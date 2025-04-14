Бизнес-центр Makedonias Offices

Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенства

Расположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias - это современное офисное здание, предназначенное для дальновидных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенная на главной дороге, эта культовая коммерческая разработка предлагает непревзойденную видимость, доступность и престиж.

Независимо от того, хотите ли вы создать корпоративную штаб-квартиру или сделать высокодоходные инвестиции, эта недвижимость обеспечивает исключительную долгосрочную ценность в процветающем деловом центре Кипра.

Ключевые особенности и основные моменты

🏢 Передний дизайн офиса

Современный полностью застекленный фасад с смелым архитектурным присутствием

Четыре этажа офисных помещений открытой планировки с высокой степенью адаптации

Автономные полы с провизией для серверных комнат, плавучие полы и подвесные потолки

Каждый уровень включает в себя кухоньки, туалеты и частные веранды.

🌍 Расположение Prime Business

Расположен в одном из самых востребованных коммерческих районов Лимассола

Минуты от центра города Лимассола, набережной и ключевых деловых районов

Близко к шоссе, обеспечивая прямой доступ к аэропортам Ларнаки и Пафоса

В окружении банков, корпоративных офисов, высококлассной розничной торговли и государственных учреждений

🚀 Современные удобства

Безопасная подземная парковка и частные хранилища

24/7 безопасность, наблюдение и контроль доступа для душевного спокойствия

Высокоскоростные лифты, обслуживающие все этажи, включая доступ на крышу

Инфраструктура умного здания с энергоэффективными решениями

🌿 Эксклюзивная крыша и здоровье сотрудников

Потрясающая терраса на крыше с панорамным видом на город и море

Пространство для исполнительных залов, VIP-зон встреч или зон отдыха

Предназначен для повышения производительности труда сотрудников и бизнес-сетей

Зачем инвестировать в Livein Makedonias?

✅ Главная коммерческая недвижимость на Кипре; главный деловой город

✅ Предназначен для высококлассных арендаторов, обеспечивая высокий потенциал дохода от аренды

✅ Расположен в государстве-члене ЕС с процветающей экономикой

✅ Превосходные налоговые преимущества, включая конкурентоспособную ставку корпоративного налога Кипра 12,5%

✅ Быстро растущая бизнес-экосистема, привлекающая транснациональные компании

Воспользуйтесь этой редкой инвестиционной возможностью

Livein Makedonias — это больше, чем просто офисное здание, это заявление о корпоративном успехе, инвестициях в будущее и воротах к росту бизнеса на Кипре.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать частную консультацию и узнать, как эта исключительная коммерческая недвижимость может повысить ваш бизнес или инвестиционный портфель.