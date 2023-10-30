Пирга, Кипр

от €547,000

Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры