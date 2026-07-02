Videli Ltd

ВИДЕЛИ - НАСТОЯЩЕЕ АГЕНТСТВО В БОЛГАРИИ
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ДОМЫ, ВАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ПЛОТЫ, УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Ваш новый дом начинается с правильного агента на вашей стороне!!!
Что вы получаете с ВИДЕЛИ?
1. Ваш личный брокер
Специалист, который знает ваши цели, предпочтения и приоритеты и работает исключительно для вас.
2.Предложения по индивидуальному имуществу
Мы не тратим ваше время — вы увидите только те свойства, которые действительно соответствуют вашим потребностям и образу жизни.
3. Рыночные идеи, которым вы можете доверять
Четкая, актуальная информация о тенденциях рынка, прогнозах и реальных возможностях.
4. Доступ к исключительным спискам
Получите доступ к свойствам, которые никогда не появляются в Интернете, напрямую от разработчиков и частных продавцов.
5. Полная поддержка, каждый шаг
От поиска недвижимости до подписания нотариуса - и даже после того, как вы получите ключи - мы всегда с вами.
6. Финансовое руководство
Наши консультанты по ипотечным кредитам помогают определить ваш бюджет и найти наиболее подходящие варианты финансирования.
7 Правовая защита для каждой сделки
Наша квалифицированная юридическая команда обеспечивает:
8. Квалифицированные переговоры
Мы ведем переговоры от вашего имени, обеспечивая наилучшую возможную цену, условия оплаты и условия контракта.
Дополнительные услуги VIDELI
1. Оценка недвижимости — определите потенциал аренды или продажи вашей недвижимости.
2. Подготовка имущества Советы — как сделать ваш дом выделяющимся и продать или арендовать быстрее.
3. Управление арендой — полное управление имуществом после сделки.
4. Доверенные рекомендации — для ремонтных компаний, дизайнеров интерьеров и услуг по уборке.
5. Юридическая поддержка — в том числе:
ВИДЕЛИ - Мы с вами даже после сделки
Ваше доверие - наш самый большой актив.
Покупаете ли вы, продаете или инвестируете, мы здесь, чтобы убедиться, что каждый шаг безопасен, гладкий и успешный.