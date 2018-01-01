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Nils Ott Real Estates

Chaika 56 D 8
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Nils Ott Real Estates
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Болгарии
Nils Ott
Nils Ott
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Добро пожаловать в Universal Property Group! Мы команда мотивированных профессионалов в сфере недвижимости, и мы гордимся нашим обширным опытом на болгарском рынке!

С 2006 года мы накапливаем знания и стараемся поддерживать безупречную репутацию на протяжении многих лет.

Мы специализируемся на строительстве, продаже и управлении недвижимостью, расположенной на красивых морских, горнолыжных и спа-курортах в Болгарии.

ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
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DREAM VISION BULGARIA Ltd. - компания, основанная в 2011 году, которая предлагает услуги в сфере недвижимости, в основном, в районе Софии. Наше агентство сделало ставку на узкий круг мотивированных и хорошо обученных брокеров с многолетним опытом. Мы построили нашу репутацию уважаемых профессионалов среди клиентов и коллег через наши бескомпромиссные стандарты качества, жесткий и честный труд. Наша компания ежедневно, каждым своим действием старается улучшить имидж агентов по недвижимости.

Kaiser
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Hit Properties
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Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявляют жители Германии и Израиля.

Активной продаже квартир в Болгарии способствует:

теплый, благоприятный климат; доступные цены; высокая доходность аренды; широкий выбор вариантов вторичного жилья и в новостройках.
Дрийм Хоум
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Компания „Дрийм Хоум“ была создана более 10 лет назад в городе Варна, Болгария. На сегодняшний день мы являемся самой крупной, стабильной и динамично развивающейся компанией в своей отрасли.

Наши основные преимущества:

Многолетний опыт работы; Профессионализм и надежная репутация; Богатая база объектов недвижимости; Собственные эксклюзивные объекты; Самые выгодные условия сделки; Полное сопровождение и послепродажное обслуживание; Компетентные сотрудники и офисы в разных странах; Организация семинаров, поездок и мероприятий; Выгодное и надежное сотрудничество.
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