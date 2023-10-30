Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Энергоэффективность с рейтингом A
Открытый бассейн
Открытая планировка: гостиная и столовая
Солнечные батареи для нагрева воды
Варианты спален с ванными комнатами
Прачечная на первом этаже
Сад на крыше
Камин
Мраморные лестницы
Отделка экстерьера местным натуральным камнем
Крытая парковка
Зона барбекю и бар
Сдача - 14 месяцев с даты заказа
ИНФРАСТРУКТУРА
Закрытая территория
Отдельные резиденции на просторных участках
Ландшафтные сады
Легкий доступ к шоссе
Пешая доступность до пляжей с голубым флагом
Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде.
Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр.
Энергоэффективность класса A+
Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов
Гранитные столешницы
Главная спальня с собственной ванной комнатой
Частные кладовые
Шкафы до потолка
Домофон с сигналом охраны
Солнечные панели для подогрева воды
Система поддержания давления в водопроводе
Подготовка для скрытых кондиционеров
Возможность укладки паркетного пола
Частные парковочные места
Сдача в марте 2025 года
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ
Энергоэффективность - класс A
Двухуровневое жилье
Гостиная с высокими потолками
Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка
Гостевой туалет
Итальянская кухня
Окна от пола до потолка
Открытая планировка: гостиная и кухня
Декоративный камин
Мраморные декоративные элементы
Бассейн с джакузи и гидромассажем
Крытые веранды
Система "Умный дом"
Центральное управление климатом
Вестибюль для жильцов
Частные кладовые на уровне жилья
Подготовка для установки теплого пола
Панорамный вид на марину и порт (180 градусов)
Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал
Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей
Вестибюль ресепшн
Консьерж-сервис
Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом
Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака