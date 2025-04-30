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Виллы около гольф-клуба в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
40
Пейя
51
Полис
3
Chloraka
46
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4 объекта найдено
Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Minthis — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на тихой вершине холма в охраняемом…
$2,78 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Minthis — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный на тихой вершине холма в охраняемом…
$2,39 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Названный в честь и расположенный в самой высокой точке курорта, спокойствие, которое вы чув…
$1,30 млн
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Вилла в Tsada, Кипр
Вилла
Tsada, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Petra очень просторный и светлый, этот дизайн с 4 спальнями максимально увеличивает вид из к…
$2,96 млн
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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