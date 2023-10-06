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Жильё с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
833
Пейя
168
Героскипу
91
Empa
75
Сообщество Ebas
75
Сообщество Мандрия
61
Polis Chrysochous
59
Tsada
55
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183 объекта найдено
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта современная вилла расположена в тихом и живописном районе Пейя всего в 5 минутах езды от…
€1,21 млн
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот сказочный объект идеально расположен на набережной деревни Лаци в гл…
€2,41 млн
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 2 м²
Эта великолепная резиденция расположена в идиллическом приморском районе Пейя и в одном из с…
€5,56 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresbb bЭто превосходный пентхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце г…
€399,231
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProperty Featuresbb Идеально расположен между Пафосом и знаменитым Корал Бэй Бич Эта углова…
€919,749
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с камином, с верандой
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
bProject Featuresb Этот эксклюзивный сказочный объект идеально расположен на набережной дере…
€1,52 млн
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
strongProperty Features strongSuperbly расположен на склоне холма в красивой деревне Пейя эт…
€459,874
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты с балконом, с видом на горы, с тренажерным залом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
€303,214
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 2 м²
Domus расположен в приподнятом положении в нескольких минутах ходьбы от живописной деревни Т…
€283,000
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 2 м²
Эта вилла расположена в тихом и живописном районе Пафоса в центре деревни Tala Village Tala …
€454,821
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Полис, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Полис, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от пляжа и поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются вилл…
€472,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Комплекс современных вилл недалеко от поля для гольфа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с пан…
€456,750
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейном и панорамным видом на море, Хлорака, Кипр Предлагаютс…
€620,000
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются апартаменты…
€650,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Chloraka, Кипр
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с живописными видами рядом с пляжем и центром Пафоса, Хлорака, Кипр Предлагаю…
€399,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Комплекс из двух таунхаусов с бассейнами, Пафос, Кипр Предлагаются элитные таунхаусы с собс…
€590,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция в 600 метрах от пляжа, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с панорамным видо…
€1,20 млн
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Пейя, Кипр
Квартира 6 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла с панорамным видом в 500 метрах от моря, Пейя, Кипр Предлагается вилла с п…
€4,00 млн
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 12 спален с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 13
Площадь 990 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с бассейном и вертолетной площадкой рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предл…
€11,52 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр Предлагаются виллы …
€585,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Катикас, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Катикас, Кипр
Комнаты 5
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными места…
€750,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Большая резиденция с полями для гольфа, спа-центром и клубом верховой езды в природном запов…
€845,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€810,000
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в Пафос, Кипр
Дом 8 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€799,000

Типы недвижимости в Пафос

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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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