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Videli Ltd

Болгария, София
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
1 год 7 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Български, Українська, עִברִית
Веб-сайт
Веб-сайт
www.videliv.com
Время работы
Закрыто сейчас
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Об агентстве

ВИДЕЛИ - НАСТОЯЩЕЕ АГЕНТСТВО В БОЛГАРИИ

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОМЫ, ВАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПЛОТЫ, УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Ваш новый дом начинается с правильного агента на вашей стороне!!!

Услуги

Что вы получаете с ВИДЕЛИ?

1. Ваш личный брокер
Специалист, который знает ваши цели, предпочтения и приоритеты и работает исключительно для вас.

2.Предложения по индивидуальному имуществу
Мы не тратим ваше время — вы увидите только те свойства, которые действительно соответствуют вашим потребностям и образу жизни.

3. Рыночные идеи, которым вы можете доверять
Четкая, актуальная информация о тенденциях рынка, прогнозах и реальных возможностях.

4. Доступ к исключительным спискам
Получите доступ к свойствам, которые никогда не появляются в Интернете, напрямую от разработчиков и частных продавцов.

5. Полная поддержка, каждый шаг
От поиска недвижимости до подписания нотариуса - и даже после того, как вы получите ключи - мы всегда с вами.

6. Финансовое руководство
Наши консультанты по ипотечным кредитам помогают определить ваш бюджет и найти наиболее подходящие варианты финансирования.

7 Правовая защита для каждой сделки
Наша квалифицированная юридическая команда обеспечивает:

  • Обзор и корректировка ваших договоров купли-продажи или аренды
  • Полная проверка истории собственности и обременений собственности
  • Юридический пересмотр нотариального акта до подписания

8. Квалифицированные переговоры
Мы ведем переговоры от вашего имени, обеспечивая наилучшую возможную цену, условия оплаты и условия контракта.

Дополнительные услуги VIDELI

1. Оценка недвижимости — определите потенциал аренды или продажи вашей недвижимости.

2. Подготовка имущества Советы — как сделать ваш дом выделяющимся и продать или арендовать быстрее.

3. Управление арендой — полное управление имуществом после сделки.

4. Доверенные рекомендации — для ремонтных компаний, дизайнеров интерьеров и услуг по уборке.

5. Юридическая поддержка — в том числе:

  • Консультации по месту жительства (временные или постоянные)
  • Приобретение недвижимости через компанию (за и против)
  • Представительство с доверенностью на сделки
  • Создание компании для покупки земли или земельных участков иностранными гражданами

ВИДЕЛИ - Мы с вами даже после сделки

Ваше доверие - наш самый большой актив.

Покупаете ли вы, продаете или инвестируете, мы здесь, чтобы убедиться, что каждый шаг безопасен, гладкий и успешный.

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