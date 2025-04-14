  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Гермасойя
  4. Жилой комплекс Azalea

Жилой комплекс Azalea

Гермасойя, Кипр
Цена по запросу
Оплата криптовалютой
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 26236
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Гермасойя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

New

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 62.0
Цена за м², USD 6,976
Цена квартиры, USD 432,530
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 77.0
Цена за м², USD 8,608
Цена квартиры, USD 662,833
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 114.0
Цена за м², USD 8,672
Цена квартиры, USD 988,641

Местонахождение на карте

Гермасойя, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Breeze Residence
район Ларнака, Кипр
от
$202,222
Жилой комплекс Angelonia Gardens 2, Pafos
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$339,951
Жилой комплекс Onero Residences - комплекс в центре Пафоса
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$402,546
Жилой комплекс Комплекс вилл в Пафосе
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$576,620
Жилой комплекс Виллы и апартаменты премиум класса
муниципалитет Пафос, Кипр
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс Azalea
Гермасойя, Кипр
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Многоквартирный жилой дом Удивительная 3-комнатная квартира на Кипре/Ник
Ая Марина, Кипр
от
$85,091
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
ID: CP-653   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия - Расстояние до моря -25 мин - Расстояние до Лефкоша - 8 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 75 м2 - 85 м2 3+1 - 110 м2 - 115 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: октябрь 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТ…
Агентство
Properties and partners
Оставить заявку
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Жилой комплекс Yeni Bogazici
Chloraka, Кипр
от
$249,175
ТАУНХАУСЫ 3+1 В YENI BOGAZICI ЗА 250 000 £ ? Начинается строительство нового уютного комплекса в Yeni Bogazici в 10 км от Фамагусты. Это идеальный жилой комплекс в самом спокойном и любимом месте острова. ? Комплекс ждет своих новых владельцев с 18 таунхаусами и 2 полностью обособленны…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом HORIZON
Многоквартирный жилой дом HORIZON
район Ларнака, Кипр
от
$327,343
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
Компания S.L.K, известный застройщик с большим опытом работы в Израиле, с гордостью объявляет о своем расширении на Кипре с запуском проекта HORIZON. Этот флагманский проект представляет собой дальновидное сочетание роскоши, удобства и захватывающего дизайна, расположенный всего в 450 метрах…
Застройщик
FIVE TREES LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
FIVE TREES LTD
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Кипре
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
14.04.2025
Недвижимость Кипра в 2025 году: что нужно знать инвестору и покупателю
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
04.02.2025
Кипр привлекает стартапы: новые условия программы «Startup Visa» с 2025 года
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
15.10.2024
Рынок недвижимости Кипра в 2024 году: анализ сделок купли-продажи и динамики цен
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
12.09.2024
Ипотека на Кипре. Как взять кредит на покупку кипрской недвижимости
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
04.09.2024
Система образования на Кипре: школы и университеты на острове
Налоги на недвижимость на Кипре
19.08.2024
Налоги на недвижимость на Кипре
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
10.04.2024
Обзор рынка недвижимости Кипра: стоимость жилья, популярные районы для инвестиций и условия получения ПМЖ
Как купить недвижимость на Кипре
21.08.2024
Как купить недвижимость на Кипре
Показать все публикации