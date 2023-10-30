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Продажа новостроек в Pyrga Larnacas

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Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Пирга, Кипр
от
€547,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
Резиденция Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens
Резиденция Роскошный пентхаус с тремя спальнями на продажу в комплексе Livadia Larnaca - Serene Gardens
Пирга, Кипр
от
€340,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Прекрасный, огороженный комплекс из трех блоков с общим бассейном, полностью оборудованным спортзалом, зоной для барбекю, детской площадкой и озелененными общественными садами, с легким доступом к пляжу, центру Ларнаки и автостраде. Трехкомнатная пентхаус-квартира с видом на море и частным садом на крыше площадью 96 кв.м. Цена: 340 000 евро. Продается в Ларнаке, Кипр. Энергоэффективность класса A+ Кухня с механизмом плавного закрывания шкафов Гранитные столешницы Главная спальня с собственной ванной комнатой Частные кладовые Шкафы до потолка Домофон с сигналом охраны Солнечные панели для подогрева воды Система поддержания давления в водопроводе Подготовка для скрытых кондиционеров Возможность укладки паркетного пола Частные парковочные места Сдача в марте 2025 года
Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Жилой комплекс Высококлассные апартаменты с 3 спальнями - район Ларнака Нью Марина
Пирга, Кипр
от
€968,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
  ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность - класс A Двухуровневое жилье Гостиная с высокими потолками Спальни с собственными ванными комнатами и шкафами до потолка Гостевой туалет Итальянская кухня Окна от пола до потолка Открытая планировка: гостиная и кухня Декоративный камин Мраморные декоративные элементы Бассейн с джакузи и гидромассажем Крытые веранды Система "Умный дом" Центральное управление климатом Вестибюль для жильцов Частные кладовые на уровне жилья Подготовка для установки теплого пола Панорамный вид на марину и порт (180 градусов) Частное парковочное местоПолностью оборудованный спортзал Парковочный этаж с предоставлением зарядных устройств для электромобилей Вестибюль ресепшн Консьерж-сервис Вблизи: центр города, магазины, рестораны, развлекательные заведения, пляжи с голубым флагом Рядом с новым развивающимся районом Марина Ларнака
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