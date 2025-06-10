Жилой комплекс Eden Roc

Eden Roc — знаковый жилой проект в одном из самых престижных районов Лимассола. В комплексе представлены квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, с великолепным дизайном и интерьерами от ведущих мировых дизайнеров. В здании есть закрытый и открытый паркинг, спортзал, спа, крытый подогреваемый бассейн, игровая комната, клуб, зелёные сады. С 6 и 7 этажей открываются виды на море. Пентхаусы — с частными бассейнами, а некоторые квартиры — с собственными садами. Потолки 3.15 м, двери 2.4 м, окна из термоалюминия и первоклассная отделка обеспечивают комфорт и стиль.