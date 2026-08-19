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Жилье в Koinoteta Times, Кипр

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квартиры
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7 объектов найдено
Дом 4 спальни в Тими, Кипр
Дом 4 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Роскошное бунгало с 4 спальнями в Тими, Пафос. Это исключительное бунгало с 4 спальнями в Ти…
$932,567
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Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Удивительный участок земли, расположенный недалеко от моря в Тими, Пафос. Размер этой земли …
$3,88 млн
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Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Жилая земля, расположенная в Тими, Пафос. Размер земли составляет 7832 квадратных метра. Упа…
$874,715
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Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Этот участок расположен в Тими, Пафос. Он имеет площадь 24 081 кв.м. и имеет преимущество в …
$957,580
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Квартира 3 комнаты в Тими, Кипр
Квартира 3 комнаты
Тими, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Расположенный в тихой деревне Тими, этот камерный проект из пяти отдельно стоящих вилл предл…
$537,005
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Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Сельскохозяйственные земли, расположенные в Тими, Пафос. Размер земельного участка составляе…
$285,776
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TekceTekce
Квартира в Тими, Кипр
Квартира
Тими, Кипр
Жилая земля, расположенная в Тими, Пафос. Размер земли составляет 9700 квадратных метров. Уп…
$898,811
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Параметры недвижимости в Koinoteta Times, Кипр

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