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Nils Ott Real Estates

Болгария, Varna
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
2 года 9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Веб-сайт
Веб-сайт
www.nilsott.com
Время работы
Открыто сейчас
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Об агентстве

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group — международная компания в сфере недвижимости, работающая по всему миру и предоставляющая премиальные решения и инвестиционные возможности на глобальных рынках.

Мы сотрудничаем с частными клиентами и инвесторами, которые ожидают большего, чем стандартные предложения — обеспечивая эксклюзивный доступ к объектам, прямое взаимодействие с застройщиками и полное сопровождение на каждом этапе сделки.

Наша экспертиза включает:

  • международные инвестиции в недвижимость

  • релокацию и смену образа жизни

  • комплексное сопровождение сделок “под ключ”

Имея сильную базу на рынке Болгарии — одном из самых перспективных и быстрорастущих прибрежных направлений Европы — мы предлагаем нашим клиентам уникальные возможности как для комфортной жизни, так и для высокодоходных инвестиций.

Наш подход основан на:

  • глобальном видении 🌍

  • глубокой локальной экспертизе 📍

  • немецкой точности 🇩🇪

От подбора объекта до юридического сопровождения, переезда и дальнейшего управления недвижимостью — мы обеспечиваем полный сервис без лишних забот.

Мы не просто продаём недвижимость.
Мы создаём возможности, обеспечиваем инвестиции и помогаем нашим клиентам строить новую жизнь в любой точке мира.

Nils Ott — недвижимость без границ.

Услуги

Что мы предлагаем

В Nils Ott Real Estate Group мы предоставляем полный спектр услуг в сфере недвижимости, ориентированный на международных клиентов, инвесторов и тех, кто ищет комфортную и бесшовную релокацию.

Наши услуги включают:

Международное сопровождение сделок с недвижимостью
Покупка и продажа тщательно отобранных объектов с особым фокусом на рынке Болгарии

Приобретение земельных участков и инвестиционные проекты
Доступ к инвестиционно-привлекательным участкам и девелоперским возможностям

Аренда и управление курортной недвижимостью
Краткосрочная и долгосрочная аренда как для личного проживания, так и для инвестиционных целей

Управление недвижимостью и зданиями
Полный сервис управления, включая размещение объектов на ведущих международных платформах

Юридическая проверка и сопровождение сделок
Профессиональная правовая экспертиза и полное сопровождение для обеспечения безопасных и прозрачных сделок

Оценка недвижимости и рыночная аналитика
Точная оценка объектов и стратегические инвестиционные консультации

Сопровождение релокации и иммиграционная поддержка
Помощь с получением ВНЖ, оформлением документов и адаптацией в Болгарии

Обширная база объектов недвижимости
Одна из крупнейших и наиболее актуальных баз недвижимости в регионе Бургаса с ежедневными обновлениями и эксклюзивными предложениями

