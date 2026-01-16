Услуги

Мы предлагаем к продаже три объекта недвижимости:

Solemare by the Sea Residences (Ахелой, Болгария): жилой комплекс из 174 апартаментов, расположенный всего в 100 м от побережья Чёрного моря, в 15–20 минутах езды от Солнечного берега и аэропорта Бургаса. Комплекс предлагает удобства уровня отеля — от спа-зон до ресторанов.

Жилое здание (Лимассол, Кипр): четырёхэтажное здание с двухспальными апартаментами, кладовыми помещениями и парковочными местами, расположенное в тихом и удобном районе.

Бизнес-центр (Лимассол, Кипр): расположенный в самом сердце района Агия Зони, Лимассол, Business Center 2 от Libro Group Properties задаёт новый стандарт в современном коммерческом строительстве.