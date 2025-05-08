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Жильё в Episkopi Pafou, Кипр

дома
9
9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Епископи, Кипр
Вилла 5 комнат
Епископи, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в Almond Villas, потрясающую коллекцию из 9 роскошных вилл, расположенных с…
$453,230
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Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Проект состоит из 10 отдельных 2-этажных вилл. Вилла современного дизайна с 3 спальнями и 3…
$713,315
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Дом 5 спален в Епископи, Кипр
Дом 5 спален
Епископи, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 265 м²
Красивое бунгало, расположенное в Эпископи, всего в 15 минутах от Пафоса. В тихом спокойном …
$1,23 млн
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Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$517,424
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Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$517,424
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Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$560,462
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English, Русский
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$560,462
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MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Это потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископ…
$588,768
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Дом 3 спальни в Епископи, Кипр
Дом 3 спальни
Епископи, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Потрясающая коллекция из 9 роскошных вилл, расположенных среди живописных холмов Эпископи в …
$543,556
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Параметры недвижимости в Episkopi Pafou, Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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