Наши партнеры
1 агентство
Квартиры
Смотреть все 1 733 объекта
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Описание объекта: Светлая, недавно отремонтированная квартира с отдельной спальней, располож…
$100 698
Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Описание объекта: Квартира имеет жилую площадь около 65,58 м² и расположена на первом этаже …
$110 905
Квартира 1 спальня в Святой Влас, Болгария
Квартира 1 спальня
Святой Влас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Описание объекта: 🏡 2-комнатная квартира в комплексе Артур - Свети Влас Комфортабельная кв…
$137 351
Квартира 1 спальня в Несебр, Болгария
Квартира 1 спальня
Несебр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Описание объекта: Продается уютная **квартира с 1 спальней** в популярном комплексе **Holida…
$79 285
Дома
Смотреть все 578 объектов
Таунхаус в Чакви, Грузия
Таунхаус
Чакви
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Описание объекта: Этот современный таунхаус предлагает привлекательное сочетание уединения, …
$246 326
Вилла в Испания
Вилла
Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Описание объекта: В очаровательном Монфорте-дель-Сид мы предлагаем эксклюзивную коллекцию из…
$615 278
Вилла в Srima, Хорватия
Вилла
Srima
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Описание объекта: В популярном приморском районе Шрима строится современный двухквартирный д…
$558 306
Вилла в Паралимни, Кипр
Вилла
Паралимни
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Описание объекта: Комплекс Celestial Pernera Villas — это бутик-коллекция жилых домов, распо…
$727 386
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 319 объектов
Отель 65 м² в Несебр, Болгария
Отель 65 м²
Несебр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Гренада — современный жилой комплекс с отличной инфраструктурой, расположе…
$103 317
Отель 58 м² в Несебр, Болгария
Отель 58 м²
Несебр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Описание объекта: Солнечный день 6 — это большой огороженный жилой комплекс с просторными, п…
$69 929
Отель 63 м² в Бургас, Болгария
Отель 63 м²
Бургас
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Описание объекта: Euphoria — это современный закрытый жилой комплекс в развивающемся районе …
$131 802
Отель 65 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 65 м²
Святой Влас
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Гарден оф Эдэм — один из самых престижных курортов в Свети Влас и располож…
$141 842
Земельные участки
Смотреть все 9 объектов
Участок земли в Несебр, Болгария
Участок земли
Несебр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам современную 3-комнатную квартиру в цокольном этаже экскл…
$171 689
Участок земли в Pomorie, Болгария
Участок земли
Pomorie
Описание объекта: На продажу выставлен просторный участок в прибрежном городе Поморие, регио…
$283 986
Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo
Описание объекта: Земельный участок на продажу недалеко от деревни Танкoво, Бургасский регио…
$74 223
Участок земли в Tankovo, Болгария
Участок земли
Tankovo
Описание объекта: Мы предлагаем вам привлекательный земельный участок в деревне Танкёво для …
$59 137
Наши агенты в Болгарии
Nils Ott
Nils Ott
2 647 объектов
Агентства рядом
GINY DOM
Болгария, Burgas
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 735 Коммерческая недвижимость 13 Земельные участки 25
Агентство недвижимости Ginu Dom занимается посредничеством между продавцами и покупателями недвижимости. Также мы занимаемся строительными и отделочными ремонтными работами. Мы также выступаем посредниками в крупных инвестиционных проектах. Мы предлагаем разнообразные объекты недвиж…
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ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Болгария, Sofia City
Жилая недвижимость 7
DREAM VISION BULGARIA Ltd. - компания, основанная в 2011 году, которая предлагает услуги в сфере недвижимости, в основном, в районе Софии. Наше агентство сделало ставку на узкий круг мотивированных и хорошо обученных брокеров с многолетним опытом. Мы построили нашу репутацию уважаемых профес…
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Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Болгария, София
Год основания компании 2013
Жилая недвижимость 283 Коммерческая недвижимость 85 Земельные участки 37
Компания была основана в 2013 году. Основной целью агентства «Квадрат» является адекватная помощь при покупке или продаже недвижимости. Мы стремимся улучшать и выходить на новые рынки — за пределы Болгарии и отличаться отношением к клиенту. Миссия: удовлетворять любые потребности клиентов…
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My Sunny Bulgaria
Болгария, Свиленград
Год основания компании 2007
Жилая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 1
«MySunnyBulgaria» — молодая и стремительно развивающаяся команда профессионалов. Наше агентство выступает в роли посредника в сделках по купле-продаже и аренде всех видов недвижимости (жилой, коммерческой, офисной, промышленной, земельных участков и домов), а также предоставляет услуги по уп…
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Hit Properties
Болгария, Burgas
Жилая недвижимость 6
Болгария – страна с невысоким уровнем доходов и неоднородной инфраструктурой, что не мешает ей оставаться в списке наиболее привлекательных для инвестиций в недвижимость государств. Спросом она пользуется не только у белорусов, россиян и украинцев, повышенный интерес в последнее время проявл…
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