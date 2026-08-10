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Жилье в Koinoteta Lempas, Кипр

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квартиры
13
15 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
В живописной деревне Киссонерга расположен бутик-проект из двенадцати вилл, задающий новые с…
$542,112
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря, этот камерный жилой пр…
$602,372
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Расположенный всего в 600 метрах от песчаного пляжа в прибрежной деревне Киссонерга, этот бу…
$513,070
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Расположенный в сформировавшемся районе Хлорака, этот современный жилой проект предлагает га…
$616,587
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Расположенный в сформировавшемся районе Хлорака, этот современный жилой проект предлагает га…
$505,014
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Квартира 3 спальни в Лемпа, Кипр
Квартира 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
На площади более 90 000 кв. метров в новом районе построено более 60 традиционных и современ…
$749,009
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Вилла в Лемпа, Кипр
Вилла
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
На продажу предлагается светлая и просторная отдельно стоящая вилла в очень востребованном р…
$755,172
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Квартира 3 спальни в Лемпа, Кипр
Квартира 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
На площади более 90 000 кв. метров в новом районе построено более 60 традиционных и современ…
$749,009
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Этот мезонет с тремя спальнями расположен в живописной деревне Хлорака, всего в нескольких м…
$506,047
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от Средиземного моря, этот камерный жилой пр…
$717,109
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Расположенный всего в 600 метрах от песчаного пляжа в прибрежной деревне Киссонерга, этот бу…
$627,085
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Квартира в Лемпа, Кипр
Квартира
Лемпа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Расположенный всего в 600 метрах от песчаного пляжа в прибрежной деревне Киссонерга, этот бу…
$216,629
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Квартира в Лемпа, Кипр
Квартира
Лемпа, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Расположенный всего в 600 метрах от песчаного пляжа в прибрежной деревне Киссонерга, этот бу…
$336,346
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Дом 3 спальни в Лемпа, Кипр
Дом 3 спальни
Лемпа, Кипр
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Эта потрясающая вилла с 3 спальнями является шедевром современного архитектурного дизайна, с…
$413,614
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Квартира 2 комнаты в Лемпа, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лемпа, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Есть особое ощущение в жизни над линией побережья — когда горизонт раскрывается во всю ширин…
$447,572
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Параметры недвижимости в Koinoteta Lempas, Кипр

с садом
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