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Жилой комплекс Eden Roc

Гермасойя, Кипр
от
$1,23 млн
BTC
14.5785103
ETH
764.1220545
USDT
1 211 751.8698496
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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7
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Медиа Медиа
ID: 26967
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Лимасол
  • Город
    Гермасойя

Характеристики объекта

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Eden Roc — знаковый жилой проект в одном из самых престижных районов Лимассола. В комплексе представлены квартиры с 2, 3 и 4 спальнями, с великолепным дизайном и интерьерами от ведущих мировых дизайнеров. В здании есть закрытый и открытый паркинг, спортзал, спа, крытый подогреваемый бассейн, игровая комната, клуб, зелёные сады. С 6 и 7 этажей открываются виды на море. Пентхаусы — с частными бассейнами, а некоторые квартиры — с собственными садами. Потолки 3.15 м, двери 2.4 м, окна из термоалюминия и первоклассная отделка обеспечивают комфорт и стиль.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 95.8
Цена за м², USD 3,302
Цена квартиры, USD 316,327
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 174.1
Цена за м², USD 4,158
Цена квартиры, USD 723,700

Местонахождение на карте

Гермасойя, Кипр

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Жилой комплекс Eden Roc
Гермасойя, Кипр
от
$1,23 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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