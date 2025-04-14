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Бизнес-центр Makedonias Offices

район Лимасол, Кипр
от
$15,26 млн
08.05.2025
$15,26 млн
08.05.2025
$1,53 млрд
08.05.2025
$15,26 млрд
29.01.2025
$16,40 млн
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24692
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

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Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенства

Расположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias - это современное офисное здание, предназначенное для дальновидных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенная на главной дороге, эта культовая коммерческая разработка предлагает непревзойденную видимость, доступность и престиж.

Независимо от того, хотите ли вы создать корпоративную штаб-квартиру или сделать высокодоходные инвестиции, эта недвижимость обеспечивает исключительную долгосрочную ценность в процветающем деловом центре Кипра.

Ключевые особенности и основные моменты

🏢 Передний дизайн офиса

  • Современный полностью застекленный фасад с смелым архитектурным присутствием
  • Четыре этажа офисных помещений открытой планировки с высокой степенью адаптации
  • Автономные полы с провизией для серверных комнат, плавучие полы и подвесные потолки
  • Каждый уровень включает в себя кухоньки, туалеты и частные веранды.

🌍 Расположение Prime Business

  • Расположен в одном из самых востребованных коммерческих районов Лимассола
  • Минуты от центра города Лимассола, набережной и ключевых деловых районов
  • Близко к шоссе, обеспечивая прямой доступ к аэропортам Ларнаки и Пафоса
  • В окружении банков, корпоративных офисов, высококлассной розничной торговли и государственных учреждений

🚀 Современные удобства

  • Безопасная подземная парковка и частные хранилища
  • 24/7 безопасность, наблюдение и контроль доступа для душевного спокойствия
  • Высокоскоростные лифты, обслуживающие все этажи, включая доступ на крышу
  • Инфраструктура умного здания с энергоэффективными решениями

🌿 Эксклюзивная крыша и здоровье сотрудников

  • Потрясающая терраса на крыше с панорамным видом на город и море
  • Пространство для исполнительных залов, VIP-зон встреч или зон отдыха
  • Предназначен для повышения производительности труда сотрудников и бизнес-сетей

Зачем инвестировать в Livein Makedonias?

✅ Главная коммерческая недвижимость на Кипре; главный деловой город
✅ Предназначен для высококлассных арендаторов, обеспечивая высокий потенциал дохода от аренды
✅ Расположен в государстве-члене ЕС с процветающей экономикой
✅ Превосходные налоговые преимущества, включая конкурентоспособную ставку корпоративного налога Кипра 12,5%
✅ Быстро растущая бизнес-экосистема, привлекающая транснациональные компании

Воспользуйтесь этой редкой инвестиционной возможностью

Livein Makedonias — это больше, чем просто офисное здание, это заявление о корпоративном успехе, инвестициях в будущее и воротах к росту бизнеса на Кипре.

📩 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы запланировать частную консультацию и узнать, как эта исключительная коммерческая недвижимость может повысить ваш бизнес или инвестиционный портфель.

Местонахождение на карте

район Лимасол, Кипр

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Бизнес-центр Makedonias Offices
район Лимасол, Кипр
от
$15,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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