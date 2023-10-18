  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Polis Chrysochous

Продажа новостроек в Polis Chrysochous

квартиры
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр
Polis Chrysochous, Кипр
от
€494,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, крытыми и открытыми верандами, красивыми ухоженными садами, панорамными видами на море и горы. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и знаменитым пляжем Голубая лагуна. Аэропорт - 50 минут Море - 5 минут Торговый центр - 7 минут Поле для гольфа - 30 минут
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы рядом с гольф-клубом и природным парком, Полис, Кипр
Жилой комплекс Меблированные апартаменты и виллы рядом с гольф-клубом и природным парком, Полис, Кипр
Polis Chrysochous, Кипр
от
€247,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и виллы с парковочными местами. Некоторые виллы имеют собственные бассейны. Резиденция располагает зеленой зоной, бассейном и клубом. Преимущества Гарантированный арендный доход 5% в течение 3 лет. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Полиса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью. Гавань - 8 минут Полис - 6 минут Гольф-клуб - 2 минуты Природный парк Акамас - 15 минут Центр города Пафос - 35 минут
Жилой комплекс Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр
Жилой комплекс Меблированная вилла в спокойном районе, рядом с морем, Полис, Кипр
Polis Chrysochous, Кипр
от
€479,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с деревянными беседками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и пляжами, удостоенными Голубого флага, природным парком Акамас и гаванью. Море - 1 минута Полис - 10 минут Гавань - 5 минут Поле для гольфа - 5 минут Центр Пафоса - 35 минут
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти