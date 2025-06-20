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Жильё в Mesa Chorio, Кипр

дома
5
7 объектов найдено
Дом 5 спален в Меса Хорио, Кипр
Дом 5 спален
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
3 Bedroom Bungalow , Office and two 1-bedroom Apartments ( open plan living room with kitche…
$708,384
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Квартира 2 спальни в Меса Хорио, Кипр
Квартира 2 спальни
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Новая квартира в Меса Хорио, Пафос. Резиденции оформлены из чистых линий и гостеприимного ди…
$274,107
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Дом 8 спален в Меса Хорио, Кипр
Дом 8 спален
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 693 м²
Luxury and beautifully presented eight bedroom villa, set within a charming double aspect pl…
$1,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Вилла 4 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом, Меса Хорио, Кипр Предлагаются виллы …
$463,408
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Дом 8 спален в Меса Хорио, Кипр
Дом 8 спален
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 830 м²
8 спален Вилла в Меса Хорио, Пафос. Роскошная вилла с фантастической панорамой на море и гор…
$7,99 млн
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Квартира 3 комнаты в Меса Хорио, Кипр
Квартира 3 комнаты
Меса Хорио, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 4
Резиденция с видом на море в спокойном районе, Меса Хорио, Пафос, Кипр Предлагаются квартир…
$265,500
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Дом 8 спален в Меса Хорио, Кипр
Дом 8 спален
Меса Хорио, Кипр
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 693 м²
Прекрасно построенная вилла с 8 спальнями в Меса Хорио, Пафос, всего в 4,8 км от центра горо…
$1,83 млн
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Параметры недвижимости в Mesa Chorio, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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