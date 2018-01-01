Nils Ott Real Estates

DREAM VISION BULGARIA Ltd. - компания, основанная в 2011 году, которая предлагает услуги в сфере недвижимости, в основном, в районе Софии. Наше агентство сделало ставку на узкий круг мотивированных и хорошо обученных брокеров с многолетним опытом. Мы построили нашу репутацию уважаемых профессионалов среди клиентов и коллег через наши бескомпромиссные стандарты качества, жесткий и честный труд. Наша компания ежедневно, каждым своим действием старается улучшить имидж агентов по недвижимости.
Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявляют жители Германии и Израиля.
Активной продаже квартир в Болгарии способствует:
теплый, благоприятный климат;
доступные цены;
высокая доходность аренды;
широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.
Наши основные преимущества:
Многолетний опыт работы;
Профессионализм и надежная репутация;
Богатая база объектов недвижимости;
Собственные эксклюзивные объекты;
Самые выгодные условия сделки;
Полное сопровождение и послепродажное обслуживание;
Компетентные сотрудники и офисы в разных странах;
Организация семинаров, поездок и мероприятий;
Выгодное и надежное сотрудничество.