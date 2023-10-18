Polis Chrysochous, Кипр

от €494,000

Предлагаются просторные виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, крытыми и открытыми верандами, красивыми ухоженными садами, панорамными видами на море и горы. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с Национальным парком Акамас и знаменитым пляжем Голубая лагуна. Аэропорт - 50 минут Море - 5 минут Торговый центр - 7 минут Поле для гольфа - 30 минут