Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Пафос
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Пафос, Кипр

Пейя
148
Пафос
147
Героскипу
57
Polis Chrysochous
49
Tsada
43
Empa
35
Сообщество Ebas
35
Сообщество Мандрия
20
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
270 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€910,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€980,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 200 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
€620,000
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 210 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. У о…
€1,40 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€4,00 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€530,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€568,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€544,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€605,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€680,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€597,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€572,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€583,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти