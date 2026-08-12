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Виллы с бассейном в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
150
Пейя
303
Полис
8
Героскипу
208
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96 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в муниципалитет Пафос, Кипр
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Вилла 3 комнаты
муниципалитет Пафос, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 14 м²
Виллы Kings BeachРасположенные в очень желанном районе Гробницы королей, Kings Beach Villas …
$569,647
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается просторная вилла с 5 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Дом предлагает комфо…
$797,975
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается современная вилла с 3 спальнями в комплексе Elysian Homes II с опциональным частны…
$792,108
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Продается современная квартира с 3 спальнями в комплексе MITO Seaview, Пафос. Квартира включ…
$843,741
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Продается вилла с 4 спальнями в комплексе Blue Horizon, район Sea Caves, Кипр. Современны…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 6 комнат
Пейя, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Расположенный на живописных холмах деревни Пейя, проект Peyia Panorama Villas от Stasis Esta…
$909,376
НДС
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Застройщик
Stasis Estates
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Продается: элегантная вилла с двумя спальнями в Baia, Като Пафос, всего в нескольких шагах о…
$762,770
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$561,702
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Вилла 3 комнаты в Кония, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Вилла 7 — 3 спальни, 3 ванные, крытая площадь 136,7 м², крытая веранда 18 м², общая площадь …
$617,342
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Площадь 277 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Olivelia Homes, район Героcкипу, Пафос. Совреме…
$585,358
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Продается роскошный дом с 5 спальнями и панорамным видом на море в Sunset Breeze, Пафос. Про…
$1,47 млн
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Вилла в Епископи, Кипр
Вилла
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 369 м²
Almond Villa — Элегантная трёхспальная вилла в Эпископи, Пафос Вилла Almond с 3 спальнями…
$580,879
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается элегантный дом с 3 спальнями в комплексе Olivia IV, Пафос. Современное жилье наход…
$481,132
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Artemis Villas — Элегантная трёхспальная вилла с садом на крыше, бассейном и видом на море …
$833,180
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Вилла 3 комнаты в Кония, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Вилла 3 — 3 спальни, 3 ванные, крытая площадь 134,5 м², крытая веранда 15 м², общая площадь …
$640,638
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Вилла в Аргака, Кипр
Вилла
Аргака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 593 м²
Argaka Village 6 — Последняя доступная вилла №2, готовая к заселению у моря Роскошная вил…
$506,000
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Эта 3-спальная вилла в Sea Caves Villas сочетает жизнь класса «люкс» с красотой природы. Рас…
$848,622
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Продается: вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами в эксклюзивном проекте ORION VILLAS, ра…
$1,00 млн
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Konia Panthea — Просторная вилла с тремя спальнями, садом на крыше и панорамными видами Э…
$692,361
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Вилла 3 комнаты в Кония, Кипр
Вилла 3 комнаты
Кония, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Вилла 11 — 3 спальни, 3 ванные, крытая площадь 134,5 м², крытая веранда 12 м², общая площадь…
$652,286
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается современное жилье с 4 спальнями в комплексе Olivia III, Пафос. Просторный дом соче…
$680,626
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Вилла в Киссонерга, Кипр
Вилла
Киссонерга, Кипр
Welcome to Amber Homes, premier project in Paphos, Cyprus. This exclusive development in Kis…
$600,116
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Вилла в Кония, Кипр
Вилла
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается современная вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в проекте Fairview, Кония, П…
$545,674
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Вилла в Героскипу, Кипр
Вилла
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 615 м²
Количество этажей 2
Elite Residences — Просторная вилла с четырьмя спальнями с премиальным прибрежным стилем жиз…
$1,76 млн
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Вилла в Thrinia, Кипр
Вилла
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Площадь 362 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе Tenera Homes, холмы Героcкипу, Пафос. Современн…
$928,290
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 166 м²
Продается: современная вилла с тремя спальнями в комплексе ZEUS Sea Caves, Пафос — стильная …
$1,82 млн
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 293 м²
INFINITY — Роскошная четырёхкомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзи…
$762,770
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Вилла в Епископи, Кипр
Вилла
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Almond Villa — Элегантная трёхспальная вилла в Эпископи, Пафос Вилла Almond с 3 спальнями…
$645,421
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Вилла в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Продается вилла с 3 спальнями в комплексе EVO Homes, район Кония, Пафос. Современный прое…
$679,958
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Вилла в Пейя, Кипр
Вилла
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
INFINITY — Роскошная пятикомнатная вилла в Пейе, Пафос INFINITY является частью эксклюзивно…
$1,64 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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