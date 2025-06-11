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Виллы с видом на море в периферии Центральной Македония, Греция

Салоники
3
Kassandra Municipality
493
Pallini Municipal Unit
251
Kassandra Municipal Unit
244
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47 объектов найдено
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Incredible and modern with some stone decor & 340 meters of living area, just a few minutes …
$866,360
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -681 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 1.700.000. Это 300 кв. …
$1,87 млн
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Афитос, Греция
Вилла 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Вилла с выходом к  пляжу 📍 Халкидики, Кассандра 🇬🇷 170 м² Комнаты: 4 Спален: 3 В…
$786,677
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Зарубежная недвижимость
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Вилла 7 комнат в Афитос, Греция
Вилла 7 комнат
Афитос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 370 м²
Количество этажей 3
РЕЗИДЕНЦИЯ   Местоположение – Афитос, Халкидики (110 метров от моря)   Представл…
$717,444
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Spacious open plan villa with living luxury in mind, set on beautiful gardens and with amazi…
$1,07 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Великолепные виллы с видом на море 199 м  Представляем потрясающий новый проект в Халкидик…
$812,235
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Расположенный в тихом месте в процветающем прибрежном районе Кассандры, в окружении элитной …
$1,86 млн
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Positioned in the heart of the exquisite HANIOTI HALKIDIKI beachfront resort resides this lu…
$2,97 млн
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 465 м²
Код недвижимости: 3-1053 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.500.000 . Это 465 кв.…
$2,71 млн
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Вилла в Криопиги, Греция
Вилла
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Фантастическая современная вилла с тремя спальнями и панорамным видом на море. Этот традицио…
$489,172
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Код недвижимости: 4 -576 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно за € 3.000.000. Это 294 кв. …
Цена по запросу
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 1 -414 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис за € 690.000. Это 130 кв. Вил…
$781,250
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Вилла 10 комнат в Полихроно, Греция
Вилла 10 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 3
вилла всего в 900 м. вдали от Полихроно с высококачественными материалами в современных лини…
$1,76 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла в Неа-Потидея, Греция
Вилла
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
A wonderfully located 3-bedroom detached house for sale in Halkidiki close to an elevated lo…
$705,030
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
3oo sq meter villa for sale on 3 floors which was built in 1990 including panoramic sea view…
$1,08 млн
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Вилла в Палиури, Греция
Вилла
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
$470,385
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Ideal homes for a large family for sale with 160 sq meters of living area and FULLY FURNISHE…
$589,984
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Estate home with panoramic sea views with private pool and a gated garden including 250 sq m…
$1,08 млн
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 4 -586 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 580.000. Это 140 кв. Ви…
$639,824
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Вилла в Неа-Потидея, Греция
Вилла
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 4
This is an exclusive villa with sea views in the quiet urbanization of Potidia Halkidiki.  T…
$1,15 млн
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 135 м²
Количество этажей 2
В зеленом месте с видом на синее море Халкидики, в абсолютном спокойствии, находится прекра…
$563,086
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Stegi Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Beautiful country home set back on the hill tucked away for ultimate privacy and a peaceful …
$848,379
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Код недвижимости: 4 -613 - Вилла на продажу в Паллини Неа Скиони за € 530.000. Это 140 кв. В…
$584,666
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Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
This large detached house on 3 floors offers flexible accommodation and magnificent sea view…
$672,490
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Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Unsurpassed luxury!!! An exquisite blend of classic style with modern world conveniences. Fu…
$835,743
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Вилла 11 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 11 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 250 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла, окруженная участком площадью 3 акра с панорамным видом на окрестности и сре…
$619,322
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Stegi Real Estate
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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