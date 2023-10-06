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Жильё с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
833
Пейя
168
Героскипу
91
Empa
75
Сообщество Ebas
75
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
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772 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Makounta, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,29 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€722,660
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€826,258
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€181,928
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
€172,326
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€612,492
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 13
Площадь 2 м²
Комплекс апартаментов мезонеты и виллы, расположенные в небольшой прибрежной деревне Киссоне…
€4,03 млн
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€607,944
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
€850,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Полис, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные вилл…
€590,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
€1,42 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 677 м²
Количество этажей 2
Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, К…
€5,20 млн
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр Предлагаются апартаменты с вид…
€170,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000

Типы недвижимости в Пафос

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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