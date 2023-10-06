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Realting.com
Кипр
Жилая
Пафос
Жильё с видом на море в Пафос, Кипр
Пафос
833
Пейя
168
Героскипу
91
Empa
75
Сообщество Ebas
75
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
Сообщество Хлорака
35
Chloraka
33
Сообщество Талас
14
Полис
13
Kathikas
12
Сообщество Киссонергас
11
Makounta
8
Neo Chorio
5
Kallepeia
3
Tremithousa
3
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772 объекта найдено
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Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
5
160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Makounta, Кипр
5
3
160 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
2
170 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Пейя, Кипр
4
3
143 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
4
170 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€574,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с видом на море, с камином
Пафос, Кипр
5
2 м²
strongProject Features strongThis современная роскошная вилла расположена в устоявшемся роск…
€2,29 млн
Рекомендовать
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
5
2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
4
2 м²
strongProject Featuresstrong Расположенный в тихом районе Героскипу пригорода Пафоса эта вил…
€722,660
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
Этот продуманный после завершения проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря и в …
€826,258
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
3
2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с верандой
Пафос, Кипр
2
2 м²
€181,928
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с видом на море, с Fitted Wardrobes
Пафос, Кипр
2
2 м²
€172,326
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
2
2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€612,492
Рекомендовать
Квартира 13 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
13
2 м²
Комплекс апартаментов мезонеты и виллы, расположенные в небольшой прибрежной деревне Киссоне…
€4,03 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с видом на море
Пафос, Кипр
2
2 м²
Этот очень востребованный завершенный проект идеально расположен всего в 150 метрах от моря …
€607,944
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
3
2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
3
112 м²
3
Комплекс вилл и апартаментов на берегу моря, Пафос, Кипр Резиденция располагает садами, клу…
€990,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
193 м²
2
Комплекс вилл на берегу моря, Пейя, Кипр Предлагаются виллы с просторными садами и панорамн…
€850,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
5
244 м²
2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с террасой, с panoramic windows
Chloraka, Кипр
4
185 м²
2
Комплекс вилл с панорамным видом рядом с пляжем, Хлорака, Кипр Предлагаются просторные вилл…
€590,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
164 м²
2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
4
181 м²
2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
5
310 м²
2
Виллы с бассейнами в элитном пригороде Пафоса, Лофос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
5
677 м²
2
Элитная вилла с бассейном, теннисным кортом и панорамным видом в 50 метрах от пляжа, Пейя, К…
€5,20 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
2
66 м²
2
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр Предлагаются апартаменты с вид…
€170,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
4
178 м²
3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
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