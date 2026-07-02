Videli Ltd

Услуги

Что вы получаете с ВИДЕЛИ?

1. Ваш личный брокер

Специалист, который знает ваши цели, предпочтения и приоритеты и работает исключительно для вас.

2.Предложения по индивидуальному имуществу

Мы не тратим ваше время — вы увидите только те свойства, которые действительно соответствуют вашим потребностям и образу жизни.

3. Рыночные идеи, которым вы можете доверять

Четкая, актуальная информация о тенденциях рынка, прогнозах и реальных возможностях.

4. Доступ к исключительным спискам

Получите доступ к свойствам, которые никогда не появляются в Интернете, напрямую от разработчиков и частных продавцов.

5. Полная поддержка, каждый шаг

От поиска недвижимости до подписания нотариуса - и даже после того, как вы получите ключи - мы всегда с вами.

6. Финансовое руководство

Наши консультанты по ипотечным кредитам помогают определить ваш бюджет и найти наиболее подходящие варианты финансирования.

7 Правовая защита для каждой сделки

Наша квалифицированная юридическая команда обеспечивает:

Обзор и корректировка ваших договоров купли-продажи или аренды

Полная проверка истории собственности и обременений собственности

Юридический пересмотр нотариального акта до подписания

8. Квалифицированные переговоры

Мы ведем переговоры от вашего имени, обеспечивая наилучшую возможную цену, условия оплаты и условия контракта.

Дополнительные услуги VIDELI

1. Оценка недвижимости — определите потенциал аренды или продажи вашей недвижимости.

2. Подготовка имущества Советы — как сделать ваш дом выделяющимся и продать или арендовать быстрее.

3. Управление арендой — полное управление имуществом после сделки.

4. Доверенные рекомендации — для ремонтных компаний, дизайнеров интерьеров и услуг по уборке.

5. Юридическая поддержка — в том числе:

Консультации по месту жительства (временные или постоянные)

Приобретение недвижимости через компанию (за и против)

Представительство с доверенностью на сделки

Создание компании для покупки земли или земельных участков иностранными гражданами

ВИДЕЛИ - Мы с вами даже после сделки

Ваше доверие - наш самый большой актив.

Покупаете ли вы, продаете или инвестируете, мы здесь, чтобы убедиться, что каждый шаг безопасен, гладкий и успешный.