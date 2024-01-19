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26 объектов найдено
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Таунхаус 4 комнаты с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
1
100 м²
2/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€200,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
2
151 м²
3
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€140,000
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Grekodom Development
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Дом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
1
242 м²
Код недвижимости: HPS3733 - Дом на продажу в Chortiatis Filiro для € 360.000 . Это 242 кв. …
€360,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
3
1
180 м²
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€270,000
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Дом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
2
445 м²
Property Code: HPS2747 - House FOR SALE in Chortiatis Center for €1.180.000. This 445 sq. m.…
€1,18 млн
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Дом
Asvestochori, Греция
2
1
Asvestochori ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 96 m2, , Нео…
€64,000
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Вилла с видом на лес, рядом с лесом, деревянные
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
370 м²
1
Код недвижимости: 1-765 - Вилла на продажу в Chortiatis Asvestochori за 650 000 евро. Это 47…
€650,000
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Таунхаус
Chortiatis, Греция
4
2
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3 Уро…
€220,000
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Таунхаус
Exohi, Греция
3
3
Exochi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 157 m2, , Отлично…
€160,000
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Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
2
270 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€290,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
3
3
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
€350,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
2
172 м²
1
Продается таунхаус площадью 172 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€260,000
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Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
2
175 м²
1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€300,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
1
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€230,000
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Таунхаус 3 комнаты с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
3
2
1
115 м²
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
€135,000
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Таунхаус 4 комнаты с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
2
100 м²
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€180,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
1
800 м²
1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
€2,50 млн
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Коттедж 8 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
6
4
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€300,000
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Вилла 8 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
5
5
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€425,000
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Таунхаус 6 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
4
2
235 м²
1
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€260,000
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Вилла 8 комнат с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
8
6
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 3 спальны…
€600,000
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Коттедж 1 комната с бассейном, с видом на горы
Exohi, Греция
1
300 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
€1,000,000
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Таунхаус 7 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
7
5
3
400 м²
1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€600,000
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Таунхаус 4 комнаты с бассейном, с видом на горы
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
4
3
3
200 м²
1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€395,000
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Дом 5 комнат
Chortiatis, Греция
5
270 м²
For sale a detached house of 270 m² in Chortiatis
€280,000
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Таунхаус 6 комнат
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
6
193 м²
For sale a 3-storey unfinished townhouse of 193 m² in Retziki
€280,000
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция
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