Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество Тимис

Жильё в Сообщество Тимис, Кипр

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Сообщество Тимис, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Тимис, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Эта роскошная вилла для отдыха расположена в живописной деревне, окруженной винодельнями и п…
€480,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Сообщество Тимис, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти