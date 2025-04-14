Бизнес-центр Makedonias Offices

Livein Makedonias – новый стандарт корпоративного совершенства
Расположенный в одном из самых известных деловых районов Лимассола, Livein Makedonias - это современное офисное здание, предназначенное для дальновидных компаний и дальновидных инвесторов. Стратегически расположенная на главной дороге, эта культовая коммерческая разработка предлагает непревзойденную видимость, доступность и престиж.
Независимо от того, хотите ли вы создать корпоративную штаб-квартиру или сделать высокодоходные инвестиции, эта недвижимость обеспечивает исключительную долгосрочную ценность в процветающем деловом центре Кипра.
Ключевые особенности и основные моменты
🏢 Передний дизайн офиса
🌍 Расположение Prime Business
🚀 Современные удобства
🌿 Эксклюзивная крыша и здоровье сотрудников
Зачем инвестировать в Livein Makedonias?
✅ Главная коммерческая недвижимость на Кипре; главный деловой город
✅ Предназначен для высококлассных арендаторов, обеспечивая высокий потенциал дохода от аренды
✅ Расположен в государстве-члене ЕС с процветающей экономикой
✅ Превосходные налоговые преимущества, включая конкурентоспособную ставку корпоративного налога Кипра 12,5%
✅ Быстро растущая бизнес-экосистема, привлекающая транснациональные компании
Воспользуйтесь этой редкой инвестиционной возможностью
Livein Makedonias — это больше, чем просто офисное здание, это заявление о корпоративном успехе, инвестициях в будущее и воротах к росту бизнеса на Кипре.
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