандра, Халкидики …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Палиури, Греция
Вилла 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 935 м²
Количество этажей 3
Жилая площадь – 135 м2 Общая площадь земли – 800 м2 Описание недвижимости: Гостиная – кух…
$696,178
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Stegi Real Estate
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
$542,747
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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