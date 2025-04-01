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Виллы в Episkopi Pafou, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Епископи, Кипр
Вилла 5 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Епископи, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Almond Villas, потрясающую коллекцию из 9 роскошных вилл, расположенных с…
$453,230
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Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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