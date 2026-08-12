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Виллы у моря в районе Пафос, Кипр

;
муниципалитет Пафос
150
Пейя
303
Полис
8
Героскипу
208
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53 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Premium Premium
Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,46 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$668,428
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$505,650
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$3,11 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошная 4-спальная прибрежная вилла в Пафосе - всего в 300 метрах от пляжа Эта исключител…
$2,94 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла Key-Ready Luxury для продажи в морских пещерах, Пейя, Пафос Представляем эту потрясаю…
$1,74 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$528,739
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — Роскошная четырёхкомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзи…
$762,770
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$3,11 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — Роскошная пятикомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзивно…
$1,64 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,48 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
3-комнатная современная вилла - Резюме Стильная и современная 3-комнатная отдельно стоящая …
$1,11 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошные прибрежные виллы в Хлораке, Пафос - современная средиземноморская жизнь Этот экск…
$3,19 млн
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Вилла в Куклия, Кипр
Вилла
Куклия, Кипр
Количество спален 5
Площадь 475 м²
Исключительная вилла с 5 спальнями, спроектированная на исключительно большом участке площад…
$1,90 млн
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,51 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 000 м²
Продается современная вилла с 4–5 спальнями в проекте Jewel of the Seacaves, район Sea Caves…
$2,88 млн
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Вилла в Chloraka, Кипр
Вилла
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Роскошные прибрежные виллы в Хлораке, Пафос - современная средиземноморская жизнь Этот экск…
$3,19 млн
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Вилла в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Площадь 438 м²
Agnades Village – Вилла № 1, жизнь у моря среди природы в Полисе Прекрасная вилла с 3 спа…
$494,000
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Эти резиденции образуют тщательно разработанную коллекцию современных вилл, ориентированных …
$2,59 млн
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Вилла в Фити, Кипр
Вилла
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
Примечание: Готовы к переезду. С видом на залив Акамас и Латчи и над равниной гарантирует в…
$1,37 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Эта потрясающая вилла с четырьмя спальнями расположена в красивом районе Конья и может похва…
$2,98 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла Key-Ready Luxury для продажи в морских пещерах, Пейя, Пафос Представляем эту потрясаю…
$1,74 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный в очаровательной деревне Конья Недвижимость предлагает главный жизненный опыт …
$656,883
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Вилла 1 — современная вилла с 3 спальнями, частным бассейном 3×6 м и террасой 36 м², всего в…
$775,788
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и террасой на крыше в центре Пафоса, Кипр Предлагается просторная…
$1,79 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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