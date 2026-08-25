Nils Ott Real Estates

Об агентстве

Nils Ott Real Estate Group

Nils Ott Real Estate Group — международная компания в сфере недвижимости, работающая по всему миру и предоставляющая премиальные решения и инвестиционные возможности на глобальных рынках.

Мы сотрудничаем с частными клиентами и инвесторами, которые ожидают большего, чем стандартные предложения — обеспечивая эксклюзивный доступ к объектам, прямое взаимодействие с застройщиками и полное сопровождение на каждом этапе сделки.

Наша экспертиза включает:

международные инвестиции в недвижимость

релокацию и смену образа жизни

комплексное сопровождение сделок “под ключ”

Имея сильную базу на рынке Болгарии — одном из самых перспективных и быстрорастущих прибрежных направлений Европы — мы предлагаем нашим клиентам уникальные возможности как для комфортной жизни, так и для высокодоходных инвестиций.

Наш подход основан на:

глобальном видении 🌍

глубокой локальной экспертизе 📍

немецкой точности 🇩🇪

От подбора объекта до юридического сопровождения, переезда и дальнейшего управления недвижимостью — мы обеспечиваем полный сервис без лишних забот.

Мы не просто продаём недвижимость.

Мы создаём возможности, обеспечиваем инвестиции и помогаем нашим клиентам строить новую жизнь в любой точке мира.

Nils Ott — недвижимость без границ.