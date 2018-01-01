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Дрийм Хоум

Болгария, Болгария, 9000, г.Варна, ул. Никола Вапцаров 5, Централ Плаза, эт.3
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Дрийм Хоум
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Български
Веб-сайт
Веб-сайт
www.dreamhome-bg.ru
Описание

Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.

Наши основные преимущества:

  • Многолетний опыт работы;
  • Профессионализм и надежная репутация;
  • Богатая база объектов недвижимости;
  • Собственные эксклюзивные объекты;
  • Самые выгодные условия сделки;
  • Полное сопровождение и послепродажное обслуживание;
  • Компетентные сотрудники и офисы в разных странах;
  • Организация семинаров, поездок и мероприятий;
  • Выгодное и надежное сотрудничество.
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Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявляют жители Германии и Израиля.

Активной продаже квартир в Болгарии способствует:

теплый, благоприятный климат; доступные цены; высокая доходность аренды; широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
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Наш опыт работы в сфере продаж болгарской недвижимости составляет более 10 лет, как и прежде Вы можете с нашей помощью: - Купить недвижимость в Болгарии, включая все морские и горнолыжные курорты, города Бургас, Варна, сельские дома, земля различного назначения, коммерческие объекты любого назначения; - Продать недвижимость в Болгарии, все морские курорты Болгарии, города Бургас, Варна, сельские дома, коммерческие объекты различного назначения: рестораны, магазины, помещения под офисы, помещения для ведения любого вида бизнеса которым вы захотите заниматься в Болгарии (салон красоты, пекарня, ремонт, сервисные услуги, звукозаписывающая студия, медицинский или фитнесс центр); - В последние несколько лет мы активно развивали направление по аренде недвижимости в Болгарии на море и это у нас замечательно получилось! Через нас можно как сдать свои апартаменты в Болгарии, так и снять. Мы профессионально занимаемся этой услугой, выполняя полный цикл работ: подготовку апартамента к аренде, наполнение, поиск клиентов, бронирование, встреча гостей в аэропорту и заселение в любое время суток, уборка, расчеты, оплата коммунальных услуг и налогов в Болгарии, услуги шопинга для гостей, аренда авто; - Оформить болгарские туристические визы, болгарские визы под недвижимость, визу Д; - Также через нашу компанию или наших партнеров вы можете приобрести авиабилеты в Болгарию на регулярные или чартерные рейсы, - оформить страховку в Болгарию; - Для тех кому необходимо провести сопровождение сделки в Болгарии с помощью юристов или адвоката, подготовить документы к сделке купли-продажи в Болгарии мы делаем все возможное для наших клиентов, в том числе оказываем консультационную юридическую поддержку по вопросам недвижимости, оформления вида на жительства в Болгарии.
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Агенство недвижимости «Bestay Property» поможет вам продать дом, земельный участок или другую недвижимость в Софии и по всей Болгарии. Мы помогаем компаниям добиться успеха, покупая или продавая инвестиционное жилье, офисы, отели, магазины, рестораны и другие типы объектов.

Мы создали наше агентство благодаря навыкам и опыту в продаже и рекламе недвижимости. В каждый проект мы вкладываем время и энергию, стараемся достичь наилучшего результата в каждой сделке, организуем быстрый и удобный переговорный процесс.

Девиз «Bestay Property» — «Неповторимая личность. Неповторимая недвижимость» — хорошо отражает нашу миссию: найти для каждого наилучший объект. Добро пожаловать в «Bestay Property»!

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