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Виллы с садом в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
40
Пейя
51
Полис
3
Chloraka
46
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19 объектов найдено
Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл рядом со всей необходимой инфраструктурой, Пафос, Кипр Предлагаются д…
$760,755
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Элитная меблированная вилла с бассейном и панорамным видом на море недалеко от пляжа, Пейя, …
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с садами рядом с центром Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с садом и парковк…
$402,004
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс в 50 метрах от пляжа, Полис, Кипр Предлагаются современные коттеджи с панора…
$502,247
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 5
Площадь 289 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с гаванью, Полис, Кипр Предл…
$1,22 млн
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются стильные комфортабельные вилл…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 2
Вилла с бассейном и панорамным видом, Пейя, Кипр Предлагается вилла с панорамным видом на м…
$711,849
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Вилла 4 комнаты в Пейя, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пейя, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом недалеко от пляжа, Пейя, Кипр Предлагаются качественные ви…
$469,494
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Вилла 5 комнат в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 комнат
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$2,11 млн
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Вилла 4 комнаты в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 комнаты
Киссонерга, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Кисонерга, Кипр Предлагаются виллы с…
$807,498
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами рядом с морем, Пафос, Кипр Предлагаются современные виллы …
$722,717
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Вилла в Полис, Кипр
Вилла
Полис, Кипр
Площадь 147 м²
Красивый прибрежный загородный комплекс, который предлагает идеальную недвижимость для прода…
$510,376
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Вилла 3 комнаты в Chloraka, Кипр
Вилла 3 комнаты
Chloraka, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Лемпа - Пафос, с 183 кв.м. крытый интерьер построе…
$416,135
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Вилла 5 комнат в Помос, Кипр
Вилла 5 комнат
Помос, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в 100 метрах от пляжа, Помос, Кипр Пр…
$820,528
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Вилла в район Пафос, Кипр
Вилла
район Пафос, Кипр
Площадь 151 м²
Если вы ищете идеальную недвижимость на берегу моря в Пафосе, обратите внимание на виллы. Эт…
$733,536
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Вилла 4 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами в престижном районе, Полис, Кипр П…
$533,072
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Вилла 6 комнат в Киссонерга, Кипр
Вилла 6 комнат
Киссонерга, Кипр
Число комнат 6
Площадь 349 м²
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
$2,13 млн
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Вилла 4 комнаты в Героскипу, Кипр
Вилла 4 комнаты
Героскипу, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Вилла в Пафосе стоимостью 750 000 евро (Цена включает в себя полы с подогревом, систему VRF …
$818,737
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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