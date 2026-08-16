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Жилье в Yialia, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира в Yialia, Кипр
Квартира
Yialia, Кипр
Продается земля 2174 кв.м. в Гиалии (Полис Крисохус). Он имеет фасад около 56 м. и попадает …
$334,173
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Квартира в Yialia, Кипр
Квартира
Yialia, Кипр
Не пропустите!!! Пляжная линия, премиальное расположение. Доступной для продажи является 1/6…
$443,644
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Вилла в Yialia, Кипр
Вилла
Yialia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями мастерски сочетает в себе современную архитектуру с трад…
$928,322
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Параметры недвижимости в Yialia, Кипр

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