Nils Ott Real Estates

Nils Ott Real Estate Group
Nils Ott Real Estate Group — международная компания в сфере недвижимости, работающая по всему миру и предоставляющая премиальные решения и инвестиционные возможности на глобальных рынках.
Мы сотрудничаем с частными клиентами и инвесторами, которые ожидают большего, чем стандартные предложения — обеспечивая эксклюзивный доступ к объектам, прямое взаимодействие с застройщиками и полное сопровождение на каждом этапе сделки.
Наша экспертиза включает:
международные инвестиции в недвижимость
релокацию и смену образа жизни
комплексное сопровождение сделок “под ключ”
Имея сильную базу на рынке Болгарии — одном из самых перспективных и быстрорастущих прибрежных направлений Европы — мы предлагаем нашим клиентам уникальные возможности как для комфортной жизни, так и для высокодоходных инвестиций.
Наш подход основан на:
глобальном видении 🌍
глубокой локальной экспертизе 📍
немецкой точности 🇩🇪
От подбора объекта до юридического сопровождения, переезда и дальнейшего управления недвижимостью — мы обеспечиваем полный сервис без лишних забот.
Мы не просто продаём недвижимость.
Мы создаём возможности, обеспечиваем инвестиции и помогаем нашим клиентам строить новую жизнь в любой точке мира.
Nils Ott — недвижимость без границ.
Что мы предлагаем
В Nils Ott Real Estate Group мы предоставляем полный спектр услуг в сфере недвижимости, ориентированный на международных клиентов, инвесторов и тех, кто ищет комфортную и бесшовную релокацию.
Наши услуги включают:
Международное сопровождение сделок с недвижимостью
Покупка и продажа тщательно отобранных объектов с особым фокусом на рынке Болгарии
Приобретение земельных участков и инвестиционные проекты
Доступ к инвестиционно-привлекательным участкам и девелоперским возможностям
Аренда и управление курортной недвижимостью
Краткосрочная и долгосрочная аренда как для личного проживания, так и для инвестиционных целей
Управление недвижимостью и зданиями
Полный сервис управления, включая размещение объектов на ведущих международных платформах
Юридическая проверка и сопровождение сделок
Профессиональная правовая экспертиза и полное сопровождение для обеспечения безопасных и прозрачных сделок
Оценка недвижимости и рыночная аналитика
Точная оценка объектов и стратегические инвестиционные консультации
Сопровождение релокации и иммиграционная поддержка
Помощь с получением ВНЖ, оформлением документов и адаптацией в Болгарии
Обширная база объектов недвижимости
Одна из крупнейших и наиболее актуальных баз недвижимости в регионе Бургаса с ежедневными обновлениями и эксклюзивными предложениями