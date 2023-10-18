Предлагаются просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, крытыми и открытыми верандами, красивыми ухоженными садами, панорамными видами на море и горы.
Окончание строительства - 2025 год.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и знаменитым пляжем Голубая лагуна.
Аэропорт - 50 минут
Море - 5 минут
Торговый центр - 7 минут
Поле для гольфа - 30 минут
Предлагаются апартаменты и виллы с парковочными местами.
Некоторые виллы имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает зеленой зоной, бассейном и клубом.
Преимущества
Гарантированный арендный доход 5% в течение 3 лет.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Полиса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью.
Гавань - 8 минут
Полис - 6 минут
Гольф-клуб - 2 минуты
Природный парк Акамас - 15 минут
Центр города Пафос - 35 минут
Предлагаются виллы с деревянными беседками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью.
Море - 1 минута
Полис - 10 минут
Гавань - 5 минут
Поле для гольфа - 5 минут
Центр Пафоса - 35 минут